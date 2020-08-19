https://ria.ru/20200819/1576005400.html
США прекратили действие трех двусторонних соглашений с Гонконгом
США в среду уведомили Гонконг о приостановке или прекращении действия трех двусторонних соглашений, говорится в распространенном госдепартаментом заявлении... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T19:33
2020-08-19T19:33
2020-08-19T19:38
гонконг
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в среду уведомили <a href="http://ria.ru/location_Hong_Kong/" target="_blank" data-auto="true">Гонконг</a> о приостановке или прекращении действия трех двусторонних соглашений, говорится в распространенном госдепартаментом заявлении официального представителя ведомства <a href="http://ria.ru/person_morgan-ortagus/" target="_blank" data-auto="true">Морган Ортагус</a>."Мы уведомили власти Гонконга 19 августа о приостановке или прекращении действия трех двусторонних соглашений. Эти соглашения покрывали передачу скрывающихся от правосудия преступников, перевод приговоренных лиц и зеркальные налоговые вычеты на доходы, полученные от международных морских перевозок", - сказано в заявлении.По словам Ортагус, это часть ответа <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> на принятый властями <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> закон о защите национальной безопасности Гонконга.Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.Закон о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание <a href="http://ria.ru/location_Beijing/" target="_blank" data-auto="true">Пекина</a> ужесточить контроль над автономией. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии.Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга - это внутреннее дело Китая.
https://radiosputnik.ria.ru/20200808/1575518964.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200811/1575658978.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гонконг, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. США
в среду уведомили Гонконг
о приостановке или прекращении действия трех двусторонних соглашений, говорится в распространенном госдепартаментом заявлении официального представителя ведомства Морган Ортагус
.
"Мы уведомили власти Гонконга 19 августа о приостановке или прекращении действия трех двусторонних соглашений. Эти соглашения покрывали передачу скрывающихся от правосудия преступников, перевод приговоренных лиц и зеркальные налоговые вычеты на доходы, полученные от международных морских перевозок", - сказано в заявлении.
По словам Ортагус, это часть ответа Вашингтона
на принятый властями Китая
закон о защите национальной безопасности Гонконга.
Закон о защите национальной безопасности Гонконга, одобренный парламентом Китая, вступил в силу 30 июня. В законе обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания за совершаемые в Гонконге четыре вида преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
Закон о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина
ужесточить контроль над автономией. В частности, США приняли ряд шагов по отмене преференционного подхода к торговле с Гонконгом и ввели санкции против руководства автономии.
Пекин неоднократно заявлял, что вопрос Гонконга - это внутреннее дело Китая.