https://ria.ru/20200819/1576004951.html

Хасбулатов рассказал, как Горбачев мог частично сохранить СССР

У Михаила Горбачева была возможность избежать полного распада СССР, заявил в интервью "Комсомольской правде" последний председатель Верховного Совета Руслан... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T19:24

2020-08-19T19:24

2020-08-19T20:39

россия

михаил горбачев

руслан хасбулатов

политика

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> У <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Gorbachev/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Горбачева</a> была возможность избежать полного распада <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a>, заявил в интервью <a href="https://www.kp.ru/daily/217171/4272764/?from=twall" target="_blank">"Комсомольской правде"</a> последний председатель Верховного Совета <a href="https://ria.ru/tag_RuslanKHasbulatov" target="_blank">Руслан Хасбулатов.</a>"Михаил Сергеевич смог бы вытянуть (сохранить в составе СССР. — Прим. ред.) союзные республики, ну, восемь-девять, от силы десять. А там еще не известно. Если бы не этот кэгэбэшный переворот и последующий уже более "удачный" заговор", — заявил он, имея в виду Беловежские соглашения.Хасбулатов добавил, что если бы в этот момент находился в Москве, то распад Советского Союза можно было предотвратить, однако он был в командировке в Сеуле."Если бы я был в Москве, я бы туда примчался с каким-то батальоном десантников, не позволил бы им подписать это соглашение. Но я-то был далеко, изолирован", — рассказал последний председатель Верховного Совета.Фактически СССР распался 25 декабря 1991 года, когда Михаил Горбачев в обращении к советскому народу заявил о завершении деятельности на посту президента.Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a>, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.

https://ria.ru/20200817/1575894044.html

https://ria.ru/20200420/1570266948.html

Александр Невский Кто старое помянет, тому глаз вон. Горбачева лучше забыть навсегда. Слишком много чести для него 15

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил горбачев, руслан хасбулатов, политика