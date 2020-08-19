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Белоруссия решила усилить западные границы
Глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин поручил оперативному командованию подготовить предложения по оборонным мероприятиям на Гродненском... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T19:21
2020-08-19T19:37
министерство обороны белоруссии
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">министерства обороны Белоруссии</a> Виктор Хренин поручил оперативному командованию подготовить предложения по оборонным мероприятиям на Гродненском направлении, а также усилить группировку войск, говорится в сообщении министерства в Telegram.Отмечается, что президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> поручил активизировать подготовку войск к выполнению задач по предназначению, при этом особое внимание уделить Западному операционному направлению и войскам Западного оперативного командования."В рамках выполнения поручения президента министр обороны генерал-майор Виктор Хренин поставил задачу: "Подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении. Оперативное командование усилить ракетным дивизионом "Точка", дивизионом&nbsp; "Полонез", отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении министерства.Уточняется, что предложения будут представлены главе военного ведомства в четверг.Минобороны <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> сообщило 15 августа, что с 17 по 20 августа проведет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов вблизи <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">БелАЭС</a> и на полигонах в <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненской области</a>. Для участия в учениях в назначенные районы выдвинулись подразделения зенитных ракетных полков, а также личный состав 103-й воздушно-десантной бригады.Накануне ведомство также разъяснило проводимые учения военным атташе Британии, <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">ФРГ</a> и <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литвы</a>. Как отмечалось в релизе министерства, "разъяснены меры реагирования вооруженных сил Беларуси на угрозы безопасности белорусскому государству и проводимые мероприятия по подготовке вооруженных сил по предназначению".<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575979581.html
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Прям как сводки с Белорусского фронта Великой Отечественной Войны звучит...
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министерство обороны белоруссии, белоруссия, в мире

Белоруссия решила усилить западные границы

19:21 19.08.2020 (обновлено: 19:37 19.08.2020)
1511
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Республики Беларусь
Военнослужащие Республики Беларусь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава министерства обороны Белоруссии Виктор Хренин поручил оперативному командованию подготовить предложения по оборонным мероприятиям на Гродненском направлении, а также усилить группировку войск, говорится в сообщении министерства в Telegram.
Отмечается, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил активизировать подготовку войск к выполнению задач по предназначению, при этом особое внимание уделить Западному операционному направлению и войскам Западного оперативного командования.
"В рамках выполнения поручения президента министр обороны генерал-майор Виктор Хренин поставил задачу: "Подготовить предложения о проведении мероприятий соединениями и воинскими частями Западного оперативного командования по подготовке и ведению обороны на Гродненском тактическом направлении. Оперативное командование усилить ракетным дивизионом "Точка", дивизионом  "Полонез", отрядом беспилотных авиационных комплексов, средствами ПВО, радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении министерства.
Уточняется, что предложения будут представлены главе военного ведомства в четверг.
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Минобороны Белоруссии сообщило 15 августа, что с 17 по 20 августа проведет ряд тактических учений с батареями реактивных дивизионов вблизи БелАЭС и на полигонах в Гродненской области. Для участия в учениях в назначенные районы выдвинулись подразделения зенитных ракетных полков, а также личный состав 103-й воздушно-десантной бригады.
Накануне ведомство также разъяснило проводимые учения военным атташе Британии, ФРГ и Литвы. Как отмечалось в релизе министерства, "разъяснены меры реагирования вооруженных сил Беларуси на угрозы безопасности белорусскому государству и проводимые мероприятия по подготовке вооруженных сил по предназначению".
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19 августа, 19:26
Ярослав Погодин
2020002
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