Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1576004574.html
"За Лукашенко". В Минске прошел митинг в формате свободного микрофона
Сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко провели в сквере имени Жукова в Минске митинг в формате свободного микрофона, передает... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T19:21
2020-08-19T20:20
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576007013_0:0:640:360_1400x0_80_0_0_4bf99c8fbc1e225d711ce92edbaebfae.jpg
<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Сторонники действующего президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> провели в сквере имени Жукова в Минске митинг в формате свободного микрофона, передает корреспондент РИА Новости.На импровизированной сцене выступили педагоги, артистка театра, врач, журналист, студент, композитор. Они единогласно заявляли, что хотят для <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> мира и добра, возмущены попытками "вбить клин" в белорусском обществе, подчеркивали, что "способны защитить страну от беспредела".По мнению одного из выступающих, в Белоруссии отмечаются попытки "провести интернет-революцию" и внешнего вмешательства. Он подчеркнул, что в Белоруссии выросло "поколение, которое привыкло к хорошему, а к хорошему привыкаешь быстро". Выступающий заявил, что социально-экономическая модель Белоруссии себя оправдала, хотя ей и нужны где-то усовершенствования. Он призвал не допустить возвращения в тяжелые 90-е годы. Митингующие поддержали его одобряющими возгласами.Со сцены также звучали призывы "не идти за политическими марионетками", "считаться с мнением большинства". Женщина, представившаяся преподавателем, заявила о своем возмущении в связи с обвинениями педагогов в фальсификациях на президентских выборах."Они не пройдут, никто не посмеет отобрать нашу страну", - заявил еще один участник митинга, зачитавший затем стихи о политической ситуации в стране."Пока мы с батькой едины, мы непобедимы!" - скандировали митингующие.Среди популярных на акции лозунгов - " За батьку", "За Беларусь", "За Лукашенко". Участники акции также спели вместе государственный гимн.Люди начали собираться на акцию уже в 18.00 (совпадает с мск), но ее официальная часть началась позже, до ее начала звучала музыка, некоторые участники акции танцевали и подпевали. Несмотря на дождь, акция собрала порядка 400 человек, и ее официальная часть продолжилась порядка 45 минут. Затем митингующие стали постепенно расходиться, но часть еще осталась слушать музыку некоторое время.В основном участники акции - представители среднего и старшего возраста, но некоторые пришли с маленькими детьми. Митингующие держали государственные флаги, красные и зеленые воздушные шары, плакаты в поддержку президента. Правопорядок охраняли сотрудники милиции, акция прошла без инцидентов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200811/1575647290.html
https://ria.ru/20200817/1575864118.html
https://ria.ru/20200818/1575939222.html
https://ria.ru/20200819/1575997391.html
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Сторонники Лукашенко вышли на митинг
Сторонники Лукашенко на митинге в его поддержу в сквере имени Жукова в Минске
2020-08-19T19:21
true
PT0M09S
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576007013_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_58ee4bbad51f1ae2f1f1f3e2d82ab45b.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

"За Лукашенко". В Минске прошел митинг в формате свободного микрофона

19:21 19.08.2020 (обновлено: 20:20 19.08.2020)
2613
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко провели в сквере имени Жукова в Минске митинг в формате свободного микрофона, передает корреспондент РИА Новости.
На импровизированной сцене выступили педагоги, артистка театра, врач, журналист, студент, композитор. Они единогласно заявляли, что хотят для Белоруссии мира и добра, возмущены попытками "вбить клин" в белорусском обществе, подчеркивали, что "способны защитить страну от беспредела".
Участники акции протеста в Минске после президентских выборов
11 августа, 16:01Протесты в Белоруссии
"Бастовать и заморозить экономику". К чему ведут протесты в Белоруссии
По мнению одного из выступающих, в Белоруссии отмечаются попытки "провести интернет-революцию" и внешнего вмешательства. Он подчеркнул, что в Белоруссии выросло "поколение, которое привыкло к хорошему, а к хорошему привыкаешь быстро". Выступающий заявил, что социально-экономическая модель Белоруссии себя оправдала, хотя ей и нужны где-то усовершенствования. Он призвал не допустить возвращения в тяжелые 90-е годы. Митингующие поддержали его одобряющими возгласами.
Со сцены также звучали призывы "не идти за политическими марионетками", "считаться с мнением большинства". Женщина, представившаяся преподавателем, заявила о своем возмущении в связи с обвинениями педагогов в фальсификациях на президентских выборах.
"Они не пройдут, никто не посмеет отобрать нашу страну", - заявил еще один участник митинга, зачитавший затем стихи о политической ситуации в стране.
"Пока мы с батькой едины, мы непобедимы!" - скандировали митингующие.
Среди популярных на акции лозунгов - " За батьку", "За Беларусь", "За Лукашенко". Участники акции также спели вместе государственный гимн.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
17 августа, 08:00
Почему Запад не хочет свержения Александра Лукашенко
Люди начали собираться на акцию уже в 18.00 (совпадает с мск), но ее официальная часть началась позже, до ее начала звучала музыка, некоторые участники акции танцевали и подпевали. Несмотря на дождь, акция собрала порядка 400 человек, и ее официальная часть продолжилась порядка 45 минут. Затем митингующие стали постепенно расходиться, но часть еще осталась слушать музыку некоторое время.
В основном участники акции - представители среднего и старшего возраста, но некоторые пришли с маленькими детьми. Митингующие держали государственные флаги, красные и зеленые воздушные шары, плакаты в поддержку президента. Правопорядок охраняли сотрудники милиции, акция прошла без инцидентов.
Участники общегражданского марша За свободу у стелы Минск — город-герой в Минске
18 августа, 15:20
Русофобия реанимирует Белоруссию? Какую программу "спрятала" оппозиция
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 17:24Протесты в Белоруссии
Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться
164411217
Обсудить 1
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу в Центре стратегического управления Министерства обороны в Минске
Лукашенко назначил премьер-министра и членов правительства
Оппозиция на площади Независимости в центре Минска
В Минске протестующие переместились от здания МВД к Дому правительства
Военнослужащие Республики Беларусь
Белоруссия решила усилить западные границы
Протесты в Минске
Белорусская оппозиция выступила за максимально добрые отношения с Россией
Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске
Белорусская оппозиция призвала власти начать переговоры
Протест против результатов президентских выборов перед штабом Министерства внутренних дел в Минске, Беларусь
Координационный совет назвал цели белорусской оппозиции
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
В "Белнефтехиме" рассказали о настроениях рабочих на предприятиях
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
В Минске прошли новые задержания участников массовых беспорядков
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы
"Достойны Нобелевской премии". Добровинский оценил работу врачей Ефремова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова прокомментировала решение Литвы запретить въезд Лукашенко
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
В Минске перекрыли подходы к зданию МВД, куда собирались идти митингующие
Акция оппозиции на площади Независимости в Минске завершилась
В Минске завершилась акция оппозиции на площади Независимости
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Хасбулатов рассказал, как Горбачев мог частично сохранить СССР
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде после реставрации
Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре "Родина-мать"
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
В ЦИК Белоруссии назвали сроки инаугурации Лукашенко
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Дегтярев обратился к представителям политических партий
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния