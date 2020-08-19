https://ria.ru/20200819/1576004574.html
"За Лукашенко". В Минске прошел митинг в формате свободного микрофона
Сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко провели в сквере имени Жукова в Минске митинг в формате свободного микрофона, передает... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T19:21
2020-08-19T19:21
2020-08-19T20:20
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Сторонники действующего президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> провели в сквере имени Жукова в Минске митинг в формате свободного микрофона, передает корреспондент РИА Новости.На импровизированной сцене выступили педагоги, артистка театра, врач, журналист, студент, композитор. Они единогласно заявляли, что хотят для <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> мира и добра, возмущены попытками "вбить клин" в белорусском обществе, подчеркивали, что "способны защитить страну от беспредела".По мнению одного из выступающих, в Белоруссии отмечаются попытки "провести интернет-революцию" и внешнего вмешательства. Он подчеркнул, что в Белоруссии выросло "поколение, которое привыкло к хорошему, а к хорошему привыкаешь быстро". Выступающий заявил, что социально-экономическая модель Белоруссии себя оправдала, хотя ей и нужны где-то усовершенствования. Он призвал не допустить возвращения в тяжелые 90-е годы. Митингующие поддержали его одобряющими возгласами.Со сцены также звучали призывы "не идти за политическими марионетками", "считаться с мнением большинства". Женщина, представившаяся преподавателем, заявила о своем возмущении в связи с обвинениями педагогов в фальсификациях на президентских выборах."Они не пройдут, никто не посмеет отобрать нашу страну", - заявил еще один участник митинга, зачитавший затем стихи о политической ситуации в стране."Пока мы с батькой едины, мы непобедимы!" - скандировали митингующие.Среди популярных на акции лозунгов - " За батьку", "За Беларусь", "За Лукашенко". Участники акции также спели вместе государственный гимн.Люди начали собираться на акцию уже в 18.00 (совпадает с мск), но ее официальная часть началась позже, до ее начала звучала музыка, некоторые участники акции танцевали и подпевали. Несмотря на дождь, акция собрала порядка 400 человек, и ее официальная часть продолжилась порядка 45 минут. Затем митингующие стали постепенно расходиться, но часть еще осталась слушать музыку некоторое время.В основном участники акции - представители среднего и старшего возраста, но некоторые пришли с маленькими детьми. Митингующие держали государственные флаги, красные и зеленые воздушные шары, плакаты в поддержку президента. Правопорядок охраняли сотрудники милиции, акция прошла без инцидентов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>
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https://ria.ru/20200818/1575939222.html
https://ria.ru/20200819/1575997391.html
1
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сторонники Лукашенко вышли на митинг
Сторонники Лукашенко на митинге в его поддержу в сквере имени Жукова в Минске
2020-08-19T19:21
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PT0M09S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 19 авг - РИА Новости.
Сторонники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко
провели в сквере имени Жукова в Минске митинг в формате свободного микрофона, передает корреспондент РИА Новости.
На импровизированной сцене выступили педагоги, артистка театра, врач, журналист, студент, композитор. Они единогласно заявляли, что хотят для Белоруссии
мира и добра, возмущены попытками "вбить клин" в белорусском обществе, подчеркивали, что "способны защитить страну от беспредела".
По мнению одного из выступающих, в Белоруссии отмечаются попытки "провести интернет-революцию" и внешнего вмешательства. Он подчеркнул, что в Белоруссии выросло "поколение, которое привыкло к хорошему, а к хорошему привыкаешь быстро". Выступающий заявил, что социально-экономическая модель Белоруссии себя оправдала, хотя ей и нужны где-то усовершенствования. Он призвал не допустить возвращения в тяжелые 90-е годы. Митингующие поддержали его одобряющими возгласами.
Со сцены также звучали призывы "не идти за политическими марионетками", "считаться с мнением большинства". Женщина, представившаяся преподавателем, заявила о своем возмущении в связи с обвинениями педагогов в фальсификациях на президентских выборах.
"Они не пройдут, никто не посмеет отобрать нашу страну", - заявил еще один участник митинга, зачитавший затем стихи о политической ситуации в стране.
"Пока мы с батькой едины, мы непобедимы!" - скандировали митингующие.
Среди популярных на акции лозунгов - " За батьку", "За Беларусь", "За Лукашенко". Участники акции также спели вместе государственный гимн.
Люди начали собираться на акцию уже в 18.00 (совпадает с мск), но ее официальная часть началась позже, до ее начала звучала музыка, некоторые участники акции танцевали и подпевали. Несмотря на дождь, акция собрала порядка 400 человек, и ее официальная часть продолжилась порядка 45 минут. Затем митингующие стали постепенно расходиться, но часть еще осталась слушать музыку некоторое время.
В основном участники акции - представители среднего и старшего возраста, но некоторые пришли с маленькими детьми. Митингующие держали государственные флаги, красные и зеленые воздушные шары, плакаты в поддержку президента. Правопорядок охраняли сотрудники милиции, акция прошла без инцидентов.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская
, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.
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