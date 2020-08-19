https://ria.ru/20200819/1576004311.html

Штаб Байдена упрекнул Трампа в политическом эгоизме

В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена считают, что критика главы государства Дональда Трампа в адрес шин Goodyear лишний раз... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T19:14

2020-08-19T19:14

2020-08-19T19:14

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости.</strong> В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> считают, что критика главы государства <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в адрес шин Goodyear лишний раз подтверждает, что он больше думает о себе, чем о благополучии страны, заявила пресс-секретарь президентской кампании Байдена Кейт Бедингфилд.Трамп в среду призвал к бойкоту шин Goodyear, сославшись на то, что компания запрещает в среде своих сотрудников символику его предвыборной кампании, включая лозунг MAGA (Make America Great Again - "Сделать Америку вновь великой"). Акции компании после твита Трампа обрушились на 3,8% до 9,36 доллара за акцию, затем умерили падение до 2,31% до 9,5 доллара за акцию."Я пока не видела твита, но очень похоже, что Трамп снова ставит свои политические интересы выше интересов благополучия страны и сильной экономики. Он проводит огромное количество времени в Белом доме, фокусируясь на том, как определенные вещи отражаются лично на нем, когда ему следовало бы думать о том, как эти вещи сказываются на американских семьях. Думаю, это основной провал его политики", - сказала Бедингфилд журналистам.

https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575713732.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире