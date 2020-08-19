https://ria.ru/20200819/1576004311.html
Штаб Байдена упрекнул Трампа в политическом эгоизме
В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена считают, что критика главы государства Дональда Трампа в адрес шин Goodyear лишний раз... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T19:14
2020-08-19T19:14
2020-08-19T19:14
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_20796f768030f92c9690e823bcec91f3.jpg
<strong>ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости.</strong> В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байдена</a> считают, что критика главы государства <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> в адрес шин Goodyear лишний раз подтверждает, что он больше думает о себе, чем о благополучии страны, заявила пресс-секретарь президентской кампании Байдена Кейт Бедингфилд.Трамп в среду призвал к бойкоту шин Goodyear, сославшись на то, что компания запрещает в среде своих сотрудников символику его предвыборной кампании, включая лозунг MAGA (Make America Great Again - "Сделать Америку вновь великой"). Акции компании после твита Трампа обрушились на 3,8% до 9,36 доллара за акцию, затем умерили падение до 2,31% до 9,5 доллара за акцию."Я пока не видела твита, но очень похоже, что Трамп снова ставит свои политические интересы выше интересов благополучия страны и сильной экономики. Он проводит огромное количество времени в Белом доме, фокусируясь на том, как определенные вещи отражаются лично на нем, когда ему следовало бы думать о том, как эти вещи сказываются на американских семьях. Думаю, это основной провал его политики", - сказала Бедингфилд журналистам.
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575713732.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575201042_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_7eebc614489671dfb777613876a5c794.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости.
В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена
считают, что критика главы государства Дональда Трампа
в адрес шин Goodyear лишний раз подтверждает, что он больше думает о себе, чем о благополучии страны, заявила пресс-секретарь президентской кампании Байдена Кейт Бедингфилд.
Трамп в среду призвал к бойкоту шин Goodyear, сославшись на то, что компания запрещает в среде своих сотрудников символику его предвыборной кампании, включая лозунг MAGA (Make America Great Again - "Сделать Америку вновь великой"). Акции компании после твита Трампа обрушились на 3,8% до 9,36 доллара за акцию, затем умерили падение до 2,31% до 9,5 доллара за акцию.
"Я пока не видела твита, но очень похоже, что Трамп снова ставит свои политические интересы выше интересов благополучия страны и сильной экономики. Он проводит огромное количество времени в Белом доме, фокусируясь на том, как определенные вещи отражаются лично на нем, когда ему следовало бы думать о том, как эти вещи сказываются на американских семьях. Думаю, это основной провал его политики", - сказала Бедингфилд журналистам.