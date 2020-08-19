https://ria.ru/20200819/1576004263.html
Белорусский епископ связал противостояние в стране с нарушением заповедей
Нынешнее противостояние и "смущение" в белорусском обществе вызвано "дерзким нарушением" людьми божественных заповедей, считает архиепископ Новогрудский и... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T19:13
2020-08-19T19:13
2020-08-19T19:14
религия и мировоззрение
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белоруссия
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Нынешнее противостояние и "смущение" в белорусском обществе вызвано "дерзким нарушением" людьми божественных заповедей, считает архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий."Подвижники благочестия говорят, что Господь прогневался на нас за то, что мы не выполняем свое земное предназначение, не готовимся к жизни вечной с Богом, а живем на земле, дерзко нарушая заповеди, совершаем страшный грех убийства своих детей – аборты. Поэтому Господь и попускает такое смущение нашей стране", - отметил архиерей в проповеди после Божественной литургии по случаю праздника Преображения Господня.Он напомнил, что на днях священный синод Белорусской православной церкви обратился ко всем верующим с просьбой усилить свои молитвы за Белоруссию. По его словам, Церковь призывает всех к покаянию – изменению жизни и очищению совести, предупреждая, что "бесследно ничего не проходит"."Призываю вас быть не посторонними наблюдателями и судьями происходящего сегодня в нашей стране, а горячими молитвенниками, чтобы Господь помиловал нашу землю белорусскую", - добавил иерарх.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200819/1575975009.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, белоруссия
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Нынешнее противостояние и "смущение" в белорусском обществе вызвано "дерзким нарушением" людьми божественных заповедей, считает архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий.
"Подвижники благочестия говорят, что Господь прогневался на нас за то, что мы не выполняем свое земное предназначение, не готовимся к жизни вечной с Богом, а живем на земле, дерзко нарушая заповеди, совершаем страшный грех убийства своих детей – аборты. Поэтому Господь и попускает такое смущение нашей стране", - отметил архиерей в проповеди после Божественной литургии по случаю праздника Преображения Господня.
Он напомнил, что на днях священный синод Белорусской православной церкви обратился ко всем верующим с просьбой усилить свои молитвы за Белоруссию. По его словам, Церковь призывает всех к покаянию – изменению жизни и очищению совести, предупреждая, что "бесследно ничего не проходит".
"Призываю вас быть не посторонними наблюдателями и судьями происходящего сегодня в нашей стране, а горячими молитвенниками, чтобы Господь помиловал нашу землю белорусскую", - добавил иерарх.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.