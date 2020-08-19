https://ria.ru/20200819/1576003812.html
"Достойны Нобелевской премии". Добровинский оценил работу врачей Ефремова
Представляющий потерпевших адвокат Александр Добровинский высоко оценил мастерство врачей, лечивших актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T19:05
2020-08-19T19:05
2020-08-19T19:05
дтп с участием михаила ефремова
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Представляющий потерпевших адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> высоко оценил мастерство врачей, лечивших актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a>, обвиняемого в смертельном ДТП.Ефремова на прошлой неделе госпитализировали прямо из здания суда. По словам адвоката, изначально озвучивались страшные диагнозы, но в итоге актер готов "и к судебному разбирательству, и к полемике"."Боткинская больница достойна Нобелевской премии. Приговор, каким бы он ни был, Ефремов может встретить в полном здравии", - сказал Добровинский журналистам.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200819/1575996545.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия