https://ria.ru/20200819/1576003708.html

Африканский союз приостановил членство Мали в организации

Участие Мали в Африканском союзе (АС) приостановлено до восстановления в стране конституционного порядка, сообщил Совет мира и безопасности организации. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T19:02

2020-08-19T19:02

2020-08-19T20:21

мятеж военных в мали

мали

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576006802_0:0:1920:1080_1400x0_80_0_0_3e98b2c94f1340658a6d24d8f72affef.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Участие <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> в Африканском союзе (АС) приостановлено до восстановления в стране конституционного порядка, сообщил Совет мира и безопасности организации."Совет мира и безопасности приостанавливает участие Мали в Африканском союзе до восстановления конституционного порядка и требует освободить президента страны, премьер-министра и других чиновников, насильственно удерживаемых армией", - говорится в заявлении.Мятеж в Мали начался на военной базе Кати близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Во вторник мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства.

https://ria.ru/20200819/1575982976.html

1

мали

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Мали: кадры разгромленного министерства экономики и финансов Сторонники переворота в Мали разгромили министерство экономики и финансов 2020-08-19T19:02 true PT0M32S

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мятеж военных в мали, мали, в мире