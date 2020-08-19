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Африканский союз приостановил членство Мали в организации
Участие Мали в Африканском союзе (АС) приостановлено до восстановления в стране конституционного порядка, сообщил Совет мира и безопасности организации. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T19:02
2020-08-19T20:21
мятеж военных в мали
мали
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Участие <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a> в Африканском союзе (АС) приостановлено до восстановления в стране конституционного порядка, сообщил Совет мира и безопасности организации."Совет мира и безопасности приостанавливает участие Мали в Африканском союзе до восстановления конституционного порядка и требует освободить президента страны, премьер-министра и других чиновников, насильственно удерживаемых армией", - говорится в заявлении.Мятеж в Мали начался на военной базе Кати близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Во вторник мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства.
https://ria.ru/20200819/1575982976.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Мали: кадры разгромленного министерства экономики и финансов
Сторонники переворота в Мали разгромили министерство экономики и финансов
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мятеж военных в мали, мали, в мире

Африканский союз приостановил членство Мали в организации

19:02 19.08.2020 (обновлено: 20:21 19.08.2020)
191
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Участие Мали в Африканском союзе (АС) приостановлено до восстановления в стране конституционного порядка, сообщил Совет мира и безопасности организации.
"Совет мира и безопасности приостанавливает участие Мали в Африканском союзе до восстановления конституционного порядка и требует освободить президента страны, премьер-министра и других чиновников, насильственно удерживаемых армией", - говорится в заявлении.
Митинг в столице Мали Бамако в поддержку военного мятежа
Вчера, 13:56
В Кремле прокомментировали военный мятеж в Мали
Мятеж в Мали начался на военной базе Кати близ столицы Бамако. Во вторник мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства.
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Мятеж военных в МалиМалиВ мире
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