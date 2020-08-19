https://ria.ru/20200819/1576003675.html

Байден поддержал призыв Тихановской к проведению честных выборов

США должны поддержать призыв экс-кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской к проведению честных выборов в республике, заявил в среду... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T19:02

2020-08-19T19:02

2020-08-19T19:02

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

джо байден

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> должны поддержать призыв экс-кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> к проведению честных выборов в республике, заявил в среду кандидат в президенты США от Демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200818/1575885102.html

Семен Семеныч В каждой бочке затычка! 17

Александр Невский Реально противно от этих слащавых, высокопарных, лицемерных речей. Фу!!!😠 15

7

белоруссия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, в мире