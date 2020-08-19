Байден поддержал призыв Тихановской к проведению честных выборов
© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. США должны поддержать призыв экс-кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской к проведению честных выборов в республике, заявил в среду кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.
"Храбрые граждане Белоруссии показывают, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской о проведении честных выборов. России должно быть сказано, чтобы она не вмешивалась. Речь не о геополитике, а о праве выбирать собственных лидеров", - написал он в своем Twitter.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.
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