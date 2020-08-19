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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1576003675.html
Байден поддержал призыв Тихановской к проведению честных выборов
США должны поддержать призыв экс-кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской к проведению честных выборов в республике, заявил в среду... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T19:02
2020-08-19T19:02
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
джо байден
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> должны поддержать призыв экс-кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a> к проведению честных выборов в республике, заявил в среду кандидат в президенты США от Демократической партии <a href="https://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden" target="_blank">Джо Байден</a>.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, а не Лукашенко.В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575885102.html
В каждой бочке затычка!
17
Реально противно от этих слащавых, высокопарных, лицемерных речей. Фу!!!😠
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белоруссия
сша
РИА Новости
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светлана тихановская, александр лукашенко, джо байден, белоруссия, сша, в мире

Байден поддержал призыв Тихановской к проведению честных выборов

19:02 19.08.2020
469
© AP Photo / Matt RourkeКандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
© AP Photo / Matt Rourke
ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. США должны поддержать призыв экс-кандидата в президенты Белоруссии от оппозиции Светланы Тихановской к проведению честных выборов в республике, заявил в среду кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден.

"Храбрые граждане Белоруссии показывают, что их голоса не будут заглушены террором или пытками. США должны поддержать призыв Светланы Тихановской о проведении честных выборов. России должно быть сказано, чтобы она не вмешивалась. Речь не о геополитике, а о праве выбирать собственных лидеров", - написал он в своем Twitter.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавляли силовики, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 силовиков, трое протестующих скончались.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
18 августа, 08:00
Рузвельтовским курсом
1117001882
Обсудить 7
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоДжо БайденБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
В каждой бочке затычка!
19 августа, 19:03
Семен Семеныч
1700000
Реально противно от этих слащавых, высокопарных, лицемерных речей. Фу!!!😠
19 августа, 19:14
Александр Невский
1400010
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