Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200819/1576003393.html
Россотрудничество поможет Рязанской области показать себя за границей
Соглашение Рязанской области с Россотрудничеством позволит региону использовать площадки этого агентства за границей для развития бизнеса и взаимодействия с... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:56
2020-08-19T21:16
николай любимов
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
рязанская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576008414_0:63:1200:738_1400x0_80_0_0_1918865dee2a2ead103a66bbfa3d62f2.jpg
<strong>РЯЗАНЬ, 19 авг - РИА Новости.</strong> Соглашение <a href="https://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast" target="_blank">Рязанской области</a> с <a href="https://ria.ru/organization_Rossotrudnichestvo" target="_blank">Россотрудничеством</a> позволит региону использовать площадки этого агентства за границей для развития бизнеса и взаимодействия с другими странами в сфере культуры, заявил в среду губернатор <a href="https://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov" target="_blank">Николай Любимов</a> на III деловом форуме "Дни международного бизнеса в Рязанской области".В рамках форума было заключено соглашение о взаимодействии между Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и правительством Рязанской области. Подписи на документах поставили губернатор Николай Любимов и руководитель Россотрудничества <a href="https://ria.ru/person_evgeniy-primakov-rossotrudnichestvo" target="_blank">Евгений Примаков</a>.Впервые в Рязанской области соглашение было заключено в онлайн-режиме. Любимов отметил, что у региона и Федерального агентства уже имеется положительный опыт взаимодействия, которое с заключением соглашения станет еще более широким.Руководитель Россотрудничества, который вышел на связь с участниками форума в режиме видеоконференцсвязи, также отметил готовность зарубежных площадок агентства для взаимодействия с регионом."Одной из задач Федерального агентства я вижу в том числе поддержку деловых инициатив российских регионов, предприятий, вузов. Я очень рад, что выстаивается взаимодействие с Рязанской областью", – сказал Примаков.Он проинформировал участников форума о ряде вопросов построения международного гуманитарного сотрудничества. Это, по его словам, положительным образом влияет на формирование деловых партнерских отношений.
https://ria.ru/20200728/1575065625.html
https://ria.ru/20160203/1369208089.html
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1576008414_67:0:1134:800_1400x0_80_0_0_89a5b0ec89980185334e202b7ed68476.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай любимов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рязанская область, общество

Россотрудничество поможет Рязанской области показать себя за границей

18:56 19.08.2020 (обновлено: 21:16 19.08.2020)
117
© Пресс-служба правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов на III деловом форуме "Дни международного бизнеса в Рязанской области"
Губернатор Рязанской области Николай Любимов на III деловом форуме Дни международного бизнеса в Рязанской области
© Пресс-служба правительства Рязанской области
РЯЗАНЬ, 19 авг - РИА Новости. Соглашение Рязанской области с Россотрудничеством позволит региону использовать площадки этого агентства за границей для развития бизнеса и взаимодействия с другими странами в сфере культуры, заявил в среду губернатор Николай Любимов на III деловом форуме "Дни международного бизнеса в Рязанской области".
В рамках форума было заключено соглашение о взаимодействии между Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и правительством Рязанской области. Подписи на документах поставили губернатор Николай Любимов и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
Впервые в Рязанской области соглашение было заключено в онлайн-режиме. Любимов отметил, что у региона и Федерального агентства уже имеется положительный опыт взаимодействия, которое с заключением соглашения станет еще более широким.

"Соглашение позволяет региону использовать площадки Россотрудничества за границей в целях развития бизнеса и усиления взаимодействия в сфере культуры. Через культурные связи, связи в науке, образовании мы можем намного эффективнее наладить экономическое направление. В Рязанской области много представителей бизнеса, заинтересованных в сотрудничестве с другими странами, которые уже экспортируют товары за пределы нашего государства или собираются это делать. Соглашение откроет новые горизонты перед нашим бизнесом и партнерами за рубежом", – сказал Любимов.

Руководитель Россотрудничества, который вышел на связь с участниками форума в режиме видеоконференцсвязи, также отметил готовность зарубежных площадок агентства для взаимодействия с регионом.
Города России. Рязань
28 июля, 18:35Рязанская область
Исторический облик Рязани важно сохранить для потомков, заявил губернатор
"Одной из задач Федерального агентства я вижу в том числе поддержку деловых инициатив российских регионов, предприятий, вузов. Я очень рад, что выстаивается взаимодействие с Рязанской областью", – сказал Примаков.
Он проинформировал участников форума о ряде вопросов построения международного гуманитарного сотрудничества. Это, по его словам, положительным образом влияет на формирование деловых партнерских отношений.
“Палитра” древнего художника, наскальная живопись которого увидела свет 100 тысяч лет назад
3 февраля 2016, 16:35РИА Наука
Ученые признали культурный обмен главным двигателем эволюции человекаНовые находки из пещеры Бломбос в Южной Африке показали, что разные племена древних людей контактировали друг с другом и активно обменивались технологическими и культурными ноу-хау, что помогло нам стать доминирующим видом на планете.
100100
Обсудить 0
Николай ЛюбимовФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Рязанская областьОбщество
Рекомендуем
Контроль качества молока
Глава "Союзмолока" назвал преждевременным введение маркировки продукции
Во время полуфинала конкурса Лидеры России 2020
Суперфинал конкурса "Лидеры России" состоится в начале сентября
Вид на Речной вокзал и Нижегородский кремль в Нижнем Новгороде
Москва будет сотрудничать с Нижним Новгородом при подготовке его юбилея
Певец Дима Билан
Билан возмутился из-за грязного Черного моря и прыгнул "спасать рыбок"
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Больницы Удмуртии получили более 600 единиц медтехники по нацпроекту
Верующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трёх Святителей в Симферополе
Праздник Преображения Господня в регионах России
Река Гусь в поселке Гусь Железный Рязанской области
Экспорт в Рязанской области в 2019 году превысил импорт
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Поэт Орлуша рассказал, как возил на кладбище венок от Ефремова
Глава Башкортостана Радий Хабиров во время встречи с экоактивистами, выступающими против промышленной разработки шихана Куштау Башкирской содовой компанией
Власти Башкирии готовы выкупить контрольный пакет акций БСК
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время рождественского телемоста из храма Христа Спасителя с космонавтами МКС
Патриарх Кирилл призвал верующих читать божественные знаки
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский отвечает на вопросы журналистов у здания Пресненского городского суда города Москвы
"Достойны Нобелевской премии". Добровинский оценил работу врачей Ефремова
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде после реставрации
Ветеран ответил на слова Лебедева о скульптуре "Родина-мать"
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие "Северный поток — 2" суда
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
США намерены запустить процесс возвращения санкций ООН против Ирана
Монахини на территории Среднеуральского женского монастыря. Среднеуральский женский монастырь в честь иконы божией матери Спорительница хлебов, основателем которого является лишенный сана схиигумен Сергий
Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Дегтярев обратился к представителям политических партий
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния