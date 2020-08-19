https://ria.ru/20200819/1576003393.html

Россотрудничество поможет Рязанской области показать себя за границей

Соглашение Рязанской области с Россотрудничеством позволит региону использовать площадки этого агентства за границей для развития бизнеса и взаимодействия с... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T18:56

2020-08-19T18:56

2020-08-19T21:16

николай любимов

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

рязанская область

общество

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<strong>РЯЗАНЬ, 19 авг - РИА Новости.</strong> Соглашение <a href="https://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast" target="_blank">Рязанской области</a> с <a href="https://ria.ru/organization_Rossotrudnichestvo" target="_blank">Россотрудничеством</a> позволит региону использовать площадки этого агентства за границей для развития бизнеса и взаимодействия с другими странами в сфере культуры, заявил в среду губернатор <a href="https://ria.ru/person_Nikolajj_Ljubimov" target="_blank">Николай Любимов</a> на III деловом форуме "Дни международного бизнеса в Рязанской области".В рамках форума было заключено соглашение о взаимодействии между Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и правительством Рязанской области. Подписи на документах поставили губернатор Николай Любимов и руководитель Россотрудничества <a href="https://ria.ru/person_evgeniy-primakov-rossotrudnichestvo" target="_blank">Евгений Примаков</a>.Впервые в Рязанской области соглашение было заключено в онлайн-режиме. Любимов отметил, что у региона и Федерального агентства уже имеется положительный опыт взаимодействия, которое с заключением соглашения станет еще более широким.Руководитель Россотрудничества, который вышел на связь с участниками форума в режиме видеоконференцсвязи, также отметил готовность зарубежных площадок агентства для взаимодействия с регионом."Одной из задач Федерального агентства я вижу в том числе поддержку деловых инициатив российских регионов, предприятий, вузов. Я очень рад, что выстаивается взаимодействие с Рязанской областью", – сказал Примаков.Он проинформировал участников форума о ряде вопросов построения международного гуманитарного сотрудничества. Это, по его словам, положительным образом влияет на формирование деловых партнерских отношений.

https://ria.ru/20200728/1575065625.html

https://ria.ru/20160203/1369208089.html

рязанская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай любимов, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рязанская область, общество