Россотрудничество поможет Рязанской области показать себя за границей
18:56 19.08.2020 (обновлено: 21:16 19.08.2020)
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© Пресс-служба правительства Рязанской областиГубернатор Рязанской области Николай Любимов на III деловом форуме "Дни международного бизнеса в Рязанской области"
© Пресс-служба правительства Рязанской области
РЯЗАНЬ, 19 авг - РИА Новости. Соглашение Рязанской области с Россотрудничеством позволит региону использовать площадки этого агентства за границей для развития бизнеса и взаимодействия с другими странами в сфере культуры, заявил в среду губернатор Николай Любимов на III деловом форуме "Дни международного бизнеса в Рязанской области".
В рамках форума было заключено соглашение о взаимодействии между Федеральным агентством по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству и правительством Рязанской области. Подписи на документах поставили губернатор Николай Любимов и руководитель Россотрудничества Евгений Примаков.
Впервые в Рязанской области соглашение было заключено в онлайн-режиме. Любимов отметил, что у региона и Федерального агентства уже имеется положительный опыт взаимодействия, которое с заключением соглашения станет еще более широким.
"Соглашение позволяет региону использовать площадки Россотрудничества за границей в целях развития бизнеса и усиления взаимодействия в сфере культуры. Через культурные связи, связи в науке, образовании мы можем намного эффективнее наладить экономическое направление. В Рязанской области много представителей бизнеса, заинтересованных в сотрудничестве с другими странами, которые уже экспортируют товары за пределы нашего государства или собираются это делать. Соглашение откроет новые горизонты перед нашим бизнесом и партнерами за рубежом", – сказал Любимов.
Руководитель Россотрудничества, который вышел на связь с участниками форума в режиме видеоконференцсвязи, также отметил готовность зарубежных площадок агентства для взаимодействия с регионом.
"Одной из задач Федерального агентства я вижу в том числе поддержку деловых инициатив российских регионов, предприятий, вузов. Я очень рад, что выстаивается взаимодействие с Рязанской областью", – сказал Примаков.
Он проинформировал участников форума о ряде вопросов построения международного гуманитарного сотрудничества. Это, по его словам, положительным образом влияет на формирование деловых партнерских отношений.
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