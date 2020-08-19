https://ria.ru/20200819/1576003162.html

В Минске перекрыли подходы к зданию МВД, куда собирались идти митингующие

Подходы к зданию МВД Белоруссии в Минске, куда в среду вечером собирались прийти сторонники оппозиции, перекрыты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T18:52

2020-08-19T18:52

2020-08-19T19:00

минск

белоруссия

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Подходы к зданию МВД Белоруссии в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a>, куда в среду вечером собирались прийти сторонники оппозиции, перекрыты, передает корреспондент РИА Новости.На тротуарах улицы Городской вал, где находится здание республиканского <a href="https://ria.ru/organization_MVD_Belorussii" target="_blank">МВД</a>, выставлены ограждения, стоят сотрудники милиции, которые никого не пускают. На улице Володарского, прилегающей к Городскому валу, находятся несколько автобусов с сотрудниками правоохранительных органов, в том числе с бойцами ОМОН, стоят два автозака.На проспекте Независимости, недалеко от министерства, также стоит автозак. Возле входа в ведомство стоят несколько десятков сотрудников правоохранительных органов. Один из них снимает проходящих мимо входа на портативную камеру.Протестующие собрались на другой стороне проспекта Независимости.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200818/1575885102.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, мвд белоруссии, в мире