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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1576003162.html
В Минске перекрыли подходы к зданию МВД, куда собирались идти митингующие
Подходы к зданию МВД Белоруссии в Минске, куда в среду вечером собирались прийти сторонники оппозиции, перекрыты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:52
2020-08-19T19:00
минск
белоруссия
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Подходы к зданию МВД Белоруссии в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a>, куда в среду вечером собирались прийти сторонники оппозиции, перекрыты, передает корреспондент РИА Новости.На тротуарах улицы Городской вал, где находится здание республиканского <a href="https://ria.ru/organization_MVD_Belorussii" target="_blank">МВД</a>, выставлены ограждения, стоят сотрудники милиции, которые никого не пускают. На улице Володарского, прилегающей к Городскому валу, находятся несколько автобусов с сотрудниками правоохранительных органов, в том числе с бойцами ОМОН, стоят два автозака.На проспекте Независимости, недалеко от министерства, также стоит автозак. Возле входа в ведомство стоят несколько десятков сотрудников правоохранительных органов. Один из них снимает проходящих мимо входа на портативную камеру.Протестующие собрались на другой стороне проспекта Независимости.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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минск, белоруссия, мвд белоруссии, в мире

В Минске перекрыли подходы к зданию МВД, куда собирались идти митингующие

18:52 19.08.2020 (обновлено: 19:00 19.08.2020)
1057
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗдание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Подходы к зданию МВД Белоруссии в Минске, куда в среду вечером собирались прийти сторонники оппозиции, перекрыты, передает корреспондент РИА Новости.
На тротуарах улицы Городской вал, где находится здание республиканского МВД, выставлены ограждения, стоят сотрудники милиции, которые никого не пускают. На улице Володарского, прилегающей к Городскому валу, находятся несколько автобусов с сотрудниками правоохранительных органов, в том числе с бойцами ОМОН, стоят два автозака.
На проспекте Независимости, недалеко от министерства, также стоит автозак. Возле входа в ведомство стоят несколько десятков сотрудников правоохранительных органов. Один из них снимает проходящих мимо входа на портативную камеру.
Протестующие собрались на другой стороне проспекта Независимости.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
18 августа, 08:00
Рузвельтовским курсом
83601111
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