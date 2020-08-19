https://ria.ru/20200819/1576003162.html
В Минске перекрыли подходы к зданию МВД, куда собирались идти митингующие
Подходы к зданию МВД Белоруссии в Минске, куда в среду вечером собирались прийти сторонники оппозиции, перекрыты, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:52
2020-08-19T18:52
2020-08-19T19:00
минск
белоруссия
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/36363/98/363639826_0:23:2049:1175_1400x0_80_0_0_e642c1073ebe107e87521d187afabd50.jpg
<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Подходы к зданию МВД Белоруссии в <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минске</a>, куда в среду вечером собирались прийти сторонники оппозиции, перекрыты, передает корреспондент РИА Новости.На тротуарах улицы Городской вал, где находится здание республиканского <a href="https://ria.ru/organization_MVD_Belorussii" target="_blank">МВД</a>, выставлены ограждения, стоят сотрудники милиции, которые никого не пускают. На улице Володарского, прилегающей к Городскому валу, находятся несколько автобусов с сотрудниками правоохранительных органов, в том числе с бойцами ОМОН, стоят два автозака.На проспекте Независимости, недалеко от министерства, также стоит автозак. Возле входа в ведомство стоят несколько десятков сотрудников правоохранительных органов. Один из них снимает проходящих мимо входа на портативную камеру.Протестующие собрались на другой стороне проспекта Независимости.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575885102.html
2
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/36363/98/363639826_226:0:1822:1197_1400x0_80_0_0_d2cbaefad2d7fa07bcf88254b062b3b8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, белоруссия, мвд белоруссии, в мире