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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1576003090.html
Следователи выяснят обстоятельства смертельного ранения мужчины в Бресте
Следователи выясняют обстоятельства смертельного ранения мужчины во время "пресечения нападения" на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:51
2020-08-19T18:51
протесты в белоруссии
белоруссия
брест
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Следователи выясняют обстоятельства смертельного ранения мужчины во время "пресечения нападения" на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Следственном комитете <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.По данным следствия, 11 августа в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a> двое мужчин совершили нападение "на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка при проведении несанкционированного массового мероприятия"."Во время нападения мужчины наносили удары, использовав металлическую трубу, а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами. Предварительно установлено, что, пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу. Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако, ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины, непреднамеренно ранил его в область головы", - говорится в сообщении ведомства.Раненый был госпитализирован."Несмотря на оказанную медицинскую помощь, к сожалению, 19 августа он скончался. Следователями будет дана окончательная правовая оценка действиям нападавших, а также правомерности применения оружия лицом, на которое возложены функции по охране общественного порядка", - отмечается в сообщении ведомства. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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белоруссия, брест, в мире

Следователи выяснят обстоятельства смертельного ранения мужчины в Бресте

18:51 19.08.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМилиция Белоруссии
Милиция Белоруссии
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МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства смертельного ранения мужчины во время "пресечения нападения" на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.
По данным следствия, 11 августа в Бресте двое мужчин совершили нападение "на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка при проведении несанкционированного массового мероприятия".
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"Во время нападения мужчины наносили удары, использовав металлическую трубу, а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами. Предварительно установлено, что, пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу. Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако, ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины, непреднамеренно ранил его в область головы", - говорится в сообщении ведомства.
Раненый был госпитализирован.
"Несмотря на оказанную медицинскую помощь, к сожалению, 19 августа он скончался. Следователями будет дана окончательная правовая оценка действиям нападавших, а также правомерности применения оружия лицом, на которое возложены функции по охране общественного порядка", - отмечается в сообщении ведомства.
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