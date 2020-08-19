https://ria.ru/20200819/1576003090.html

Следователи выяснят обстоятельства смертельного ранения мужчины в Бресте

Следователи выясняют обстоятельства смертельного ранения мужчины во время "пресечения нападения" на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T18:51

2020-08-19T18:51

2020-08-19T18:51

протесты в белоруссии

белоруссия

брест

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574172397_0:119:3220:1930_1400x0_80_0_0_810980c4143bc73bc61c03433b5e67c5.jpg

<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Следователи выясняют обстоятельства смертельного ранения мужчины во время "пресечения нападения" на сотрудников правоохранительных органов, сообщили в Следственном комитете <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>.По данным следствия, 11 августа в <a href="http://ria.ru/location_Brest1/" target="_blank" data-auto="true">Бресте</a> двое мужчин совершили нападение "на лиц, выполнявших задачи по охране общественного порядка при проведении несанкционированного массового мероприятия"."Во время нападения мужчины наносили удары, использовав металлическую трубу, а также предприняли попытку завладения огнестрельным оружием, что подтверждается имеющимися у следствия материалами. Предварительно установлено, что, пресекая противоправные действия нападавших, правоохранители применили физическую силу. Один из них, воспринимая действия подозреваемых как реальную угрозу жизни и здоровью и пресекая попытки завладеть табельным оружием, применил в отношении нападавшего оружие, выстрелив в направлении плеча. Однако, ввиду продолжавшегося активного сопротивления мужчины, непреднамеренно ранил его в область головы", - говорится в сообщении ведомства.Раненый был госпитализирован."Несмотря на оказанную медицинскую помощь, к сожалению, 19 августа он скончался. Следователями будет дана окончательная правовая оценка действиям нападавших, а также правомерности применения оружия лицом, на которое возложены функции по охране общественного порядка", - отмечается в сообщении ведомства. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200810/1575587705.html

https://ria.ru/20200818/1575950524.html

белоруссия

брест

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, брест, в мире