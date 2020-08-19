Российский Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем
18:47 19.08.2020 (обновлено: 18:52 19.08.2020)
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российский истребитель поднимался на перехват самолета-разведчика и самолета патрульной авиации ВМС США над Черным морем, нарушения границы РФ не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.
"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после разворота военных самолетов США от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
"Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ самолетами США не допущено", - добавляется в сообщении.
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