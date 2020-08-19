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Российский Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем
Российский истребитель поднимался на перехват самолета-разведчика и самолета патрульной авиации ВМС США над Черным морем, нарушения границы РФ не допущено,... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:47
2020-08-19T18:52
россия
черное море
военно-морские силы сша
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Российский истребитель поднимался на перехват самолета-разведчика и самолета патрульной авиации <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a>, нарушения границы РФ не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.Отмечается, что после разворота военных самолетов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования."Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ самолетами США не допущено", - добавляется в сообщении.
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россия
черное море
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60
россия, черное море, военно-морские силы сша, безопасность, в мире

Российский Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем

18:47 19.08.2020 (обновлено: 18:52 19.08.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-27
Многоцелевой истребитель Су-27
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российский истребитель поднимался на перехват самолета-разведчика и самолета патрульной авиации ВМС США над Черным морем, нарушения границы РФ не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после разворота военных самолетов США от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.
"Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ самолетами США не допущено", - добавляется в сообщении.
Самолеты-перехватчики Су 27 в Санкт-Петербурге
25 марта, 23:16
Истребитель-перехватчик Су-27
3840154
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РоссияЧерное мореВоенно-морские силы СШАБезопасностьВ мире
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