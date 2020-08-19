https://ria.ru/20200819/1576002852.html

Российский Су-27 перехватил два американских самолета над Черным морем

Российский истребитель поднимался на перехват самолета-разведчика и самолета патрульной авиации ВМС США над Черным морем, нарушения границы РФ не допущено,... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T18:47

2020-08-19T18:47

2020-08-19T18:52

россия

черное море

военно-морские силы сша

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Российский истребитель поднимался на перехват самолета-разведчика и самолета патрульной авиации <a href="http://ria.ru/organization_Voenno_morskie_sily_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВМС США</a> над <a href="http://ria.ru/location_Black_Sea/" target="_blank" data-auto="true">Черным морем</a>, нарушения границы РФ не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.Отмечается, что после разворота военных самолетов <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> от государственной границы РФ российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования."Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы РФ самолетами США не допущено", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20200325/1569158546.html

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россия

черное море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, черное море, военно-морские силы сша, безопасность, в мире