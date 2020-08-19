https://ria.ru/20200819/1576002785.html

Выставка, посвященная городам Большой Засечной черты, открылась в Туле

Выставка, посвященная истории городов Большой Засечной черты, открылась в атриуме Тульского кремля в среду, сообщил РИА Новости представитель правительства... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T18:47

2020-08-19T18:47

2020-08-19T18:47

тульская область

алексей дюмин

тула

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<strong>ТУЛА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Выставка, посвященная истории городов Большой Засечной черты, открылась в атриуме Тульского кремля в среду, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Выставку посетила замминистра культуры РФ Алла Манилова. Состоялась ее встреча с губернатором области <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Дюминым</a>, темой которой стало обсуждение празднования юбилея Тульского кремля."До главного события осталось чуть больше месяца. Ключевые мероприятия пройдут 26 сентября в Тульском кремле. Состоится масштабный фестиваль с участием ведущих московских и тульских театральных и концертных коллективов. Все площадки соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям", - привели в правительстве слова Дюмина.Как отметил глава региона, в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля сделано очень многое. В центре <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Тулы</a> появился Музейный квартал. Создан целый ряд новых экспозиций, по всему региону проведена серьёзная работа по благоустройству и реставрации объектов культурного наследия. В результате преобразился не только областной центр, но и малые исторические города."Изначально этим летом планировалось провести целый ряд фестивалей в малых городах Засечной черты. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки эти мероприятия перенесены в виртуальный формат. Учреждения культуры, которые задействованы в проекте, проводят онлайн-концерты, видеоэкскурсии, мастер-классы, конкурсы, лекции и многое другое. Одной из основных площадок для их продвижения стал портал федерального Минкульта "Культура.рф"", – сказал Дюмин.

https://ria.ru/20200819/1575994011.html

тула

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей дюмин, тула