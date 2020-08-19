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Иллюстрация - Тульская область
Тульская область
https://ria.ru/20200819/1576002785.html
Выставка, посвященная городам Большой Засечной черты, открылась в Туле
Выставка, посвященная истории городов Большой Засечной черты, открылась в атриуме Тульского кремля в среду, сообщил РИА Новости представитель правительства... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:47
2020-08-19T18:47
тульская область
алексей дюмин
тула
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<strong>ТУЛА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Выставка, посвященная истории городов Большой Засечной черты, открылась в атриуме Тульского кремля в среду, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.Выставку посетила замминистра культуры РФ Алла Манилова. Состоялась ее встреча с губернатором области <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Djumin/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Дюминым</a>, темой которой стало обсуждение празднования юбилея Тульского кремля."До главного события осталось чуть больше месяца. Ключевые мероприятия пройдут 26 сентября в Тульском кремле. Состоится масштабный фестиваль с участием ведущих московских и тульских театральных и концертных коллективов. Все площадки соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям", - привели в правительстве слова Дюмина.Как отметил глава региона, в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля сделано очень многое. В центре <a href="http://ria.ru/location_Tula/" target="_blank" data-auto="true">Тулы</a> появился Музейный квартал. Создан целый ряд новых экспозиций, по всему региону проведена серьёзная работа по благоустройству и реставрации объектов культурного наследия. В результате преобразился не только областной центр, но и малые исторические города."Изначально этим летом планировалось провести целый ряд фестивалей в малых городах Засечной черты. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки эти мероприятия перенесены в виртуальный формат. Учреждения культуры, которые задействованы в проекте, проводят онлайн-концерты, видеоэкскурсии, мастер-классы, конкурсы, лекции и многое другое. Одной из основных площадок для их продвижения стал портал федерального Минкульта "Культура.рф"", – сказал Дюмин.
https://ria.ru/20200819/1575994011.html
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алексей дюмин, тула

Выставка, посвященная городам Большой Засечной черты, открылась в Туле

18:47 19.08.2020
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© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиВыставка, посвященная городам Большой Засечной черты, открылась в Туле
Выставка, посвященная городам Большой Засечной черты, открылась в Туле
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
ТУЛА, 19 авг — РИА Новости. Выставка, посвященная истории городов Большой Засечной черты, открылась в атриуме Тульского кремля в среду, сообщил РИА Новости представитель правительства региона.
"На ней представлены 50 фотографий городов, входивших в состав Большой Засечной черты. Гости выставки увидели, как изменились исторические центры Тулы, Богородицка, Одоева, Белева, Крапивны, как шла работа по реставрации и ремонту зданий. В экспозицию вошли предметы из археологической коллекции Историко-краеведческого и художественного музея", – сказал собеседник агентства.
Выставку посетила замминистра культуры РФ Алла Манилова. Состоялась ее встреча с губернатором области Алексеем Дюминым, темой которой стало обсуждение празднования юбилея Тульского кремля.
"До главного события осталось чуть больше месяца. Ключевые мероприятия пройдут 26 сентября в Тульском кремле. Состоится масштабный фестиваль с участием ведущих московских и тульских театральных и концертных коллективов. Все площадки соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям", - привели в правительстве слова Дюмина.
Как отметил глава региона, в рамках подготовки к празднованию 500-летия Тульского кремля сделано очень многое. В центре Тулы появился Музейный квартал. Создан целый ряд новых экспозиций, по всему региону проведена серьёзная работа по благоустройству и реставрации объектов культурного наследия. В результате преобразился не только областной центр, но и малые исторические города.
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"Изначально этим летом планировалось провести целый ряд фестивалей в малых городах Засечной черты. Но из-за сложной эпидемиологической обстановки эти мероприятия перенесены в виртуальный формат. Учреждения культуры, которые задействованы в проекте, проводят онлайн-концерты, видеоэкскурсии, мастер-классы, конкурсы, лекции и многое другое. Одной из основных площадок для их продвижения стал портал федерального Минкульта "Культура.рф"", – сказал Дюмин.
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Тульская областьАлексей ДюминТула
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