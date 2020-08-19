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Россиянам рассказали, как отличить фальшивую купюру от настоящей
Председатель союза бонистов России и ученый Александр Баранов в эфире "Звезды" напомнил о главных признаках, отличающих фальшивую купюру от настоящей. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:47
2020-08-19T18:57
россия
наличные деньги
центральный банк рф (цб рф)
деньги
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Председатель союза бонистов <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> и ученый Александр Баранов в <a href="https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20208191729-MCc0w.html?utm_source=tvzvezda&amp;utm_medium=longpage&amp;utm_campaign=longpage&amp;utm_term=v1" target="_blank" rel="nofollow noopener">эфире "Звезды"</a> напомнил о главных признаках, отличающих фальшивую купюру от настоящей.Эксперт отметил, что любой человек, которому дают сдачу или просят обменять пятитысячную купюру, должен обращать внимание на следующие особенности:Кроме того, для выявления фальшивых банкнот Баранов посоветовал использовать ультрафиолет.
https://ria.ru/20200812/1575604468.html
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россия, наличные деньги, центральный банк рф (цб рф), деньги, экономика

Россиянам рассказали, как отличить фальшивую купюру от настоящей

18:47 19.08.2020 (обновлено: 18:57 19.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкБанкноты номиналом 5000 рублей
Банкноты номиналом 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Банкноты номиналом 5000 рублей. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Председатель союза бонистов России и ученый Александр Баранов в эфире "Звезды" напомнил о главных признаках, отличающих фальшивую купюру от настоящей.
Эксперт отметил, что любой человек, которому дают сдачу или просят обменять пятитысячную купюру, должен обращать внимание на следующие особенности:
водяной знак;
цветопеременные краски;
текстура бумаги на ощупь.
Кроме того, для выявления фальшивых банкнот Баранов посоветовал использовать ультрафиолет.
Страны мира. Испания
12 августа, 00:26Туризм
В Испании туристов предупредили о фальшивых евро "из кино"
492683420
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Россияналичные деньгиЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ДеньгиЭкономика
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