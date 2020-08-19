https://ria.ru/20200819/1576002740.html
Россиянам рассказали, как отличить фальшивую купюру от настоящей
Председатель союза бонистов России и ученый Александр Баранов в эфире "Звезды" напомнил о главных признаках, отличающих фальшивую купюру от настоящей. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:47
2020-08-19T18:47
2020-08-19T18:57
россия
наличные деньги
центральный банк рф (цб рф)
деньги
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Председатель союза бонистов <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank">России</a> и ученый Александр Баранов в <a href="https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/20208191729-MCc0w.html?utm_source=tvzvezda&utm_medium=longpage&utm_campaign=longpage&utm_term=v1" target="_blank" rel="nofollow noopener">эфире "Звезды"</a> напомнил о главных признаках, отличающих фальшивую купюру от настоящей.Эксперт отметил, что любой человек, которому дают сдачу или просят обменять пятитысячную купюру, должен обращать внимание на следующие особенности:Кроме того, для выявления фальшивых банкнот Баранов посоветовал использовать ультрафиолет.
https://ria.ru/20200812/1575604468.html
2
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, наличные деньги, центральный банк рф (цб рф), деньги, экономика