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Счетная палата оценила темпы газификации в России
Счетная палата РФ оценила ход газификации российских регионов и выявила значительное отставание от планов, аудиторы видят новые риски из-за сокращения... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:39
2020-08-19T18:39
россия
газпром
алексей кудрин
газпром межрегионгаз
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Счетная палата РФ оценила ход газификации российских регионов и выявила значительное отставание от планов, аудиторы видят новые риски из-за сокращения финансирования, заявил глава контрольного ведомства <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a> на встрече с президентом РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>."Среди известных наших результатов в первом полугодии, например, оценка результатов газификации страны. Это была плановая проверка, мы проверяли "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom_mezhregiongaz/" target="_blank" data-auto="true">Газпром межрегионгаз</a>". Должен сказать, что сейчас идет сильное отставание от ранее намеченных планов", - сказал Кудрин. По его словам, за последние три года план газификации выполнен только на 15%.Отвечая на вопрос Путина о причинах такого отставания, глава Счетной палата отметил существенное сокращение финансирования мероприятий программы по сравнению с планом. "Мероприятия по подаче газа сейчас убыточны в силу того, что себестоимость зачастую выше, чем тариф. И этот недостаток обычно погашается "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>" за счет экспортной выручки, и сейчас она тоже, конечно, снижается. Поэтому это создает новые риски по срокам исполнения", - объяснил Кудрин.Нарушения, по его словам, также связаны с несинхронизированностью работы компании и регионов. "Планы не совмещены. И зачастую там, где уже проложены межпоселковый и магистральный (газопроводы – ред.), не готовы, допустим, районные и муниципальные сети. Здесь нужно серьезно синхронизировать. И в результате проверки совместно с <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> и компанией мы договорились о том порядке, о тех шагах, которые сейчас будут предприняты, для того чтобы осуществить такого рода мероприятия", - сказал Кудрин.Он также отметил значительный объем задолженности потребителей за газ. "Накопившаяся задолженность по потреблению газа у потребителей - 331 миллиард (рублей – ред.) перед этой компанией. Есть отпуск бездоговорного газа, в основном в республике <a href="http://ria.ru/location_Severnyjj_Kavkaz_2/" target="_blank" data-auto="true">Северного Кавказа</a>. Все решения, ранее принятые на этот счет, до сих пор не исполнены. Есть разные причины, мы тоже с ними разбираемся", - сказал глава контрольного ведомства.
https://realty.ria.ru/20200715/1574372521.html
https://ria.ru/20200625/1573460061.html
Тарифы на газ от Газпрома совсем не маленькие, если они ниже себестоимости, может быть что-то не то с расходами. Может зарплаты менеджменту подрезать и непрофильные активы прикрыть, и будет всем счастье и низкие цены на газ для населения.
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россия
РИА Новости
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россия, газпром, алексей кудрин, газпром межрегионгаз, владимир путин, экономика

Счетная палата оценила темпы газификации в России

18:39 19.08.2020
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© Fotolia / Aaron Amat Зажженная конфорка
Зажженная конфорка
© Fotolia / Aaron Amat
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Счетная палата РФ оценила ход газификации российских регионов и выявила значительное отставание от планов, аудиторы видят новые риски из-за сокращения финансирования, заявил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Среди известных наших результатов в первом полугодии, например, оценка результатов газификации страны. Это была плановая проверка, мы проверяли "Газпром межрегионгаз". Должен сказать, что сейчас идет сильное отставание от ранее намеченных планов", - сказал Кудрин. По его словам, за последние три года план газификации выполнен только на 15%.
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Отвечая на вопрос Путина о причинах такого отставания, глава Счетной палата отметил существенное сокращение финансирования мероприятий программы по сравнению с планом. "Мероприятия по подаче газа сейчас убыточны в силу того, что себестоимость зачастую выше, чем тариф. И этот недостаток обычно погашается "Газпромом" за счет экспортной выручки, и сейчас она тоже, конечно, снижается. Поэтому это создает новые риски по срокам исполнения", - объяснил Кудрин.
Нарушения, по его словам, также связаны с несинхронизированностью работы компании и регионов. "Планы не совмещены. И зачастую там, где уже проложены межпоселковый и магистральный (газопроводы – ред.), не готовы, допустим, районные и муниципальные сети. Здесь нужно серьезно синхронизировать. И в результате проверки совместно с Минэнерго и компанией мы договорились о том порядке, о тех шагах, которые сейчас будут предприняты, для того чтобы осуществить такого рода мероприятия", - сказал Кудрин.
Он также отметил значительный объем задолженности потребителей за газ. "Накопившаяся задолженность по потреблению газа у потребителей - 331 миллиард (рублей – ред.) перед этой компанией. Есть отпуск бездоговорного газа, в основном в республике Северного Кавказа. Все решения, ранее принятые на этот счет, до сих пор не исполнены. Есть разные причины, мы тоже с ними разбираемся", - сказал глава контрольного ведомства.
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710053010
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РоссияГазпромАлексей КудринГазпром межрегионгазВладимир ПутинЭкономика
Популярные комментарии
Тарифы на газ от Газпрома совсем не маленькие, если они ниже себестоимости, может быть что-то не то с расходами. Может зарплаты менеджменту подрезать и непрофильные активы прикрыть, и будет всем счастье и низкие цены на газ для населения.
19 августа, 18:43
lmls macdel
1510000
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