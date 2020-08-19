https://ria.ru/20200819/1576002252.html

Контролер в московском метро помог задержать международного преступника

Контролер ГКУ "Организатор перевозок" помог задержать находившегося в межгосударственном розыске преступника: злоумышленник пытался зайти в метро на станции... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T18:34

2020-08-19T18:34

2020-08-19T21:52

россия

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Контролер ГКУ "Организатор перевозок" помог задержать находившегося в межгосударственном розыске преступника: злоумышленник пытался зайти в метро на станции "Третьяковская" Калужско-Рижской линии, в этот момент его остановил контролер, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ Владислав Султанов."Пассажира сопроводили в полицию для установления личности, поскольку при себе у него отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Сотрудниками полиции было выявлено, что данный гражданин находится в межгосударственном розыске по части 3 статьи 166 УК Республики <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Кыргызстан</a> за мошенничество в особо крупных размерах", — рассказал Султанов.По его словам, на данный момент проводятся проверочные мероприятия. Нарушитель задержан в соответствии со статьей 91 УПК России."Чаще всего контролеры останавливают нарушителей во время проверки билетов в метро и оперативно передают их в МВД. Сотрудников, оказавших помощь в поимке преступников, мы всегда награждаем и благодарим их за вклад в безопасность и комфорт московского транспорта", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200703/1573845408.html

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россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия