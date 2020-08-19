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Контролер в московском метро помог задержать международного преступника
Контролер ГКУ "Организатор перевозок" помог задержать находившегося в межгосударственном розыске преступника: злоумышленник пытался зайти в метро на станции... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:34
2020-08-19T21:52
россия
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Контролер ГКУ "Организатор перевозок" помог задержать находившегося в межгосударственном розыске преступника: злоумышленник пытался зайти в метро на станции "Третьяковская" Калужско-Рижской линии, в этот момент его остановил контролер, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ Владислав Султанов."Пассажира сопроводили в полицию для установления личности, поскольку при себе у него отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Сотрудниками полиции было выявлено, что данный гражданин находится в межгосударственном розыске по части 3 статьи 166 УК Республики <a href="https://ria.ru/location_Kyrgyz_Republic" target="_blank">Кыргызстан</a> за мошенничество в особо крупных размерах", — рассказал Султанов.По его словам, на данный момент проводятся проверочные мероприятия. Нарушитель задержан в соответствии со статьей 91 УПК России."Чаще всего контролеры останавливают нарушителей во время проверки билетов в метро и оперативно передают их в МВД. Сотрудников, оказавших помощь в поимке преступников, мы всегда награждаем и благодарим их за вклад в безопасность и комфорт московского транспорта", — заключил собеседник агентства.
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россия
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60
россия, москва, происшествия

Контролер в московском метро помог задержать международного преступника

18:34 19.08.2020 (обновлено: 21:52 19.08.2020)
19713
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции в защитной маске на станции метро "Тверская" Московского метрополитена
Сотрудник полиции в защитной маске на станции метро Тверская Московского метрополитена
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Контролер ГКУ "Организатор перевозок" помог задержать находившегося в межгосударственном розыске преступника: злоумышленник пытался зайти в метро на станции "Третьяковская" Калужско-Рижской линии, в этот момент его остановил контролер, сообщил РИА Новости руководитель ГКУ Владислав Султанов.
"Пассажира сопроводили в полицию для установления личности, поскольку при себе у него отсутствовали документы, удостоверяющие личность. Сотрудниками полиции было выявлено, что данный гражданин находится в межгосударственном розыске по части 3 статьи 166 УК Республики Кыргызстан за мошенничество в особо крупных размерах", — рассказал Султанов.
По его словам, на данный момент проводятся проверочные мероприятия. Нарушитель задержан в соответствии со статьей 91 УПК России.
"Чаще всего контролеры останавливают нарушителей во время проверки билетов в метро и оперативно передают их в МВД. Сотрудников, оказавших помощь в поимке преступников, мы всегда награждаем и благодарим их за вклад в безопасность и комфорт московского транспорта", — заключил собеседник агентства.
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