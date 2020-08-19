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Эксперт объяснил происхождение объектов, снятых российским космонавтом
Группа из пяти неопознанных объектов, заснятых на видео российским космонавтом Иваном Вагнером, может быть спутниками системы связи Starlink основателя компании РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:34
2020-08-19T19:04
иван вагнер
илон маск
лев зеленый
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
spacex
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Группа из пяти неопознанных объектов, заснятых на видео российским космонавтом Иваном Вагнером, может быть спутниками системы связи Starlink основателя компании <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a>, рассказал РИА Новости научный руководитель Института космических исследований РАН <a href="http://ria.ru/person_Lev_Zelenyjj/" target="_blank" data-auto="true">Лев Зеленый</a>.Ранее сообщалось, что российский космонавт <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank">Иван Вагнер</a> опубликовал в Twitter видео с полярным сиянием над Антарктидой, на котором видны пять неизвестных объектов, летящих в космосе. Он задался вопросом о том, что это может быть - метеоры, спутники или что-то другое."Это, скорее всего Илона Маска спутники", - сказал он.По его словам, чтобы дать 100-процентную гарантию необходимо посчитать параметры орбиты объектов."Это скорее всего "кусок" группировки Маска. Интересно то, что они появились и пропали. Но этому тоже есть объяснение. Мы их видим, когда они отражают солнечный свет. Отражение удерживается недолго. После чего отраженный свет идет уже мимо <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a>. Скорее всего, именно такая версия", - пояснил ситуацию в свою очередь ведущий научный сотрудник отдела Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.Помимо Вагнера сейчас на борту МКС летают россиянин <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и американец <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.
https://ria.ru/20200814/1575766396.html
https://ria.ru/20200729/1575077456.html
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Новости
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иван вагнер, илон маск, лев зеленый, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, spacex

Эксперт объяснил происхождение объектов, снятых российским космонавтом

18:34 19.08.2020 (обновлено: 19:04 19.08.2020)
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© NASAГрузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к МКС
Грузовой корабль Прогресс, пристыкованный к МКС
© NASA
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Группа из пяти неопознанных объектов, заснятых на видео российским космонавтом Иваном Вагнером, может быть спутниками системы связи Starlink основателя компании SpaceX Илона Маска, рассказал РИА Новости научный руководитель Института космических исследований РАН Лев Зеленый.
Ранее сообщалось, что российский космонавт Иван Вагнер опубликовал в Twitter видео с полярным сиянием над Антарктидой, на котором видны пять неизвестных объектов, летящих в космосе. Он задался вопросом о том, что это может быть - метеоры, спутники или что-то другое.
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"Это, скорее всего Илона Маска спутники", - сказал он.
По его словам, чтобы дать 100-процентную гарантию необходимо посчитать параметры орбиты объектов.
"Это скорее всего "кусок" группировки Маска. Интересно то, что они появились и пропали. Но этому тоже есть объяснение. Мы их видим, когда они отражают солнечный свет. Отражение удерживается недолго. После чего отраженный свет идет уже мимо МКС. Скорее всего, именно такая версия", - пояснил ситуацию в свою очередь ведущий научный сотрудник отдела Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.
Помимо Вагнера сейчас на борту МКС летают россиянин Анатолий Иванишин и американец Кристофер Кэссиди.
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22146217
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Иван ВагнерИлон МаскЛев ЗеленыйМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаSpaceX
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