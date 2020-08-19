https://ria.ru/20200819/1576002191.html

Эксперт объяснил происхождение объектов, снятых российским космонавтом

Группа из пяти неопознанных объектов, заснятых на видео российским космонавтом Иваном Вагнером, может быть спутниками системы связи Starlink основателя компании РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T18:34

2020-08-19T18:34

2020-08-19T19:04

иван вагнер

илон маск

лев зеленый

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

spacex

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Группа из пяти неопознанных объектов, заснятых на видео российским космонавтом Иваном Вагнером, может быть спутниками системы связи Starlink основателя компании <a href="http://ria.ru/organization_Space_Exploration_Technologies/" target="_blank" data-auto="true">SpaceX</a> <a href="http://ria.ru/person_Ilon_Mask/" target="_blank" data-auto="true">Илона Маска</a>, рассказал РИА Новости научный руководитель Института космических исследований РАН <a href="http://ria.ru/person_Lev_Zelenyjj/" target="_blank" data-auto="true">Лев Зеленый</a>.Ранее сообщалось, что российский космонавт <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank">Иван Вагнер</a> опубликовал в Twitter видео с полярным сиянием над Антарктидой, на котором видны пять неизвестных объектов, летящих в космосе. Он задался вопросом о том, что это может быть - метеоры, спутники или что-то другое."Это, скорее всего Илона Маска спутники", - сказал он.По его словам, чтобы дать 100-процентную гарантию необходимо посчитать параметры орбиты объектов."Это скорее всего "кусок" группировки Маска. Интересно то, что они появились и пропали. Но этому тоже есть объяснение. Мы их видим, когда они отражают солнечный свет. Отражение удерживается недолго. После чего отраженный свет идет уже мимо <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">МКС</a>. Скорее всего, именно такая версия", - пояснил ситуацию в свою очередь ведущий научный сотрудник отдела Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.Помимо Вагнера сейчас на борту МКС летают россиянин <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и американец <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.

https://ria.ru/20200814/1575766396.html

https://ria.ru/20200729/1575077456.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, илон маск, лев зеленый, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, spacex