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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1576001702.html
Все рудники "Беларуськалия" работают в плановом режиме
Все рудники "Беларуськалия" работают в плановом режиме, сообщила компания в Telegram-канале. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:28
2020-08-19T18:28
протесты в белоруссии
светлана тихановская
беларуськалий
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Все рудники "<a href="http://ria.ru/organization_Belaruskalijj/" target="_blank" data-auto="true">Беларуськалия</a>" работают в плановом режиме, сообщила компания в <a href="https://web.telegram.org/#/im?p=@belaruskali" target="_blank">Telegram-канале</a>.Ранее руководство "Беларуськалия" призвало сотрудников анонимно информировать службу безопасности предприятия о случаях давления на них и создания препятствий в работе.Компания поблагодарила коллектив за поддержку. "Спасибо трудовому коллективу за то, что вы решили выражать свою гражданскую позицию вне рабочего времени! Возможно, кому-то это решение далось нелегко. Нельзя разрушить то, что достигается самоотверженным трудом целых династий горняков, трудового коллектива. Главное сегодня – забота о наших семьях, сохранить коллектив, поддерживать стабильную работу предприятия", - отметили в компании.Часть работников "Беларуськалия" ранее решила бастовать и постепенно полностью остановить технологический процесс на предприятии. На данный момент, по данным стачкома, требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч человек из 17 тысяч сотрудников предприятия. Технологические процессы на "Беларуськалии" осуществляются с перебоями. В стачкоме "Беларуськалия" РИА Новости сообщили, что вечером в среду на центральной площади в белорусском Солигорске огласит свои планы по забастовке, вариант объявления шахтерами голодовки не является основным.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1576001447.html
https://ria.ru/20200818/1575885102.html
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светлана тихановская, беларуськалий, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Все рудники "Беларуськалия" работают в плановом режиме

18:28 19.08.2020
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© РИА Новости / Егор Еремов / Перейти в фотобанкЗавод
Завод
© РИА Новости / Егор Еремов
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Все рудники "Беларуськалия" работают в плановом режиме, сообщила компания в Telegram-канале.
Ранее руководство "Беларуськалия" призвало сотрудников анонимно информировать службу безопасности предприятия о случаях давления на них и создания препятствий в работе.

"Все семь рудников ОАО "Беларуськалий". Три обогатительные фабрики работают в плановом режиме, фабрика Первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу", - говорится в сообщении.

Компания поблагодарила коллектив за поддержку. "Спасибо трудовому коллективу за то, что вы решили выражать свою гражданскую позицию вне рабочего времени! Возможно, кому-то это решение далось нелегко. Нельзя разрушить то, что достигается самоотверженным трудом целых династий горняков, трудового коллектива. Главное сегодня – забота о наших семьях, сохранить коллектив, поддерживать стабильную работу предприятия", - отметили в компании.
Участники акции протеста у метро Пушкинская в Минске
Вчера, 18:25Сказано в эфире
Политолог назвала сценарий, который ЕС хочет реализовать в Белоруссии Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, озвученные официальным Минском. Политолог Анна Арямова в эфире радио Sputnik прокомментировала это заявление.
Часть работников "Беларуськалия" ранее решила бастовать и постепенно полностью остановить технологический процесс на предприятии. На данный момент, по данным стачкома, требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч человек из 17 тысяч сотрудников предприятия. Технологические процессы на "Беларуськалии" осуществляются с перебоями. В стачкоме "Беларуськалия" РИА Новости сообщили, что вечером в среду на центральной площади в белорусском Солигорске огласит свои планы по забастовке, вариант объявления шахтерами голодовки не является основным.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку на площади Независимости в Минске
18 августа, 08:00
Рузвельтовским курсом
5822006
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяБеларуськалийАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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