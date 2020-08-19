Все рудники "Беларуськалия" работают в плановом режиме
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Все рудники "Беларуськалия" работают в плановом режиме, сообщила компания в Telegram-канале.
Ранее руководство "Беларуськалия" призвало сотрудников анонимно информировать службу безопасности предприятия о случаях давления на них и создания препятствий в работе.
"Все семь рудников ОАО "Беларуськалий". Три обогатительные фабрики работают в плановом режиме, фабрика Первого рудоуправления после окончания плановых ремонтных работ продолжит работу", - говорится в сообщении.
Компания поблагодарила коллектив за поддержку. "Спасибо трудовому коллективу за то, что вы решили выражать свою гражданскую позицию вне рабочего времени! Возможно, кому-то это решение далось нелегко. Нельзя разрушить то, что достигается самоотверженным трудом целых династий горняков, трудового коллектива. Главное сегодня – забота о наших семьях, сохранить коллектив, поддерживать стабильную работу предприятия", - отметили в компании.
Вчера, 18:25Сказано в эфиреПолитолог назвала сценарий, который ЕС хочет реализовать в Белоруссии Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Белоруссии, озвученные официальным Минском. Политолог Анна Арямова в эфире радио Sputnik прокомментировала это заявление.
Часть работников "Беларуськалия" ранее решила бастовать и постепенно полностью остановить технологический процесс на предприятии. На данный момент, по данным стачкома, требования забастовщиков поддержали более 4 тысяч человек из 17 тысяч сотрудников предприятия. Технологические процессы на "Беларуськалии" осуществляются с перебоями. В стачкоме "Беларуськалия" РИА Новости сообщили, что вечером в среду на центральной площади в белорусском Солигорске огласит свои планы по забастовке, вариант объявления шахтерами голодовки не является основным.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
18 августа, 08:00Рузвельтовским курсом