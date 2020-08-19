https://ria.ru/20200819/1576001071.html

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем

Российский истребитель поднимался для перехвата американского самолета-разведчика над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Национального... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T18:20

2020-08-19T18:20

2020-08-19T18:20

россия

балтийское море

ввс сша

су-27

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/05/1575418918_0:204:2010:1334_1400x0_80_0_0_71a57d06e4bc9ffae45125dbd92ed7d7.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Российский истребитель поднимался для перехвата американского самолета-разведчика над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского моря</a>, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ."Девятнадцатого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипаж российского истребителя с безопасного расстояния идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>."После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ американским самолетом не допущено.

https://ria.ru/20200817/1575900990.html

1

россия

балтийское море

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, балтийское море, ввс сша, су-27, сша, в мире