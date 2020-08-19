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Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем
Российский истребитель поднимался для перехвата американского самолета-разведчика над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Национального... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:20
2020-08-19T18:20
россия
балтийское море
ввс сша
су-27
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Российский истребитель поднимался для перехвата американского самолета-разведчика над нейтральными водами <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийского моря</a>, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ."Девятнадцатого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель <a href="http://ria.ru/product_Su_27/" target="_blank" data-auto="true">Су-27</a> из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - говорится в сообщении.Отмечается, что экипаж российского истребителя с безопасного расстояния идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 <a href="http://ria.ru/organization_VVS_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">ВВС США</a>."После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ американским самолетом не допущено.
https://ria.ru/20200817/1575900990.html
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россия
балтийское море
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россия, балтийское море, ввс сша, су-27, сша, в мире

Российский Су-27 перехватил американский самолет над Балтийским морем

18:20 19.08.2020
1063
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСамолет Су-27
Самолет Су-27
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Российский истребитель поднимался для перехвата американского самолета-разведчика над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Национального центра управления обороной РФ.
"Девятнадцатого августа российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота", - говорится в сообщении.
Отмечается, что экипаж российского истребителя с безопасного расстояния идентифицировал его как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США.
"После разворота американского самолета-разведчика от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Весь полет российского истребителя Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что нарушения госграницы РФ американским самолетом не допущено.
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