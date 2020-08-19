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NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
NASA сообщило о расширении гигантской области в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой с пониженной магнитной напряженностью. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:18
2020-08-19T23:52
космос - риа наука
наса
южная америка
африка
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_NASA" target="_blank">NASA</a> <a href="https://www.nasa.gov/feature/nasa-researchers-track-slowly-splitting-dent-in-earth-s-magnetic-field" target="_blank">сообщило</a> о расширении гигантской области в небе над <a href="http://ria.ru/location_South_America/" target="_blank" data-auto="true">Южной Америкой</a> и юго-западной Африкой с пониженной магнитной напряженностью.Явление получило название Южно-Атлантической аномалии. В агентстве ответили, что магнитное поле Земли действует как щит планеты, отражая заряженные солнечные частицы. Обнаруженная аномалия для этого щита — как ахиллесова пята, которая позволяет частицам приближаться к поверхности Земли ближе, чем обычно. Из-за излучаемой ими радиации или прямого попадания в спутники они могут вызывать неполадки в работе бортовых компьютеров. Также из-за них могут случаться сбои в сборе данных космическими аппаратами. Именно это и привлекло внимание ученых.Причиной возникновения аномалии могли стать две особенности нашей планеты: наклон ее оси и поток расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра.В области под аномалией имеется огромный резервуар плотной породы под названием Африканская крупная область с низкой скоростью сдвига. Он расположен в нижней части мантии Земли на глубине примерно трех тысяч километров. Из-за него нарушается генерация магнитного поля, что усугубляется наклоном планеты.Ученые обнаружили, что аномалия постепенно смещается в северо-западном направлении. Более того, они предполагают, что она может разделиться на две части, у каждой из которых будет отдельный центр минимальной магнитной интенсивности.
https://ria.ru/20200819/1575962100.html
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южная америка
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космос - риа наука, наса, южная америка, африка

NASA выявило гигантскую аномалию над Землей

18:18 19.08.2020 (обновлено: 23:52 19.08.2020)
132142
© NASAРасстояние от Земли до Солнца
Расстояние от Земли до Солнца
© NASA
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. NASA сообщило о расширении гигантской области в небе над Южной Америкой и юго-западной Африкой с пониженной магнитной напряженностью.
Явление получило название Южно-Атлантической аномалии.
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В агентстве ответили, что магнитное поле Земли действует как щит планеты, отражая заряженные солнечные частицы. Обнаруженная аномалия для этого щита — как ахиллесова пята, которая позволяет частицам приближаться к поверхности Земли ближе, чем обычно. Из-за излучаемой ими радиации или прямого попадания в спутники они могут вызывать неполадки в работе бортовых компьютеров. Также из-за них могут случаться сбои в сборе данных космическими аппаратами. Именно это и привлекло внимание ученых.
Причиной возникновения аномалии могли стать две особенности нашей планеты: наклон ее оси и поток расплавленных металлов внутри ее внешнего ядра.
В области под аномалией имеется огромный резервуар плотной породы под названием Африканская крупная область с низкой скоростью сдвига. Он расположен в нижней части мантии Земли на глубине примерно трех тысяч километров. Из-за него нарушается генерация магнитного поля, что усугубляется наклоном планеты.
Ученые обнаружили, что аномалия постепенно смещается в северо-западном направлении. Более того, они предполагают, что она может разделиться на две части, у каждой из которых будет отдельный центр минимальной магнитной интенсивности.
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Космос - РИА НаукаНАСАЮжная АмерикаАфрика
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