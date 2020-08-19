https://ria.ru/20200819/1576000831.html
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
Счетная палата РФ выявила бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей в 2020 году, сообщил глава ведомства Алексей Кудрин на встрече с президентом России... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:13
2020-08-19T18:13
2020-08-19T21:23
алексей кудрин
счетная палата рф
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Schetnaja_Palata_RF" target="_blank">Счетная палата РФ</a> выявила бюджетные нарушения на 50 миллиардов рублей в 2020 году, сообщил глава ведомства <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a> на встрече с президентом России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Путиным</a>.По словам главы ведомства, Счетная палата провела 169 проверок, половина из которых связана с бюджетом."Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генеральной прокуратуры и Следственного комитета, документы отправлены. Представлено 131 представление Счетной палаты по нарушениям министерств и ведомств. Около 50 миллиардов рублей – это нарушения, нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учета, неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчетности, нарушение процедур государственных закупок", - сказал Кудрин.
https://ria.ru/20200804/1575331674.html
Дмитрий
Молчание главы государства по этому поводу, расценивается казнокрадами как одобрение и призыв к увеличению хищений из бюджета! А чтобы компенсировать - вводим штрафы и поборы...
191
lex Talionis
И это только "вершина"..
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кудрин: "Выявлены бюджетные нарушения на 50 млрд рублей"
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным в Ново-Огареву в среду
2020-08-19T18:13
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PT0M38S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кудрин, счетная палата рф, владимир путин, экономика