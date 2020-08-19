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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1576000770.html
В Минске прошли новые задержания участников массовых беспорядков
Управление СК Белоруссии по Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших в белорусской столице с 9 РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:13
2020-08-19T18:22
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Управление СК Белоруссии по <a href="https://ria.ru/location_Minsk" target="_blank">Минску</a> продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших в белорусской столице с 9 по 10 августа, задержан ряд лиц, сообщил СК Белоруссии."В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан ряд участников, которые в настоящий момент подозреваются в совершении вышеуказанного преступления. У одного из задержанных, 34-летнего минчанина, при себе были обнаружены нож, спиртные напитки и защитные средства. Указанный фигурант ранее неоднократно судим, в том числе за грабеж и хулиганства. Следственные действия по уголовному делу продолжаются. Стоит отметить, что подозреваемый нигде не работает", - говорится в сообщении на официальном сайте СК.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
https://ria.ru/20200819/1575973877.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Минске прошли новые задержания участников массовых беспорядков

18:13 19.08.2020 (обновлено: 18:22 19.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участников акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Управление СК Белоруссии по Минску продолжает расследование уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков, произошедших в белорусской столице с 9 по 10 августа, задержан ряд лиц, сообщил СК Белоруссии.
"В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан ряд участников, которые в настоящий момент подозреваются в совершении вышеуказанного преступления. У одного из задержанных, 34-летнего минчанина, при себе были обнаружены нож, спиртные напитки и защитные средства. Указанный фигурант ранее неоднократно судим, в том числе за грабеж и хулиганства. Следственные действия по уголовному делу продолжаются. Стоит отметить, что подозреваемый нигде не работает", - говорится в сообщении на официальном сайте СК.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Несанкционированное массовое мероприятие у завода МТЗ. Стоп-кадр видео
Вчера, 11:40Протесты в Белоруссии
МВД Белоруссии опубликовало видео акции у Минского тракторного завода
149314217
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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