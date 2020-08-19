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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1576000081.html
В "Белнефтехиме" рассказали о настроениях рабочих на предприятиях
Все предприятия нефтехимического комплекса Белоруссии работают в штатном режиме, настроения об остановке производств не получают поддержки у большинства... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:02
2020-08-19T18:02
протесты в белоруссии
белнефтехим
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Все предприятия нефтехимического комплекса <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> работают в штатном режиме, настроения об остановке производств не получают поддержки у большинства рабочих, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь государственного концерна "<a href="http://ria.ru/organization__217/" target="_blank" data-auto="true">Белнефтехим</a>" Александр Тищенко."Сегодня все предприятия нефтехимического комплекса работают в штатном режиме. Настроения об остановке производства не получают поддержки у абсолютного большинства трудовых коллективов", - говорится в комментарии пресс-секретаря.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575941535.html
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
У суровых белорусских мужиков не забалуешь. Это студенты всякие - в основном барагозят. Мамкины лыворюционеры.
18
Не по европейски это как то))))))
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белоруссия
РИА Новости
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белнефтехим, белоруссия, в мире

В "Белнефтехиме" рассказали о настроениях рабочих на предприятиях

18:02 19.08.2020
2447
© РИА Новости / Иван Руднев / Перейти в фотобанкВывеска над входом в здание белорусского государственного концерна "Белнефтехим" в Минске
Вывеска над входом в здание белорусского государственного концерна Белнефтехим в Минске
© РИА Новости / Иван Руднев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Все предприятия нефтехимического комплекса Белоруссии работают в штатном режиме, настроения об остановке производств не получают поддержки у большинства рабочих, сообщил в среду журналистам пресс-секретарь государственного концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Сегодня все предприятия нефтехимического комплекса работают в штатном режиме. Настроения об остановке производства не получают поддержки у абсолютного большинства трудовых коллективов", - говорится в комментарии пресс-секретаря.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииБелнефтехимБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
У суровых белорусских мужиков не забалуешь. Это студенты всякие - в основном барагозят. Мамкины лыворюционеры.
19 августа, 18:25
Чипалина Лукин
1700001
Не по европейски это как то))))))
19 августа, 18:08
Арсений Новиков
6110000
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