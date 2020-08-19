https://ria.ru/20200819/1575999943.html
Помпео осудил военный мятеж в Мали
США решительно осуждают военный мятеж в Мали, призывают все стороны к началу мирного диалога и отказу от насилия, говорится в заявлении госсекретаря США Майка... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:01
2020-08-19T18:01
2020-08-19T18:01
мятеж военных в мали
майк помпео
бамако
сша
мали
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> решительно осуждают военный мятеж в <a href="http://ria.ru/location_Mali/" target="_blank" data-auto="true">Мали</a>, призывают все стороны к началу мирного диалога и отказу от насилия, говорится в заявлении госсекретаря США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майка Помпео</a>."США решительно осуждают мятеж в Мали, который произошел 18 августа, так же, как мы осудим любой насильственный захват власти", - говорится в заявлении.Помпео подчеркнул, что "необходимо гарантировать свободу задержанным членам правительства и их семьям"."США призывают всех политических и военных игроков работать в направлении восстановления конституционного правительства. Мы призываем все заинтересованные стороны в Мали к мирному диалогу, уважению прав граждан этой страны на свободу выражения мнения и мирных собраний и отвергаем насилие", - добавил госсекретарь.Мятеж в Мали начался на военной базе Кати близ столицы <a href="http://ria.ru/location_Bamako/" target="_blank" data-auto="true">Бамако</a>. Во вторник мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства.
https://ria.ru/20200819/1575982976.html
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бамако
сша
мали
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мятеж военных в мали, майк помпео, бамако, сша, мали, в мире