https://ria.ru/20200819/1575999646.html

"Форма вмешательства". Слуцкий прокомментировал решения ЕС по Белоруссии

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя итоги саммита ЕС по Белоруссии, заявил журналистам, что обстановка в республике... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:58

2020-08-19T17:58

2020-08-19T17:58

протесты в белоруссии

леонид слуцкий

евросоюз

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1400x0_80_0_0_d727d49bfcb87097471314bc1a3e4e71.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>, комментируя итоги саммита ЕС по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил журналистам, что обстановка в республике накалена до предела, но "Запад не утруждает себя поиском реальных механизмов помощи".Он отметил, что решение саммита ЕС о непризнании итогов выборов президента Белоруссии стало ожидаемым на фоне последних заявлений из европейских столиц."Однако это решение не про белорусов, права человека и мирный выход из кризиса, оно как раз и есть, по сути, одна из форм вмешательства и давления", - утверждает депутат.Слуцкий сказал, что не помнит, чтобы кто-то из европейских наблюдателей присутствовал на выборах белорусского президента. Это, по его словам, не дает права на то, чтобы "выдвигать подобные выводы". На его взгляд, это очередные "двойные стандарты" в действии."Обстановка в Белоруссии действительно раскалена до предела, но Запад не утруждает себя поиском реальных механизмов помощи по нормализации, а пытается применить украинско-венесуэльский сценарий продвижения своих собственных геополитических интересов. Уверен, что угрозой санкций Белоруссию не испугать", - уверен он. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200819/1575954582.html

https://ria.ru/20200817/1575864118.html

1

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, евросоюз, белоруссия, в мире