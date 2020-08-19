https://ria.ru/20200819/1575999646.html
"Форма вмешательства". Слуцкий прокомментировал решения ЕС по Белоруссии
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя итоги саммита ЕС по Белоруссии, заявил журналистам, что обстановка в республике... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:58
2020-08-19T17:58
2020-08-19T17:58
протесты в белоруссии
леонид слуцкий
евросоюз
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_0:0:3113:1752_1400x0_80_0_0_d727d49bfcb87097471314bc1a3e4e71.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>, комментируя итоги саммита ЕС по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил журналистам, что обстановка в республике накалена до предела, но "Запад не утруждает себя поиском реальных механизмов помощи".Он отметил, что решение саммита ЕС о непризнании итогов выборов президента Белоруссии стало ожидаемым на фоне последних заявлений из европейских столиц."Однако это решение не про белорусов, права человека и мирный выход из кризиса, оно как раз и есть, по сути, одна из форм вмешательства и давления", - утверждает депутат.Слуцкий сказал, что не помнит, чтобы кто-то из европейских наблюдателей присутствовал на выборах белорусского президента. Это, по его словам, не дает права на то, чтобы "выдвигать подобные выводы". На его взгляд, это очередные "двойные стандарты" в действии."Обстановка в Белоруссии действительно раскалена до предела, но Запад не утруждает себя поиском реальных механизмов помощи по нормализации, а пытается применить украинско-венесуэльский сценарий продвижения своих собственных геополитических интересов. Уверен, что угрозой санкций Белоруссию не испугать", - уверен он. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
https://ria.ru/20200817/1575864118.html
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573843778_324:0:3055:2048_1400x0_80_0_0_74bca4badbe3fcc119f00b05835ba639.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид слуцкий, евросоюз, белоруссия, в мире
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Глава комитета Госдумы
по международным делам Леонид Слуцкий
, комментируя итоги саммита ЕС по Белоруссии
, заявил журналистам, что обстановка в республике накалена до предела, но "Запад не утруждает себя поиском реальных механизмов помощи".
Он отметил, что решение саммита ЕС о непризнании итогов выборов президента Белоруссии стало ожидаемым на фоне последних заявлений из европейских столиц.
"Однако это решение не про белорусов, права человека и мирный выход из кризиса, оно как раз и есть, по сути, одна из форм вмешательства и давления", - утверждает депутат.
Слуцкий сказал, что не помнит, чтобы кто-то из европейских наблюдателей присутствовал на выборах белорусского президента. Это, по его словам, не дает права на то, чтобы "выдвигать подобные выводы". На его взгляд, это очередные "двойные стандарты" в действии.
"Обстановка в Белоруссии действительно раскалена до предела, но Запад не утруждает себя поиском реальных механизмов помощи по нормализации, а пытается применить украинско-венесуэльский сценарий продвижения своих собственных геополитических интересов. Уверен, что угрозой санкций Белоруссию не испугать", - уверен он.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>