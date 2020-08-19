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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575999646.html
"Форма вмешательства". Слуцкий прокомментировал решения ЕС по Белоруссии
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя итоги саммита ЕС по Белоруссии, заявил журналистам, что обстановка в республике... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:58
2020-08-19T17:58
протесты в белоруссии
леонид слуцкий
евросоюз
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Глава комитета <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по международным делам <a href="http://ria.ru/person_LeonidSluckijj/" target="_blank" data-auto="true">Леонид Слуцкий</a>, комментируя итоги саммита ЕС по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, заявил журналистам, что обстановка в республике накалена до предела, но "Запад не утруждает себя поиском реальных механизмов помощи".Он отметил, что решение саммита ЕС о непризнании итогов выборов президента Белоруссии стало ожидаемым на фоне последних заявлений из европейских столиц."Однако это решение не про белорусов, права человека и мирный выход из кризиса, оно как раз и есть, по сути, одна из форм вмешательства и давления", - утверждает депутат.Слуцкий сказал, что не помнит, чтобы кто-то из европейских наблюдателей присутствовал на выборах белорусского президента. Это, по его словам, не дает права на то, чтобы "выдвигать подобные выводы". На его взгляд, это очередные "двойные стандарты" в действии."Обстановка в Белоруссии действительно раскалена до предела, но Запад не утруждает себя поиском реальных механизмов помощи по нормализации, а пытается применить украинско-венесуэльский сценарий продвижения своих собственных геополитических интересов. Уверен, что угрозой санкций Белоруссию не испугать", - уверен он. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200819/1575954582.html
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леонид слуцкий, евросоюз, белоруссия, в мире

"Форма вмешательства". Слуцкий прокомментировал решения ЕС по Белоруссии

17:58 19.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя итоги саммита ЕС по Белоруссии, заявил журналистам, что обстановка в республике накалена до предела, но "Запад не утруждает себя поиском реальных механизмов помощи".
Он отметил, что решение саммита ЕС о непризнании итогов выборов президента Белоруссии стало ожидаемым на фоне последних заявлений из европейских столиц.
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"Однако это решение не про белорусов, права человека и мирный выход из кризиса, оно как раз и есть, по сути, одна из форм вмешательства и давления", - утверждает депутат.
Слуцкий сказал, что не помнит, чтобы кто-то из европейских наблюдателей присутствовал на выборах белорусского президента. Это, по его словам, не дает права на то, чтобы "выдвигать подобные выводы". На его взгляд, это очередные "двойные стандарты" в действии.
"Обстановка в Белоруссии действительно раскалена до предела, но Запад не утруждает себя поиском реальных механизмов помощи по нормализации, а пытается применить украинско-венесуэльский сценарий продвижения своих собственных геополитических интересов. Уверен, что угрозой санкций Белоруссию не испугать", - уверен он.
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