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Ефремов никогда не садился пьяным за руль, заявил поэт Орлуша
Актер Михаил Ефремов выпивал, но никогда не садился пьяным за руль, заявил в среду поэт Андрей Орлов (Орлуша) на допросе в Пресненском суде Москвы. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:56
2020-08-19T17:56
дтп с участием михаила ефремова
россия
андрей орлов
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> выпивал, но никогда не садился пьяным за руль, заявил в среду поэт <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Орлов</a> (Орлуша) на допросе в Пресненском суде Москвы."Я видел недели и месяцы, которые он не пил. Я видел его в дни, которые он пил. Если вы хотите спросить, пил ли Михаил, то Михаил никогда этого не скрывал, и я тоже не скрываю", - сказал поэт, выступающий в статусе свидетеля защиты.В то же время, по его словам, актер "никогда не садился пьяным за руль - всегда вызывал трезвого водителя или такси".Самого Ефремова он назвал "спорным, вздорным, гиперталантливым и гиперработящим", с достоинствами и недостатками.Ранее о проблемах Ефремова с алкоголем рассказал другой свидетель защиты – актер <a href="http://ria.ru/person_Vysockijj_Nikita/" target="_blank" data-auto="true">Никита Высоцкий</a>. По его словам, все друзья "это знали и с этой непростой историей жили", но свое пристрастие к спиртному Ефремов "до самого последнего времени контролировал".При этом на одном из прошлых заседания сотрудник ДПС рассказал, что артист в момент аварии был сильно пьян - медицинское освидетельствование обнаружило в крови 1,23 промилле этанола. Эксперт-нарколог Борис Мараханов заявлял РИА Новости, что "это очень много", однако многое зависит от индивидуальной устойчивости человека к спиртному и других факторов.Кроме того, из озвученных в суде материалов дела следует, что в крови актера после аварии нашли следы кокаина и марихуаны. Концентрация не уточнялась, однако ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах заявлял, что были найдены "остаточные следы", наркотики он "когда-то ранее употреблял, на этом ДТП это вряд ли отразилось".
https://ria.ru/20200819/1575998985.html
https://ria.ru/20200818/1575938358.html
Только под наркотой
17
Всё когда-то случается в первый раз... Первый шаг, первая любовь, первая сигарета и первый стакан. И первый раз после стакана - за руль. Или "поэт" вёл неотлучное наблюдение за "гражданином"?
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россия
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дтп с участием михаила ефремова, россия, андрей орлов, михаил ефремов, происшествия

Ефремов никогда не садился пьяным за руль, заявил поэт Орлуша

17:56 19.08.2020
2059
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов выпивал, но никогда не садился пьяным за руль, заявил в среду поэт Андрей Орлов (Орлуша) на допросе в Пресненском суде Москвы.
"Я видел недели и месяцы, которые он не пил. Я видел его в дни, которые он пил. Если вы хотите спросить, пил ли Михаил, то Михаил никогда этого не скрывал, и я тоже не скрываю", - сказал поэт, выступающий в статусе свидетеля защиты.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Вчера, 17:50
Поэт Орлуша рассказал, как возил на кладбище венок от Ефремова
В то же время, по его словам, актер "никогда не садился пьяным за руль - всегда вызывал трезвого водителя или такси".
Самого Ефремова он назвал "спорным, вздорным, гиперталантливым и гиперработящим", с достоинствами и недостатками.
Ранее о проблемах Ефремова с алкоголем рассказал другой свидетель защиты – актер Никита Высоцкий. По его словам, все друзья "это знали и с этой непростой историей жили", но свое пристрастие к спиртному Ефремов "до самого последнего времени контролировал".
При этом на одном из прошлых заседания сотрудник ДПС рассказал, что артист в момент аварии был сильно пьян - медицинское освидетельствование обнаружило в крови 1,23 промилле этанола. Эксперт-нарколог Борис Мараханов заявлял РИА Новости, что "это очень много", однако многое зависит от индивидуальной устойчивости человека к спиртному и других факторов.
Кроме того, из озвученных в суде материалов дела следует, что в крови актера после аварии нашли следы кокаина и марихуаны. Концентрация не уточнялась, однако ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах заявлял, что были найдены "остаточные следы", наркотики он "когда-то ранее употреблял, на этом ДТП это вряд ли отразилось".
Адвокат Эльман Пашаев и актер Михаил Ефремов перед началом слушаний в Пресненском суде по делу о ДТП со смертельным исходом
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Пашаев и Добровинский устроили скандал на суде по делу Ефремова
937306126
Обсудить 9
ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАндрей ОрловМихаил ЕфремовПроисшествия
Популярные комментарии
Только под наркотой
19 августа, 18:14
ИЗИгорь Земский
1340000
Всё когда-то случается в первый раз... Первый шаг, первая любовь, первая сигарета и первый стакан. И первый раз после стакана - за руль. Или "поэт" вёл неотлучное наблюдение за "гражданином"?
19 августа, 18:03
caxoh
1411000
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