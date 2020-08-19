https://ria.ru/20200819/1575999408.html
Ефремов никогда не садился пьяным за руль, заявил поэт Орлуша
Актер Михаил Ефремов выпивал, но никогда не садился пьяным за руль, заявил в среду поэт Андрей Орлов (Орлуша) на допросе в Пресненском суде Москвы. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:56
2020-08-19T17:56
2020-08-19T17:56
дтп с участием михаила ефремова
россия
андрей орлов
михаил ефремов
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Актер <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a> выпивал, но никогда не садился пьяным за руль, заявил в среду поэт <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Orlov/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Орлов</a> (Орлуша) на допросе в Пресненском суде Москвы."Я видел недели и месяцы, которые он не пил. Я видел его в дни, которые он пил. Если вы хотите спросить, пил ли Михаил, то Михаил никогда этого не скрывал, и я тоже не скрываю", - сказал поэт, выступающий в статусе свидетеля защиты.В то же время, по его словам, актер "никогда не садился пьяным за руль - всегда вызывал трезвого водителя или такси".Самого Ефремова он назвал "спорным, вздорным, гиперталантливым и гиперработящим", с достоинствами и недостатками.Ранее о проблемах Ефремова с алкоголем рассказал другой свидетель защиты – актер <a href="http://ria.ru/person_Vysockijj_Nikita/" target="_blank" data-auto="true">Никита Высоцкий</a>. По его словам, все друзья "это знали и с этой непростой историей жили", но свое пристрастие к спиртному Ефремов "до самого последнего времени контролировал".При этом на одном из прошлых заседания сотрудник ДПС рассказал, что артист в момент аварии был сильно пьян - медицинское освидетельствование обнаружило в крови 1,23 промилле этанола. Эксперт-нарколог Борис Мараханов заявлял РИА Новости, что "это очень много", однако многое зависит от индивидуальной устойчивости человека к спиртному и других факторов.Кроме того, из озвученных в суде материалов дела следует, что в крови актера после аварии нашли следы кокаина и марихуаны. Концентрация не уточнялась, однако ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах заявлял, что были найдены "остаточные следы", наркотики он "когда-то ранее употреблял, на этом ДТП это вряд ли отразилось".
https://ria.ru/20200819/1575998985.html
https://ria.ru/20200818/1575938358.html
Игорь Земский
Только под наркотой
17
caxoh
Всё когда-то случается в первый раз... Первый шаг, первая любовь, первая сигарета и первый стакан. И первый раз после стакана - за руль. Или "поэт" вёл неотлучное наблюдение за "гражданином"?
16
9
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп с участием михаила ефремова, россия, андрей орлов, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Актер Михаил Ефремов
выпивал, но никогда не садился пьяным за руль, заявил в среду поэт Андрей Орлов
(Орлуша) на допросе в Пресненском суде Москвы.
"Я видел недели и месяцы, которые он не пил. Я видел его в дни, которые он пил. Если вы хотите спросить, пил ли Михаил, то Михаил никогда этого не скрывал, и я тоже не скрываю", - сказал поэт, выступающий в статусе свидетеля защиты.
В то же время, по его словам, актер "никогда не садился пьяным за руль - всегда вызывал трезвого водителя или такси".
Самого Ефремова он назвал "спорным, вздорным, гиперталантливым и гиперработящим", с достоинствами и недостатками.
Ранее о проблемах Ефремова с алкоголем рассказал другой свидетель защиты – актер Никита Высоцкий
. По его словам, все друзья "это знали и с этой непростой историей жили", но свое пристрастие к спиртному Ефремов "до самого последнего времени контролировал".
При этом на одном из прошлых заседания сотрудник ДПС рассказал, что артист в момент аварии был сильно пьян - медицинское освидетельствование обнаружило в крови 1,23 промилле этанола. Эксперт-нарколог Борис Мараханов заявлял РИА Новости, что "это очень много", однако многое зависит от индивидуальной устойчивости человека к спиртному и других факторов.
Кроме того, из озвученных в суде материалов дела следует, что в крови актера после аварии нашли следы кокаина и марихуаны. Концентрация не уточнялась, однако ранее источник РИА Новости в правоохранительных органах заявлял, что были найдены "остаточные следы", наркотики он "когда-то ранее употреблял, на этом ДТП это вряд ли отразилось".