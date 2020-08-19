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Поэт Орлуша рассказал, как возил на кладбище венок от Ефремова
Поэт Андрей Орлов (Орлуша) привез на похороны погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова венок и написал стихотворение – об этом он... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:50
2020-08-19T17:50
дтп с участием михаила ефремова
андрей орлов
михаил ефремов
общество
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Поэт <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Orlov" target="_blank">Андрей Орлов</a> (Орлуша) привез на похороны погибшего в ДТП с актером <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаилом Ефремовым</a> курьера Сергея Захарова венок и написал стихотворение – об этом он сам рассказал на допросе в Пресненском суде Москвы."Когда мы приехали, похороны уже закончились. Это было маленькое сельское кладбище, люди уже ушли. Мы положили венок сбоку у решетки и постояли у его могилы", - сказал адвокат.На венке, отметил поэт, была лента "От друзей и семьи Михаила Ефремова".По его словам, он написал "стишок", но решил не ходить на поминки, чтобы не раздражать родственников. Он также поговорил с сельским священником, и тот передал Ефремову слова покаянной молитвы.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
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дтп с участием михаила ефремова, андрей орлов, михаил ефремов, общество

Поэт Орлуша рассказал, как возил на кладбище венок от Ефремова

17:50 19.08.2020
591
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Поэт Андрей Орлов (Орлуша) привез на похороны погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова венок и написал стихотворение – об этом он сам рассказал на допросе в Пресненском суде Москвы.
"Когда мы приехали, похороны уже закончились. Это было маленькое сельское кладбище, люди уже ушли. Мы положили венок сбоку у решетки и постояли у его могилы", - сказал адвокат.
На венке, отметил поэт, была лента "От друзей и семьи Михаила Ефремова".
По его словам, он написал "стишок", но решил не ходить на поминки, чтобы не раздражать родственников. Он также поговорил с сельским священником, и тот передал Ефремову слова покаянной молитвы.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Адвокаты актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская у здания Пресненского суда
Вчера, 16:55
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7112736
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваАндрей ОрловМихаил ЕфремовОбщество
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