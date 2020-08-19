https://ria.ru/20200819/1575998985.html

Поэт Орлуша рассказал, как возил на кладбище венок от Ефремова

Поэт Андрей Орлов (Орлуша) привез на похороны погибшего в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьера Сергея Захарова венок и написал стихотворение – об этом он... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:50

2020-08-19T17:50

2020-08-19T17:50

дтп с участием михаила ефремова

андрей орлов

михаил ефремов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575087626_0:50:1429:854_1400x0_80_0_0_c08ee432b769c9c43b992f92bf5fb377.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Поэт <a href="https://ria.ru/person_Andrejj_Orlov" target="_blank">Андрей Орлов</a> (Орлуша) привез на похороны погибшего в ДТП с актером <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov" target="_blank">Михаилом Ефремовым</a> курьера Сергея Захарова венок и написал стихотворение – об этом он сам рассказал на допросе в Пресненском суде Москвы."Когда мы приехали, похороны уже закончились. Это было маленькое сельское кладбище, люди уже ушли. Мы положили венок сбоку у решетки и постояли у его могилы", - сказал адвокат.На венке, отметил поэт, была лента "От друзей и семьи Михаила Ефремова".По его словам, он написал "стишок", но решил не ходить на поминки, чтобы не раздражать родственников. Он также поговорил с сельским священником, и тот передал Ефремову слова покаянной молитвы.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.

https://ria.ru/20200819/1575995440.html

4

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, андрей орлов, михаил ефремов, общество