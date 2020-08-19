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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575998596.html
Тихановского в день рождения перевели в камеру побольше с ремонтом
Оппозиционно настроенный белорусский блогер Сергей Тихановский был переведен в СИЗО Жодино в ночь перед своим днем рождения и не был в изоляторе, когда его... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:40
2020-08-19T17:40
протесты в белоруссии
светлана тихановская
весна
александр лукашенко
гродно
минск
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Оппозиционно настроенный белорусский блогер Сергей Тихановский был переведен в СИЗО Жодино в ночь перед своим днем рождения и не был в изоляторе, когда его сторонники приходили к проходной поздравлять его с праздником, теперь камера у него больше, сообщил РИА Новости его адвокат Виктор Мацкевич.Ранее не зарегистрированный властями правозащитный центр "<a href="http://ria.ru/organization_Vesna/" target="_blank" data-auto="true">Весна</a>" сообщила, что мужа баллотировавшейся на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Тихановской</a> этапировали из СИЗО <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> в Жодино в связи с акциями оппозиции в его поддержку. Во вторник у СИЗО №1 в Минске, где содержался Тихановский, протестующие провели акцию в его поддержку и поздравили его с днем рождения. Акция прошла мирно, собравшимся никто не мешал.По его словам, Тихановский говорит, что внутри камеры в Жодино обстановка лучше и "ремонт".Адвокат добавил, что отношение со стороны сотрудников изолятора тоже нормальное — "без претензий и наездов". "Настроение у него получше, бодрячком", - сказал защитник.Мацкевич отметил, что пока сложно говорить о том, сможет ли Тихановский увидеть близких в обозримой перспективе - в уголовно-процессуальном законодательстве нет ограничений по количеству и времени свиданий, но на практике следователи не дают родственникам разрешений, мотивируя это тем, что подозреваемый может через такой контакт помешать следствию.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, но не смог подписать необходимые документы, так как отбывал административный арест. Вместе него свою кандидатуру выдвинула его жена Светлана, оппозиция считает ее победителем на выборах.Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая после пикета в <a href="http://ria.ru/location_Hrodna/" target="_blank" data-auto="true">Гродно</a>, где произошел инцидент с двумя милиционерами, в рамках уголовного дела по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Позже Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении дела против Тихановского по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей, а также по факту приготовления к массовым беспорядкам. После выборов Тихановская выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.
https://ria.ru/20200818/1575930731.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575933239.html
Жизнь то налаживается.... А вы говорите Лукашенко - уходи.
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гродно
минск
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светлана тихановская, весна, александр лукашенко, гродно, минск, в мире

Тихановского в день рождения перевели в камеру побольше с ремонтом

17:40 19.08.2020
1911
© Sputnik / Инна ГришукБелорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
© Sputnik / Инна Гришук
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Оппозиционно настроенный белорусский блогер Сергей Тихановский был переведен в СИЗО Жодино в ночь перед своим днем рождения и не был в изоляторе, когда его сторонники приходили к проходной поздравлять его с праздником, теперь камера у него больше, сообщил РИА Новости его адвокат Виктор Мацкевич.
Ранее не зарегистрированный властями правозащитный центр "Весна" сообщила, что мужа баллотировавшейся на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской этапировали из СИЗО Минска в Жодино в связи с акциями оппозиции в его поддержку. Во вторник у СИЗО №1 в Минске, где содержался Тихановский, протестующие провели акцию в его поддержку и поздравили его с днем рождения. Акция прошла мирно, собравшимся никто не мешал.
"Я был у Тихановского в Жодино. Его перевели в ночь с понедельника на вторник. У него более-менее нормальное самочувствие, нормальные условия. Была маленькая камера… Сейчас помещение побольше", - сказал Мацкевич.
По его словам, Тихановский говорит, что внутри камеры в Жодино обстановка лучше и "ремонт".
Адвокат добавил, что отношение со стороны сотрудников изолятора тоже нормальное — "без претензий и наездов". "Настроение у него получше, бодрячком", - сказал защитник.
Светлана Тихановская
18 августа, 13:03Протесты в Белоруссии
Тихановская поздравила арестованного мужа с днем рождения
Мацкевич отметил, что пока сложно говорить о том, сможет ли Тихановский увидеть близких в обозримой перспективе - в уголовно-процессуальном законодательстве нет ограничений по количеству и времени свиданий, но на практике следователи не дают родственникам разрешений, мотивируя это тем, что подозреваемый может через такой контакт помешать следствию.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
Ранее Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, но не смог подписать необходимые документы, так как отбывал административный арест. Вместе него свою кандидатуру выдвинула его жена Светлана, оппозиция считает ее победителем на выборах.
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская на пресс-конференции в Минске
18 августа, 13:41
Тихановская объяснила, кто причастен к аресту ее супруга
Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая после пикета в Гродно, где произошел инцидент с двумя милиционерами, в рамках уголовного дела по статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Позже Следственный комитет Белоруссии сообщил о возбуждении дела против Тихановского по факту призывов к насильственным действиям против правоохранителей, а также по факту приготовления к массовым беспорядкам. После выборов Тихановская выехала в Литву.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяВеснаАлександр ЛукашенкоГродноМинскВ мире
Популярные комментарии
Жизнь то налаживается.... А вы говорите Лукашенко - уходи.
19 августа, 17:50
Чипалина Лукин
470000
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