https://ria.ru/20200819/1575998494.html

Прогресс в отношениях с Белоруссией под угрозой, заявили в ЕС

Прогресс, достигнутый ЕС и Белоруссией в последние годы, находится под угрозой в связи со сложившейся ситуацией вокруг президентских выборов в этой стране,... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:38

2020-08-19T17:38

2020-08-19T17:38

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

брюссель

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 19 авг – РИА Новости.</strong> Прогресс, достигнутый ЕС и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> в последние годы, находится под угрозой в связи со сложившейся ситуацией вокруг президентских выборов в этой стране, говорится в распространенных выводах по итогам европейского виртуального саммита."Прогресс, достигнутый в последние годы в отношениях ЕС и Белоруссии, находится под угрозой. Любое дальнейшее ухудшение ситуации скажется на наших отношениях и будет иметь негативные последствия", - указывается в документе.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.

https://ria.ru/20200817/1575864118.html

Damir Aliev и это ОТЛИЧНО. потому что если у вас завяжутся отношения с Беларусью, то Беларусь будет представлять собой копию Украины с разваленной экономикой, где все распродали уже, осталось последнее распродать только - землю. 13

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брюссель

белоруссия

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, брюссель, евросоюз, белоруссия, в мире