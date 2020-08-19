https://ria.ru/20200819/1575998461.html

В ЦИК Белоруссии назвали сроки инаугурации Лукашенко

Инаугурация избранного президентом Белоруссии на шестой срок Александра Лукашенко должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов - до 9 октября, точная... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:37

2020-08-19T17:37

2020-08-19T17:37

протесты в белоруссии

светлана тихановская

цик белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Инаугурация избранного президентом Белоруссии на шестой срок <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов - до 9 октября, точная дата пока не определена, заявили РИА Новости в среду в ЦИК республики."Согласно действующему законодательству Беларуси, инаугурация должна пройти в течение двух месяцев со дня президентских выборов. Точная дата пока не определена", - сказал сотрудник Центризбиркома.Выборы на высший государственный пост прошли в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии </a>9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он руководит страной более 26 лет.После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200817/1575864118.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире