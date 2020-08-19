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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575998461.html
В ЦИК Белоруссии назвали сроки инаугурации Лукашенко
Инаугурация избранного президентом Белоруссии на шестой срок Александра Лукашенко должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов - до 9 октября, точная... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:37
2020-08-19T17:37
протесты в белоруссии
светлана тихановская
цик белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 19 авг - РИА Новости.</strong> Инаугурация избранного президентом Белоруссии на шестой срок <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов - до 9 октября, точная дата пока не определена, заявили РИА Новости в среду в ЦИК республики."Согласно действующему законодательству Беларуси, инаугурация должна пройти в течение двух месяцев со дня президентских выборов. Точная дата пока не определена", - сказал сотрудник Центризбиркома.Выборы на высший государственный пост прошли в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии </a>9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он руководит страной более 26 лет.После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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светлана тихановская, цик белоруссии, александр лукашенко, белоруссия, в мире

В ЦИК Белоруссии назвали сроки инаугурации Лукашенко

17:37 19.08.2020
2386
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
Александр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Инаугурация избранного президентом Белоруссии на шестой срок Александра Лукашенко должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов - до 9 октября, точная дата пока не определена, заявили РИА Новости в среду в ЦИК республики.
"Согласно действующему законодательству Беларуси, инаугурация должна пройти в течение двух месяцев со дня президентских выборов. Точная дата пока не определена", - сказал сотрудник Центризбиркома.
Выборы на высший государственный пост прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяЦИК БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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