В ЦИК Белоруссии назвали сроки инаугурации Лукашенко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко на митинге в свою поддержку в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 19 авг - РИА Новости. Инаугурация избранного президентом Белоруссии на шестой срок Александра Лукашенко должна пройти в течение двух месяцев со дня выборов - до 9 октября, точная дата пока не определена, заявили РИА Новости в среду в ЦИК республики.
"Согласно действующему законодательству Беларуси, инаугурация должна пройти в течение двух месяцев со дня президентских выборов. Точная дата пока не определена", - сказал сотрудник Центризбиркома.
Выборы на высший государственный пост прошли в Белоруссии 9 августа. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,1% голосов. Он руководит страной более 26 лет.
После выборов в Белоруссии проходят массовые протестные акции. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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