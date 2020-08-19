https://ria.ru/20200819/1575998432.html
Заразившийся коронавирусом Новак рассказал о самочувствии
Министр энергетики России Александр Новак, заразившийся новым коронавирусом, поделился своими ощущениями от этого: болезнь неприятная, но он чувствует себя... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:37
2020-08-19T17:37
2020-08-19T18:07
коронавирусы
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
общество
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
александр новак
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Министр энергетики России <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a>, заразившийся новым коронавирусом, поделился своими ощущениями от этого: болезнь неприятная, но он чувствует себя хорошо."Я чувствую себя хорошо, проводим, действительно, курс лечения этой болезни, она достаточно, действительно, неприятная. Тем не менее, все хорошо. Пандемия никуда не ушла, и нам нужно продолжать всем вместе бороться с ее распространением, беречь жизни и здоровье людей, наших граждан", - сказал Новак в ходе своего выступления на заседании мониторингового комитета <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК</a>+.Министр также поблагодарил всех за поддержку, а также выразил надежду, что вакцина поможет в борьбе с вирусом."В России 11 августа была зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19, и мы надеемся, что это поможет борьбе с пандемией во всем мире", - добавил Новак.Накануне официальный представитель <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> сообщал, что Новак продолжит выполнять свои обязанности удаленно, а заболевание COVID-19 проходит у него бессимптомно.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирусы, министерство энергетики рф (минэнерго россии), общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, александр новак