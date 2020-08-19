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Киев ответил на сообщения о причастности к задержанию россиян в Минске
Служба безопасности Украины отрицает информацию о причастности к появлению членов частной военной компании "Вагнер" в Минске. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:31
2020-08-19T17:58
задержание россиян под минском
белоруссия
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<strong>КИЕВ, 19 авг – РИА Новости.</strong> Служба безопасности Украины отрицает информацию о причастности к появлению членов частной военной компании "Вагнер" в Минске.Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины.Вместе с тем в нескольких украинских СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы больше года проводили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, те дали показания. Затем эту группу должны были привезти в Минск, а потом они должны были вылететь в Турцию, но их планировали посадить на Украине. По данным СМИ, спецоперацию отложили из-за контактов с Россией по обмену удерживаемыми лицами и перемирию, но белорусские спецслужбы задержали всю группу, и операция сорвалась."Обычный фейк"В свою очередь, украинская журналистка Янина Соколова опубликовала видео на YouTube-канале, на котором якобы офицер СБУ вербует членов ЧВК "Вагнер"."Данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание", - говорится в заявлении спецслужбы, опубликованном в Facebook.Отмечается, что ни один из сотрудников СБУ не принимал участия в переговорах задержанных россиян с вербовщиком. Переговоры якобы были зафиксированы на аудиозаписях."Титрование одного из участников разговоров как "офицер СБУ" является домыслом и сознательной манипуляцией", - уточнили в СБУ.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг версию о том, что СБУ причастна к приезду в Минск более 30 россиян. При этом отказался комментировать операции украинских спецслужб, сославшись на их секретность.Задержание россиян в БелоруссииДвадцать девятого июля белорусские власти заявили о задержании 33 российских граждан, которых назвали боевиками частной военной компании. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.В МИД подчеркнули, что одиозная трактовка ситуации Минском не выдерживает критики.Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, со своей стороны, отметил, что, вероятнее всего, задержанные россияне — сотрудники ЧОП, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс. Он подчеркнул, что у Кремля нет данных о каких-либо противоправных действиях с их стороны.Песков добавил, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
https://ria.ru/20200809/1575548262.html
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задержание россиян под минском, белоруссия

Киев ответил на сообщения о причастности к задержанию россиян в Минске

17:31 19.08.2020 (обновлено: 17:58 19.08.2020)
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Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
КИЕВ, 19 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины отрицает информацию о причастности к появлению членов частной военной компании "Вагнер" в Минске.
Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины.
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Вместе с тем в нескольких украинских СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы больше года проводили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, те дали показания. Затем эту группу должны были привезти в Минск, а потом они должны были вылететь в Турцию, но их планировали посадить на Украине.
По данным СМИ, спецоперацию отложили из-за контактов с Россией по обмену удерживаемыми лицами и перемирию, но белорусские спецслужбы задержали всю группу, и операция сорвалась.
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"Обычный фейк"

В свою очередь, украинская журналистка Янина Соколова опубликовала видео на YouTube-канале, на котором якобы офицер СБУ вербует членов ЧВК "Вагнер".
"Данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание", - говорится в заявлении спецслужбы, опубликованном в Facebook.
Отмечается, что ни один из сотрудников СБУ не принимал участия в переговорах задержанных россиян с вербовщиком. Переговоры якобы были зафиксированы на аудиозаписях.
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Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг версию о том, что СБУ причастна к приезду в Минск более 30 россиян. При этом отказался комментировать операции украинских спецслужб, сославшись на их секретность.

Задержание россиян в Белоруссии

Двадцать девятого июля белорусские власти заявили о задержании 33 российских граждан, которых назвали боевиками частной военной компании. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.
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В МИД подчеркнули, что одиозная трактовка ситуации Минском не выдерживает критики.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, со своей стороны, отметил, что, вероятнее всего, задержанные россияне — сотрудники ЧОП, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс. Он подчеркнул, что у Кремля нет данных о каких-либо противоправных действиях с их стороны.
Песков добавил, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
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Задержание россиян под МинскомБелоруссия
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