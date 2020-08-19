https://ria.ru/20200819/1575997952.html

Киев ответил на сообщения о причастности к задержанию россиян в Минске

Служба безопасности Украины отрицает информацию о причастности к появлению членов частной военной компании "Вагнер" в Минске. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:31

2020-08-19T17:31

2020-08-19T17:58

задержание россиян под минском

белоруссия

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<strong>КИЕВ, 19 авг – РИА Новости.</strong> Служба безопасности Украины отрицает информацию о причастности к появлению членов частной военной компании "Вагнер" в Минске.Ранее "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в российских спецслужбах написала, что задержание 33 россиян в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины.Вместе с тем в нескольких украинских СМИ появилась информация, что украинские спецслужбы больше года проводили спецоперацию по розыску и задержанию подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Они якобы предложили россиянам работу от имени ЧВК, те дали показания. Затем эту группу должны были привезти в Минск, а потом они должны были вылететь в Турцию, но их планировали посадить на Украине. По данным СМИ, спецоперацию отложили из-за контактов с Россией по обмену удерживаемыми лицами и перемирию, но белорусские спецслужбы задержали всю группу, и операция сорвалась."Обычный фейк"В свою очередь, украинская журналистка Янина Соколова опубликовала видео на YouTube-канале, на котором якобы офицер СБУ вербует членов ЧВК "Вагнер"."Данные об участии СБУ в так называемой "вагнеровской спецоперации" является обычным фейком. А его первоисточником, подчеркиваем, больше недели назад было именно российское издание", - говорится в заявлении спецслужбы, опубликованном в Facebook.Отмечается, что ни один из сотрудников СБУ не принимал участия в переговорах задержанных россиян с вербовщиком. Переговоры якобы были зафиксированы на аудиозаписях."Титрование одного из участников разговоров как "офицер СБУ" является домыслом и сознательной манипуляцией", - уточнили в СБУ.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг версию о том, что СБУ причастна к приезду в Минск более 30 россиян. При этом отказался комментировать операции украинских спецслужб, сославшись на их секретность.Задержание россиян в БелоруссииДвадцать девятого июля белорусские власти заявили о задержании 33 российских граждан, которых назвали боевиками частной военной компании. Их подозревали в подготовке массовых беспорядков перед президентскими выборами.В МИД подчеркнули, что одиозная трактовка ситуации Минском не выдерживает критики.Пресс-секретарь президента <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, со своей стороны, отметил, что, вероятнее всего, задержанные россияне — сотрудники ЧОП, были в Минске транзитом и опоздали на свой рейс. Он подчеркнул, что у Кремля нет данных о каких-либо противоправных действиях с их стороны.Песков добавил, что Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

задержание россиян под минском, белоруссия