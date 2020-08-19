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Религия и мировоззрение
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Праздник Преображения Господня в регионах России
Православные верующие в среду отмечают Преображение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос в присутствии трех апостолов "преобразился и просияло лице Его, как солнце"(Мф.17:5) - так им предстала его божественная природа. Народное название праздника - Яблочный спас - связано с традицией освящать в храмах фрукты.
2020-08-19T18:05
2020-08-19T18:05
религия
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религия, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, успенский пост у православных христиан, общество, фото

Праздник Преображения Господня в регионах России

18:05 19.08.2020
77
Православные верующие в среду отмечают Преображение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос в присутствии трех апостолов "преобразился и просияло лице Его, как солнце"(Мф.17:5) - так им предстала его божественная природа. Народное название праздника - Яблочный спас - связано с традицией освящать в храмах фрукты.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВерующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трёх Святителей в Симферополе.
Верующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трёх Святителей в Симферополе
1 из 12
Верующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трёх Святителей в Симферополе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВерующие перед началом праздничного богослужения в честь Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе.
Верующие перед началом праздничного богослужения в честь Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе
2 из 12
Верующие перед началом праздничного богослужения в честь Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Священник окропляет святой водой плоды и прихожан на праздник Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе.

Священнослужитель окропляет святой водой прихожан во время богослужения в честь праздника Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе
3 из 12

Священник окропляет святой водой плоды и прихожан на праздник Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВерующая перед началом праздничного богослужения в честь Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе.
Верующая перед началом праздничного богослужения в честь Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе
4 из 12
Верующая перед началом праздничного богослужения в честь Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастницы музейно-фольклорного праздника "Яблочной Спас в Красновидово" на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
Участницы музейно-фольклорного праздника Яблочной Спас в Красновидово на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан
5 из 12
Участницы музейно-фольклорного праздника "Яблочной Спас в Красновидово" на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастник конкурса "Разрезать максимальное количество яблок шашкой" в рамках музейно-фольклорного праздника "Яблочной Спас в Красновидово" на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
Участник конкурса Разрезать максимальное количество яблок шашкой в рамках музейно-фольклорного праздника Яблочной Спас в Красновидово на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан
6 из 12
Участник конкурса "Разрезать максимальное количество яблок шашкой" в рамках музейно-фольклорного праздника "Яблочной Спас в Красновидово" на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДевушка после праздничного богослужения в честь Преображения Господня возле церкви Святого Пророка Илии на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
Девушка после праздничного богослужения в честь Преображения Господня возле церкви Святого Пророка Илии на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан
7 из 12
Девушка после праздничного богослужения в честь Преображения Господня возле церкви Святого Пророка Илии на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Освящение яблок на праздник Преображения Господня на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.

Освящение яблок в честь Преображения Господня на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан
8 из 12

Освящение яблок на праздник Преображения Господня на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастники музейно-фольклорного праздника "Яблочной Спас в Красновидово" угощают зрителей яблоками на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
Участники музейно-фольклорного праздника Яблочной Спас в Красновидово угощают зрителей яблоками на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан
9 из 12
Участники музейно-фольклорного праздника "Яблочной Спас в Красновидово" угощают зрителей яблоками на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВерующие причащаются на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
Верующие причащаются на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
10 из 12
Верующие причащаются на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВерующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
Верующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
11 из 12
Верующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВерующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
Верующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в Казанском соборе в Санкт-Петербурге
12 из 12
Верующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
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