Праздник Преображения Господня в регионах России

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Православные верующие в среду отмечают Преображение Господне. Согласно Евангелию, Иисус Христос в присутствии трех апостолов "преобразился и просияло лице Его, как солнце"(Мф.17:5) - так им предстала его божественная природа. Народное название праздника - Яблочный спас - связано с традицией освящать в храмах фрукты.