Праздник Преображения Господня в регионах России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВерующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трёх Святителей в Симферополе.
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Верующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в храме Трёх Святителей в Симферополе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВерующие перед началом праздничного богослужения в честь Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе.
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Верующие перед началом праздничного богослужения в честь Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк
Священник окропляет святой водой плоды и прихожан на праздник Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе.
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Священник окропляет святой водой плоды и прихожан на праздник Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе.
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВерующая перед началом праздничного богослужения в честь Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе.
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Верующая перед началом праздничного богослужения в честь Преображения Господня у храма Трёх Святителей в Симферополе.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастницы музейно-фольклорного праздника "Яблочной Спас в Красновидово" на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
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Участницы музейно-фольклорного праздника "Яблочной Спас в Красновидово" на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастник конкурса "Разрезать максимальное количество яблок шашкой" в рамках музейно-фольклорного праздника "Яблочной Спас в Красновидово" на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
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Участник конкурса "Разрезать максимальное количество яблок шашкой" в рамках музейно-фольклорного праздника "Яблочной Спас в Красновидово" на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДевушка после праздничного богослужения в честь Преображения Господня возле церкви Святого Пророка Илии на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
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Девушка после праздничного богослужения в честь Преображения Господня возле церкви Святого Пророка Илии на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк
Освящение яблок на праздник Преображения Господня на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
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Освящение яблок на праздник Преображения Господня на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкУчастники музейно-фольклорного праздника "Яблочной Спас в Красновидово" угощают зрителей яблоками на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
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Участники музейно-фольклорного праздника "Яблочной Спас в Красновидово" угощают зрителей яблоками на территории села Красновидово Камско-Устьинского района Республики Татарстан.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВерующие причащаются на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
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Верующие причащаются на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВерующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
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Верующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкВерующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.
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Верующие на праздничном богослужении в честь Преображения Господня в Казанском соборе в Санкт-Петербурге.