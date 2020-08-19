https://ria.ru/20200819/1575997550.html

В Крыму задержали предполагаемого участника украинского нацбатальона

Подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Украины – "батальоне имени Номана Челебиджихана" задержан сотрудниками ФСБ в Крыму,... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:26

2020-08-19T17:26

2020-08-19T17:26

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

республика крым

украина

происшествия

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости.</strong> Подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании на территории <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> – "батальоне имени Номана Челебиджихана" задержан сотрудниками <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> в Крыму, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба управления ведомства в регионе."Девятнадцатого августа 2020 года сотрудниками УФСБ России по <a href="http://ria.ru/location_Crimea/" target="_blank" data-auto="true">Республике Крым</a> и городу <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополю</a> по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия. В настоящий момент подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы", - сообщили в ФСБ.Сообщается, что задержанный - житель <a href="http://ria.ru/location_Kirovskijj_rajjon_3/" target="_blank" data-auto="true">Кировского района</a> республики, он подозревается в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования, действующего на территории иностранного государства в целях, противоречащих интересам <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a> (часть 2 статьи 208 УК РФ), возбуждено уголовное дело.По данным ведомства, крымчанин в 2016 году выехал на территорию Украины, где вступил в ряды незаконного вооруженного формирования – так называемого "батальона имени Номана Челебиджихана", в составе которого прошел обучение обращению с огнестрельным оружием. В его функциональные обязанности также входило осуществление охраны расположения батальона, содействие пограничной службе Украины при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска, говорится в сообщении.Впоследствии мужчина вернулся в Крым, продолжив поддерживать контакты с членами батальона и свою преступную деятельность по участию в батальоне, сообщили в ФСБ. В ведомстве напомнили, что добровольно прекратившие участие в незаконном вооруженном формировании и сообщившие об этом в правоохранительные органы лица освобождаются от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления.Организатором незаконного вооруженного формирования - "батальона имени Челебиджихана" является бизнесмен и экс вице-премьер правительства Крыма Ленур Ислямов. В отношении <a href="http://ria.ru/person_Lenur_Isljamov/" target="_blank" data-auto="true">Ислямова</a> в Крыму заведены уголовные дела, сам он находится на территории Украины. Верховный суд Крыма рассматривает дела в отношении Ислямова, ему предъявлены обвинения в заочном режиме.

https://ria.ru/20200811/1575638687.html

https://ria.ru/20200730/1575162682.html

https://ria.ru/20200803/1575288095.html

lamborghinia06 Ну да, это же не Гиркина ибн Стрелкова арестовать)) Или любого с сайтаМиротворец. 49

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), республика крым, украина, происшествия