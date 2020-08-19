https://ria.ru/20200819/1575997391.html

Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил российского лидера Владимира Путина передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:24

2020-08-19T17:24

2020-08-19T18:06

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

ангела меркель

владимир путин

германия

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> попросил российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> передать канцлеру Германии Ангеле Меркель просьбу не вмешиваться в дела республики. Об этом в эфире телеканала <a href="https://www.youtube.com/watch?v=r9Quiqfd-8I" target="_blank">"Россия 1"</a> рассказала пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт.Она отметила, что сейчас в Минске больше всего хотят, чтобы Запад не поддерживал тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию в стране. "Вот исходя из этого президент нашей страны попросил своего российского коллегу передать госпоже <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Меркель</a>, чтобы <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германия</a>, да и вся <a href="http://ria.ru/location_Zapadnaja_Evropa/" target="_blank" data-auto="true">Западная Европа</a>, не вмешивались во внутренние дела Белоруссии, как это происходит сейчас", — сказала Эйсмонт.По словам пресс-секретаря, Лукашенко считает, что его личные переговоры с Меркель в то время, как он общается с Путиным, выглядели бы "по меньшей мере несолидно". А эффект от разговора Лукашенко с Меркель был бы, скорее всего, отрицательным, добавила она.Ранее немецкий канцлер заявила, что не может выступить посредником в ситуации с Белоруссией, поскольку глава государства отказался от телефонного разговора с ней. При этом сегодня ЕС отказался признавать итоги выборов и пообещал санкции против причастных к насилию в Белоруссии.Протесты в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа состоялись президентские выборы, на которых Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал чуть более 80 процентов, его главная соперница <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> — 10,12 процента. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.Сразу после выборов по всей стране начались акции протеста. В первые дни их жестко подавляли силовики, которые применяли резиновые пули, светошумовые гранаты, водометы и слезоточивый газ. Но затем правоохранители отказались от таких методов.По данным МВД, в беспорядках пострадали сотни человек, в том числе как минимум 120 силовиков, задержаны 6,7 тысячи человек. Минздрав сообщал о троих погибших в ходе акций протеста, в МВД заявляли, что еще одного из протестующих насмерть сбила машина.

https://ria.ru/20200819/1575941535.html

https://ria.ru/20200818/1575939222.html

https://ria.ru/20200817/1575864118.html

Вадим Антонов а он с меркель типа не общается? Путин это посыльный чтоль теперь у лукашенки? 144

Aaz1970 Не слишком ли охамел?.. Путин что, посыльный?! Интересно, а где гонор предвыборный?.. 111

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германия

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, ангела меркель, владимир путин, германия, белоруссия, в мире