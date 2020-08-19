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США намерены запустить процесс возвращения санкций ООН против Ирана
США намерены в скором времени задействовать механизм возвращения санкций СБ ООН в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:22
2020-08-19T17:55
фуад хусейн
майк помпео
мид ирака
совет безопасности оон
вашингтон (город)
иран
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости.</strong> США намерены в скором времени задействовать механизм возвращения санкций <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> в отношении <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, заявил госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."Я не могу сделать никакого заявления относительно сроков, но как президент заявил четко, мы собираемся сделать это скоро, и мы это сделаем", - сказал Помпео на пресс-конференции с главой <a href="http://ria.ru/organization_MID_Iraka/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирака</a> <a href="http://ria.ru/person_fuad-khuseyn/" target="_blank" data-auto="true">Фуадом Хусейном</a>, отвечая на вопрос, когда США намерены начать возвращение санкций СБ ООН в отношении Ирана.<br>Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> сообщил о намерении <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> запустить механизм восстановления санкций против Ирана.В пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Договоренность, в том числе, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>.
https://ria.ru/20200106/1563131039.html
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фуад хусейн, майк помпео, мид ирака, совет безопасности оон, вашингтон (город), иран, сша, в мире

США намерены запустить процесс возвращения санкций ООН против Ирана

17:22 19.08.2020 (обновлено: 17:55 19.08.2020)
4048
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США намерены в скором времени задействовать механизм возвращения санкций СБ ООН в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Я не могу сделать никакого заявления относительно сроков, но как президент заявил четко, мы собираемся сделать это скоро, и мы это сделаем", - сказал Помпео на пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, отвечая на вопрос, когда США намерены начать возвращение санкций СБ ООН в отношении Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона запустить механизм восстановления санкций против Ирана.
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В пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в том числе, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Президент США Дональд Трамп
16 августа, 01:08
Трамп рассказал о механизме восстановления санкций против Ирана
39001233
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Фуад ХусейнМайк ПомпеоМИД ИракаСовет Безопасности ООНВашингтон (город)ИранСШАВ мире
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