https://ria.ru/20200819/1575997267.html

США намерены запустить процесс возвращения санкций ООН против Ирана

США намерены в скором времени задействовать механизм возвращения санкций СБ ООН в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:22

2020-08-19T17:22

2020-08-19T17:55

фуад хусейн

майк помпео

мид ирака

совет безопасности оон

вашингтон (город)

иран

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости.</strong> США намерены в скором времени задействовать механизм возвращения санкций <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> в отношении <a href="http://ria.ru/location_Iran/" target="_blank" data-auto="true">Ирана</a>, заявил госсекретарь США <a href="http://ria.ru/person_Majjk_Pompeo/" target="_blank" data-auto="true">Майк Помпео</a>."Я не могу сделать никакого заявления относительно сроков, но как президент заявил четко, мы собираемся сделать это скоро, и мы это сделаем", - сказал Помпео на пресс-конференции с главой <a href="http://ria.ru/organization_MID_Iraka/" target="_blank" data-auto="true">МИД Ирака</a> <a href="http://ria.ru/person_fuad-khuseyn/" target="_blank" data-auto="true">Фуадом Хусейном</a>, отвечая на вопрос, когда США намерены начать возвращение санкций СБ ООН в отношении Ирана.<br>Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> сообщил о намерении <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтона</a> запустить механизм восстановления санкций против Ирана.В пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank">США </a>о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. Договоренность, в том числе, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против <a href="http://ria.ru/location_Tehran/" target="_blank" data-auto="true">Тегерана</a>.

https://ria.ru/20200106/1563131039.html

https://ria.ru/20200816/1575842546.html

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вашингтон (город)

иран

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фуад хусейн, майк помпео, мид ирака, совет безопасности оон, вашингтон (город), иран, сша, в мире