США намерены запустить процесс возвращения санкций ООН против Ирана
17:22 19.08.2020 (обновлено: 17:55 19.08.2020)
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. США намерены в скором времени задействовать механизм возвращения санкций СБ ООН в отношении Ирана, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Я не могу сделать никакого заявления относительно сроков, но как президент заявил четко, мы собираемся сделать это скоро, и мы это сделаем", - сказал Помпео на пресс-конференции с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном, отвечая на вопрос, когда США намерены начать возвращение санкций СБ ООН в отношении Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона запустить механизм восстановления санкций против Ирана.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении Вашингтона запустить механизм восстановления санкций против Ирана.
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В пятницу Совбез ООН не поддержал резолюцию США о продлении оружейного эмбарго против Ирана, за что активно выступает Вашингтон. Согласно договоренностям, в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), разрешительный порядок поставок в Иран военной техники носит временный характер и истекает 18 октября. За резолюции проголосовали лишь США и Доминикана. Россия и Китай были против. Остальные 11 членов СБ воздержались.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в том числе, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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