https://ria.ru/20200819/1575996902.html

Самойлова ответила фанатам, затравившим ее за примирение с Джиганом

Модель Оксана Самойлова ответила своим подписчикам в Instagram, которые затравили ее за примирение с рэпером Джиганом (Денис Устименко-Вайнштейн). РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:17

2020-08-19T17:17

2020-08-19T17:17

джиган (денис устименко-вайнштейн)

оксана самойлова

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/98240/15/982401504_0:0:2994:1684_1400x0_80_0_0_60d561d68baa1fabaa1588b4582c6e98.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Модель <a href="http://ria.ru/person_oksana-samoylova/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Самойлова</a> ответила своим подписчикам в <a href="https://www.instagram.com/samoylovaoxana/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, которые затравили ее за примирение с рэпером <a href="https://ria.ru/person_dzhigan-denis-ustimenko-vaynshteyn/" target="_blank">Джиганом</a> (Денис Устименко-Вайнштейн).По словам Самойловой, сейчас в ее жизни "непростые времена", но она не хочет ни перед кем оправдываться и что-то объяснять.Весной модель объявила о разводе с Джиганом. Такое решение она приняла после того, как в марте супруг начал странно себя вести и даже прошел лечение в психиатрической клинике. В частности, поклонников удивил прямой эфир с участием артиста, в котором он появился без бороды и бровей.Спустя некоторое время рэпер и его жена стали публиковать совместные фото в соцсетях, а 15 июня стало известно, что бракоразводный процесс между ними прекращен.

https://ria.ru/20200708/1574072385.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, шоу-бизнес