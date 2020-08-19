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Самойлова ответила фанатам, затравившим ее за примирение с Джиганом
Модель Оксана Самойлова ответила своим подписчикам в Instagram, которые затравили ее за примирение с рэпером Джиганом (Денис Устименко-Вайнштейн). РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:17
2020-08-19T17:17
джиган (денис устименко-вайнштейн)
оксана самойлова
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Модель <a href="http://ria.ru/person_oksana-samoylova/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Самойлова</a> ответила своим подписчикам в <a href="https://www.instagram.com/samoylovaoxana/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>, которые затравили ее за примирение с рэпером <a href="https://ria.ru/person_dzhigan-denis-ustimenko-vaynshteyn/" target="_blank">Джиганом</a> (Денис Устименко-Вайнштейн).По словам Самойловой, сейчас в ее жизни "непростые времена", но она не хочет ни перед кем оправдываться и что-то объяснять.Весной модель объявила о разводе с Джиганом. Такое решение она приняла после того, как в марте супруг начал странно себя вести и даже прошел лечение в психиатрической клинике. В частности, поклонников удивил прямой эфир с участием артиста, в котором он появился без бороды и бровей.Спустя некоторое время рэпер и его жена стали публиковать совместные фото в соцсетях, а 15 июня стало известно, что бракоразводный процесс между ними прекращен.
https://ria.ru/20200708/1574072385.html
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джиган (денис устименко-вайнштейн), оксана самойлова, шоу-бизнес

Самойлова ответила фанатам, затравившим ее за примирение с Джиганом

17:17 19.08.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкУкраинский хип-хоп исполнитель Джиган на премьере фильма "Одноклассники.ru: Накликай удачу"
Украинский хип-хоп исполнитель Джиган на премьере фильма Одноклассники.ru: Накликай удачу
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Модель Оксана Самойлова ответила своим подписчикам в Instagram, которые затравили ее за примирение с рэпером Джиганом (Денис Устименко-Вайнштейн).
"Ребят, хватит упрекать меня за то, что я живу со своим мужем. Я честно все рассказала и честно сказала, что понятия не имею, правильно поступила или нет. Но мне, очевидно, виднее, чем всем, кто раздает советы", - написала она.
По словам Самойловой, сейчас в ее жизни "непростые времена", но она не хочет ни перед кем оправдываться и что-то объяснять.
Весной модель объявила о разводе с Джиганом. Такое решение она приняла после того, как в марте супруг начал странно себя вести и даже прошел лечение в психиатрической клинике. В частности, поклонников удивил прямой эфир с участием артиста, в котором он появился без бороды и бровей.
Музыкант Джиган на концерте победителей и номинантов Премии МУЗ-ТВ 2015
8 июля, 17:44
Самойлова рассказала, почему передумала разводиться с Джиганом
Спустя некоторое время рэпер и его жена стали публиковать совместные фото в соцсетях, а 15 июня стало известно, что бракоразводный процесс между ними прекращен.
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Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн)Оксана СамойловаШоу-бизнес
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