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Ефремов получил замечание от судьи за перепалку
Артист Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, получил замечание от судьи за перепалку с адвокатом потерпевших, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:14
2020-08-19T17:14
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Артист <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, обвиняемый в смертельном ДТП, получил замечание от судьи за перепалку с адвокатом потерпевших, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Во время допроса специалиста-автотехника, рассказавшего о перехватывающих управление машиной хакерах и указавшего, что следствие не установило, был ли сбой электроники, энергетические дыры и грозовые сгустки на месте ДТП, не исследовало там асфальт и воздух, Ефремов и адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> обменялись репликами по поводу квалификации эксперта."Вам объявляется замечание с занесением в протокол", - объявила Ефремову судья <a href="http://ria.ru/person_Elena_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Абрамова</a>.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575985283.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575983803.html
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дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Ефремов получил замечание от судьи за перепалку

17:14 19.08.2020
9656
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Артист Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, получил замечание от судьи за перепалку с адвокатом потерпевших, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.
Во время допроса специалиста-автотехника, рассказавшего о перехватывающих управление машиной хакерах и указавшего, что следствие не установило, был ли сбой электроники, энергетические дыры и грозовые сгустки на месте ДТП, не исследовало там асфальт и воздух, Ефремов и адвокат Александр Добровинский обменялись репликами по поводу квалификации эксперта.
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"Вам объявляется замечание с занесением в протокол", - объявила Ефремову судья Елена Абрамова.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.
Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.
Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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