https://ria.ru/20200819/1575996689.html

Ефремов получил замечание от судьи за перепалку

Артист Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, получил замечание от судьи за перепалку с адвокатом потерпевших, передает корреспондент РИА Новости из зала РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:14

2020-08-19T17:14

2020-08-19T17:14

дтп с участием михаила ефремова

россия

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Артист <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Ефремов</a>, обвиняемый в смертельном ДТП, получил замечание от судьи за перепалку с адвокатом потерпевших, передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.Во время допроса специалиста-автотехника, рассказавшего о перехватывающих управление машиной хакерах и указавшего, что следствие не установило, был ли сбой электроники, энергетические дыры и грозовые сгустки на месте ДТП, не исследовало там асфальт и воздух, Ефремов и адвокат <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Добровинский</a> обменялись репликами по поводу квалификации эксперта."Вам объявляется замечание с занесением в протокол", - объявила Ефремову судья <a href="http://ria.ru/person_Elena_Abramova/" target="_blank" data-auto="true">Елена Абрамова</a>.Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице.Как в суде свидетельствовал сотрудник ДПС, Ефремов в момент аварии находился в состоянии сильного опьянения.Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575985283.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575983803.html

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россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия