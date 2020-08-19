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Голосование на промежуточных выборах в конгресс США
Президентские выборы в США - 2020
https://ria.ru/20200819/1575996614.html
Трамп заявил, что очное голосование не отличается от очных протестов
Президент США Дональд Трамп заявил, что очное голосование, к которому он призывает, не отличается от протестов в том же формате, которые поддерживают его... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:12
2020-08-19T17:12
президентские выборы в сша - 2020
джордж флойд
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что очное голосование, к которому он призывает, не отличается от протестов в том же формате, которые поддерживают его политические противники."Если можно протестовать лично, то и голосовать можно лично!" - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1296079095479050241" target="_blank">Twitter</a> сплошными заглавными буквами.С конца мая по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>.В США идет полемика вокруг предстоящих 3 ноября президентских выборов. Трамп, который надеется переизбраться на второй срок, критикует призывы демократов голосовать по почте: по его словам, это может поставить под угрозу безопасность и честность выборов. Демократы в свою очередь подозревают Трампа в том, что он саботирует работу почтового ведомства и даже специально пытается задержать доставку почты, чтобы обосновать свои сомнения насчет удаленного голосования. Трамп это категорически отрицает.
https://ria.ru/20200818/1575959619.html
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джордж флойд, дональд трамп, сша, в мире

Трамп заявил, что очное голосование не отличается от очных протестов

17:12 19.08.2020
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© РИА Новости / СтрингерПрезидент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
Президент США Дональд Трамп выступает в Вашингтоне на праздновании Дня независимости США
© РИА Новости / Стрингер
ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что очное голосование, к которому он призывает, не отличается от протестов в том же формате, которые поддерживают его политические противники.
"Если можно протестовать лично, то и голосовать можно лично!" - написал Трамп в Twitter сплошными заглавными буквами.
С конца мая по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда.
В США идет полемика вокруг предстоящих 3 ноября президентских выборов. Трамп, который надеется переизбраться на второй срок, критикует призывы демократов голосовать по почте: по его словам, это может поставить под угрозу безопасность и честность выборов. Демократы в свою очередь подозревают Трампа в том, что он саботирует работу почтового ведомства и даже специально пытается задержать доставку почты, чтобы обосновать свои сомнения насчет удаленного голосования. Трамп это категорически отрицает.
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
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Президентские выборы в США - 2020Джордж ФлойдДональд ТрампСШАВ мире
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