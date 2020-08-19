https://ria.ru/20200819/1575996614.html

Трамп заявил, что очное голосование не отличается от очных протестов

Президент США Дональд Трамп заявил, что очное голосование, к которому он призывает, не отличается от протестов в том же формате, которые поддерживают его... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:12

2020-08-19T17:12

2020-08-19T17:12

президентские выборы в сша - 2020

джордж флойд

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> заявил, что очное голосование, к которому он призывает, не отличается от протестов в том же формате, которые поддерживают его политические противники."Если можно протестовать лично, то и голосовать можно лично!" - написал Трамп в <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1296079095479050241" target="_blank">Twitter</a> сплошными заглавными буквами.С конца мая по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели от рук полиции афроамериканца <a href="http://ria.ru/person_george-floyd/" target="_blank" data-auto="true">Джорджа Флойда</a>.В США идет полемика вокруг предстоящих 3 ноября президентских выборов. Трамп, который надеется переизбраться на второй срок, критикует призывы демократов голосовать по почте: по его словам, это может поставить под угрозу безопасность и честность выборов. Демократы в свою очередь подозревают Трампа в том, что он саботирует работу почтового ведомства и даже специально пытается задержать доставку почты, чтобы обосновать свои сомнения насчет удаленного голосования. Трамп это категорически отрицает.

https://ria.ru/20200818/1575959619.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джордж флойд, дональд трамп, сша, в мире