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https://ria.ru/20200819/1575996545.html
"Сгустки энергии". Защита Ефремова выдвинула новую версию причин ДТП
Специалист по делу артиста Михаила Ефремова о смертельном ДТП призвал учитывать "энергетические дыры" и "сгустки" при расследовании аварии, передает... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:13
2020-08-19T17:25
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Специалист по делу артиста <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> о смертельном ДТП призвал учитывать "энергетические дыры" и "сгустки" при расследовании аварии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Необходимо моделировать любые сценарии. Есть организация – "Космопоиск", они исследуют аномальные места. Следствие могло бы обратиться к ним", - сказал Юрий Фиалко, работающий в некоем ООО "Крафт".Про "энергетические дыры", "грозовые сгустки" и "аэрозольные облака" говорится в его отзыве на официальную автотехническую экспертизу - специалист считает, что следствие не узнало все обстоятельства аварии.Кроме того, Фиалко не исключил, что на аварию мог повлиять некий спутниковый сигнал, Ефремова мог ослепить лазер, возможен "вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования". По мнению эксперта, нельзя отбрасывать и версию, что "хакеры влияют на управление автомобилем".Фиалко и ООО "Крафт" как специалиста по автотехническим экспертизам привлекла сторона защиты. Документы, дающие право выступать в суде по этим вопросам, у него есть.Чьему мнению доверять, судья решит в совещательной комнате при постановлении приговора.
https://ria.ru/20200819/1575982726.html
https://ria.ru/20200819/1575980330.html
Это что делается? Это издевательство над судом или здравым смыслом? Куда мы катимся? Переплюнули уже и США с либеральным Западом. В голове не укладывается, ещё нечистую силу бы приплели.
74
Любой бред готовы придумать, лишь бы от тюрьмы этого отмазать.
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

"Сгустки энергии". Защита Ефремова выдвинула новую версию причин ДТП

17:13 19.08.2020 (обновлено: 17:25 19.08.2020)
6570
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Специалист по делу артиста Михаила Ефремова о смертельном ДТП призвал учитывать "энергетические дыры" и "сгустки" при расследовании аварии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Необходимо моделировать любые сценарии. Есть организация – "Космопоиск", они исследуют аномальные места. Следствие могло бы обратиться к ним", - сказал Юрий Фиалко, работающий в некоем ООО "Крафт".
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Про "энергетические дыры", "грозовые сгустки" и "аэрозольные облака" говорится в его отзыве на официальную автотехническую экспертизу - специалист считает, что следствие не узнало все обстоятельства аварии.
Кроме того, Фиалко не исключил, что на аварию мог повлиять некий спутниковый сигнал, Ефремова мог ослепить лазер, возможен "вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования". По мнению эксперта, нельзя отбрасывать и версию, что "хакеры влияют на управление автомобилем".
Фиалко и ООО "Крафт" как специалиста по автотехническим экспертизам привлекла сторона защиты. Документы, дающие право выступать в суде по этим вопросам, у него есть.
Чьему мнению доверять, судья решит в совещательной комнате при постановлении приговора.
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ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Это что делается? Это издевательство над судом или здравым смыслом? Куда мы катимся? Переплюнули уже и США с либеральным Западом. В голове не укладывается, ещё нечистую силу бы приплели.
19 августа, 17:18
Козьма ПРУТКОВ.
6841001
Любой бред готовы придумать, лишь бы от тюрьмы этого отмазать.
19 августа, 17:14
Роман Крашенинников
5701000
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