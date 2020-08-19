https://ria.ru/20200819/1575996545.html

"Сгустки энергии". Защита Ефремова выдвинула новую версию причин ДТП

Специалист по делу артиста Михаила Ефремова о смертельном ДТП призвал учитывать "энергетические дыры" и "сгустки" при расследовании аварии, передает... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:13

2020-08-19T17:13

2020-08-19T17:25

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Специалист по делу артиста <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> о смертельном ДТП призвал учитывать "энергетические дыры" и "сгустки" при расследовании аварии, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Необходимо моделировать любые сценарии. Есть организация – "Космопоиск", они исследуют аномальные места. Следствие могло бы обратиться к ним", - сказал Юрий Фиалко, работающий в некоем ООО "Крафт".Про "энергетические дыры", "грозовые сгустки" и "аэрозольные облака" говорится в его отзыве на официальную автотехническую экспертизу - специалист считает, что следствие не узнало все обстоятельства аварии.Кроме того, Фиалко не исключил, что на аварию мог повлиять некий спутниковый сигнал, Ефремова мог ослепить лазер, возможен "вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования". По мнению эксперта, нельзя отбрасывать и версию, что "хакеры влияют на управление автомобилем".Фиалко и ООО "Крафт" как специалиста по автотехническим экспертизам привлекла сторона защиты. Документы, дающие право выступать в суде по этим вопросам, у него есть.Чьему мнению доверять, судья решит в совещательной комнате при постановлении приговора.

https://ria.ru/20200819/1575982726.html

https://ria.ru/20200819/1575980330.html

Козьма ПРУТКОВ. Это что делается? Это издевательство над судом или здравым смыслом? Куда мы катимся? Переплюнули уже и США с либеральным Западом. В голове не укладывается, ещё нечистую силу бы приплели. 74

Роман Крашенинников Любой бред готовы придумать, лишь бы от тюрьмы этого отмазать. 58

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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