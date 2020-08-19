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Джейсон Бейтман не будет снимать финальные серии сериала "Озарк"
Джейсон Бейтман не будет снимать первые два эпизода четвертого сезона сериала "Озарк" из соображений безопасности, сообщает Indiewire. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:29
2020-08-19T17:34
культура
коронавирус covid-19
кино и сериалы
новости культуры
netflix
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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости</strong>. Джейсон Бейтман не будет снимать первые два эпизода четвертого сезона сериала "Озарк" из соображений безопасности, <a href="https://www.indiewire.com/2020/08/ozark-season-4-production-start-date-jason-bateman-not-directing-1234580706/" target="_blank">сообщает</a> Indiewire. Он будет участвовать в проекте только как исполнитель главной роли Марти Берда.Ранее он снимал сам первые два эпизода каждого сезона, но на фоне новых требований к рабочему процессу в связи с пандемией коронавируса было решено, что один из актеров не должен выступать режиссером."Если актер заболеет, нам всем придется отправиться домой на несколько недель. А если заразится представитель съемочной группы, мы можем найти ему замену", — рассказал сам Бейтман. "Если ты участвуешь в фильме как актер, ты сидишь в трейлере, пока тебя не позовут, выходишь, говоришь свои слова и идешь обратно. А режиссер все время проводит на съемочной площадке. И в подготовительный период, и на съемках, и в процессе обсуждений, таким образом, шансов заболеть у него гораздо больше", — пояснил он.Он также отметил, что по тем же причинам вряд ли будет снимать дальнейшие серии четвертого сезона, который станет для проекта последним. Всего в четвертой части предполагается 14 эпизодов.Бейтман добавил, что ему лично было очень непросто принять такое решение: "У меня сердце разрывается, потому что мне очень нравится снимать это шоу".Третий сезон "Озарка" — одного из самых популярных оригинальных проектов Netflix — получил 18 номинаций на "Эмми" в 2020 году, рекордное количество для драматического сериала.
https://ria.ru/20200728/1575073661.html
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коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, netflix

Джейсон Бейтман не будет снимать финальные серии сериала "Озарк"

17:29 19.08.2020 (обновлено: 17:34 19.08.2020)
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© Фото : Netflix 2020Джейсон Бейтман в сериале "Озарк"
Джейсон Бейтман в сериале Озарк
© Фото : Netflix 2020
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Джейсон Бейтман не будет снимать первые два эпизода четвертого сезона сериала "Озарк" из соображений безопасности, сообщает Indiewire.
Он будет участвовать в проекте только как исполнитель главной роли Марти Берда.
Ранее он снимал сам первые два эпизода каждого сезона, но на фоне новых требований к рабочему процессу в связи с пандемией коронавируса было решено, что один из актеров не должен выступать режиссером.
"Если актер заболеет, нам всем придется отправиться домой на несколько недель. А если заразится представитель съемочной группы, мы можем найти ему замену", — рассказал сам Бейтман.
"Если ты участвуешь в фильме как актер, ты сидишь в трейлере, пока тебя не позовут, выходишь, говоришь свои слова и идешь обратно. А режиссер все время проводит на съемочной площадке. И в подготовительный период, и на съемках, и в процессе обсуждений, таким образом, шансов заболеть у него гораздо больше", — пояснил он.
Он также отметил, что по тем же причинам вряд ли будет снимать дальнейшие серии четвертого сезона, который станет для проекта последним. Всего в четвертой части предполагается 14 эпизодов.
Бейтман добавил, что ему лично было очень непросто принять такое решение: "У меня сердце разрывается, потому что мне очень нравится снимать это шоу".
Третий сезон "Озарка" — одного из самых популярных оригинальных проектов Netflix — получил 18 номинаций на "Эмми" в 2020 году, рекордное количество для драматического сериала.
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