https://ria.ru/20200819/1575996496.html

Джейсон Бейтман не будет снимать финальные серии сериала "Озарк"

Джейсон Бейтман не будет снимать первые два эпизода четвертого сезона сериала "Озарк" из соображений безопасности, сообщает Indiewire. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:29

2020-08-19T17:29

2020-08-19T17:34

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<strong>МОСКВА, 19 авг – РИА Новости</strong>. Джейсон Бейтман не будет снимать первые два эпизода четвертого сезона сериала "Озарк" из соображений безопасности, <a href="https://www.indiewire.com/2020/08/ozark-season-4-production-start-date-jason-bateman-not-directing-1234580706/" target="_blank">сообщает</a> Indiewire. Он будет участвовать в проекте только как исполнитель главной роли Марти Берда.Ранее он снимал сам первые два эпизода каждого сезона, но на фоне новых требований к рабочему процессу в связи с пандемией коронавируса было решено, что один из актеров не должен выступать режиссером."Если актер заболеет, нам всем придется отправиться домой на несколько недель. А если заразится представитель съемочной группы, мы можем найти ему замену", — рассказал сам Бейтман. "Если ты участвуешь в фильме как актер, ты сидишь в трейлере, пока тебя не позовут, выходишь, говоришь свои слова и идешь обратно. А режиссер все время проводит на съемочной площадке. И в подготовительный период, и на съемках, и в процессе обсуждений, таким образом, шансов заболеть у него гораздо больше", — пояснил он.Он также отметил, что по тем же причинам вряд ли будет снимать дальнейшие серии четвертого сезона, который станет для проекта последним. Всего в четвертой части предполагается 14 эпизодов.Бейтман добавил, что ему лично было очень непросто принять такое решение: "У меня сердце разрывается, потому что мне очень нравится снимать это шоу".Третий сезон "Озарка" — одного из самых популярных оригинальных проектов Netflix — получил 18 номинаций на "Эмми" в 2020 году, рекордное количество для драматического сериала.

https://ria.ru/20200728/1575073661.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, кино и сериалы, новости культуры, netflix