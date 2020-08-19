https://ria.ru/20200819/1575996376.html

Глава "Союзмолока" назвал преждевременным введение маркировки продукции

Национальный союз производителей молока ("Союзмолоко") считает преждевременным устанавливать сроки внедрения обязательной маркировки в РФ молочной продукции до... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:09

2020-08-19T17:09

2020-08-19T17:09

россия

союзмолоко

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Национальный союз производителей молока ("<a href="http://ria.ru/organization_Sojuzmoloko/" target="_blank" data-auto="true">Союзмолоко</a>") считает преждевременным устанавливать сроки внедрения обязательной маркировки в РФ молочной продукции до окончания эксперимента по такой маркировке, сообщил РИА Новости гендиректор союза Артем Белов.<a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторг</a> РФ во вторник опубликовал проект постановления правительства о поэтапном введении маркировки молочной продукции в России. Код Data Matrix на молоко и сливки со сроком хранения от 28 дней, а также на мороженое предлагается наносить с 20 января 2021 года, на молоко и сливки сроком хранения до 28 дней, сливочное масло, сыры и творог - с 1 июля, на йогурты и кефир - с 1 октября будущего года."Союзмолоко" считает преждевременным установление сроков внедрения обязательной маркировки молочной продукции до окончания эксперимента, запланированного на конец 2020 года", - сказал Белов. Пилотный проект по маркировке готовой молочной продукции стартовал в России 15 июля 2019 года, он продолжается до 31 декабря текущего года.Гендиректор союза отметил, что, согласно проекту постановления, часть молочной продукции должна начать маркироваться уже через четыре месяца - по его словам, это не позволит обеспечить готовность не только производителей, но и поставщиков оборудования и упаковки, а также ритейлеров и импортеров продукции."Всего в отрасли действует более 2,5 тысячи средних и крупных предприятий по производству молочных продуктов и несколько тысяч малых организаций, которые не представляется возможным включить в систему менее чем за полгода", - указал он. Пилотный проект, продолжил собеседник агентства, находится в активной стадии - к 1 сентября участники планируют подвести первые итоги тестирования, второй этап промежуточного подведения итогов назначен на 31 октября."Общие итоги с реальной оценкой сроков и затрат на внедрение будут подведены лишь 10 января 2021 года. Предложенные сроки введения маркировки без анализа результатов эксперимента в целом представляются оптимистичными. Текущий проект документа с новыми сроками внедрения пока не обсуждался с участниками эксперимента и "Союзмолоко" и, по нашему мнению, нуждается в доработке по результатам эксперимента и реальных тестирований", - заключил Белов.Минпромторг в проекте постановления предложил предоставить фермерским хозяйствам, самостоятельно занимающимся розничной продажей собственных молочных продуктов, отсрочку по маркировке до 1 октября 2022 года. Плату за предоставление кодов маркировки для детского и лечебного молочного питания взимать не планируется. Кроме того, не планируется маркировать молочные продукты массой 30 граммов и менее.

https://ria.ru/20200707/1574018742.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200816/1575791839.html

https://ria.ru/20200818/1575918527.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, союзмолоко, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика