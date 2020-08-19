Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200819/1575996270.html
Названы отличия коронавируса от гриппа и ОРВИ
Главными отличиями коронавируса от сезонных ОРВИ и гриппов являются симптомы и время болезни, заявила врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:07
2020-08-19T18:09
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
орви
здоровье - общество
грипп
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573057112_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_7e20300289d916da7739e35e81aea61a.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Главными отличиями <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> от сезонных ОРВИ и гриппов являются симптомы и время болезни, заявила врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в комментарии <a href="https://www.ridus.ru/news/334522" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Ридусу"</a>.Она пояснила, что в первые дни признаки ОРВИ и COVID-19 могут быть схожими — невысокая температура и ощущение слабости."На начальном этапе ковидная инфекция может иметь какое-то сходство с банальной вирусной инфекцией, а потом начинаются отличия. Обычная простуда или ОРВИ богата катаральными явлениями: температура может быть невысокой, но при этом есть насморк, першение в горле, ломота в мышцах", — рассказала медик.Однако при COVID-19 чаще всего вскоре наблюдается потеря вкуса и обоняния. Кроме того, многие пациенты жалуются на апатию, сообщила она.Обычная ОРВИ, по ее словам, длится от трех до семи дней, в то время как при коронавирусной инфекции болезнь может продлиться до трех недель.В то же время от гриппа коронавирус отличить несколько проще. Медик напомнила, что это заболевание сопровождается резким ухудшением состояния, высокой температурой в первые дни и выраженной болью в голове и мышцах. Кроме того, при гриппе у пациента может не быть кашля.При тяжелой форме COVID-19 человек зачастую чувствует нехватку воздуха, появляется одышка и температура поднимается до 39 градусов. В таком случае врач порекомендовала срочную госпитализацию.Романенко отметила, что при подозрении даже на обычную простуду необходимо самоизолироваться дома, вызвать врача и узнать свой точный диагноз в течение двух-трех дней. Также она напомнила, что заболевшим крайне нежелательно заниматься самолечением.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200819/1575988459.html
https://ria.ru/20200819/1575985860.html
Да признайтесь уже, что это разновидность орви, только более "легочная". И что изоляция, была ошибкой, при чем воз, уже об этом сказала
22
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573057112_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_a4b01194433472f6c05960997cc9ddfd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, орви, здоровье - общество, грипп, общество

Названы отличия коронавируса от гриппа и ОРВИ

17:07 19.08.2020 (обновлено: 18:09 19.08.2020)
14792
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в регистратуре поликлиники
Медицинский работник в регистратуре поликлиники
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Медицинский работник в регистратуре поликлиники . Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Главными отличиями коронавируса от сезонных ОРВИ и гриппов являются симптомы и время болезни, заявила врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в комментарии "Ридусу".
Она пояснила, что в первые дни признаки ОРВИ и COVID-19 могут быть схожими — невысокая температура и ощущение слабости.
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Вчера, 15:12Распространение нового коронавируса
Раскрыт механизм заражения клеток коронавирусом SARS-CoV-2
"На начальном этапе ковидная инфекция может иметь какое-то сходство с банальной вирусной инфекцией, а потом начинаются отличия. Обычная простуда или ОРВИ богата катаральными явлениями: температура может быть невысокой, но при этом есть насморк, першение в горле, ломота в мышцах", — рассказала медик.
Однако при COVID-19 чаще всего вскоре наблюдается потеря вкуса и обоняния. Кроме того, многие пациенты жалуются на апатию, сообщила она.
Обычная ОРВИ, по ее словам, длится от трех до семи дней, в то время как при коронавирусной инфекции болезнь может продлиться до трех недель.
В то же время от гриппа коронавирус отличить несколько проще. Медик напомнила, что это заболевание сопровождается резким ухудшением состояния, высокой температурой в первые дни и выраженной болью в голове и мышцах. Кроме того, при гриппе у пациента может не быть кашля.
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Вчера, 14:38Распространение нового коронавируса
Мясников ответил на сообщения о новом карантине из-за коронавируса
При тяжелой форме COVID-19 человек зачастую чувствует нехватку воздуха, появляется одышка и температура поднимается до 39 градусов. В таком случае врач порекомендовала срочную госпитализацию.
Романенко отметила, что при подозрении даже на обычную простуду необходимо самоизолироваться дома, вызвать врача и узнать свой точный диагноз в течение двух-трех дней. Также она напомнила, что заболевшим крайне нежелательно заниматься самолечением.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
53932014
Обсудить 5
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияОРВИЗдоровье - ОбществоГриппОбщество
Популярные комментарии
Да признайтесь уже, что это разновидность орви, только более "легочная". И что изоляция, была ошибкой, при чем воз, уже об этом сказала
19 августа, 17:23
Я В ТАНКЕ
1701004
Рекомендуем
Американский питбультерьер
Собака взяла в заложники нижегородскую семью
Главврач ГКБ им. Жадкевича Александр Мясников
Мясников ответил на сообщения о новом карантине из-за коронавируса
Расстояние от Земли до Солнца
NASA выявило гигантскую аномалию над Землей
Банкноты номиналом 5000 рублей
Россиянам рассказали, как отличить фальшивую купюру от настоящей
Какао бобы и какао-крупка
В швейцарском городе прошел дождь из шоколада
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы перед началом заседания по делу о ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова
Ефремов осадил Добровинского во время заседания суда
Тесты на антитела к COVID-19 в лабораторном комплексе Helix в Москве
Раскрыт механизм заражения клеток коронавирусом SARS-CoV-2
Экс-президент СССР Михаил Горбачев
Хасбулатов рассказал, как Горбачев мог частично сохранить СССР
Участники акции протеста на площади Независимости в Минске
"Майдан не состоялся": Пушков предрек новую фазу протестов в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко попросил Путина передать Меркель просьбу не вмешиваться
Адвокат Ефремова журналистам: Вы показываете на всю страну свою воспитанность
Адвокат Ефремова вступил в перепалку с журналистами
Перевязка пациента
По рекомендации врачей родственники сутки лили воду на умирающего мужчину
Восприятие времени
Обратный отсчет. Почему с возрастом время течет быстрее
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Корабли ВМФ взяли под охрану строящие "Северный поток — 2" суда
Совместные учения НАТО Trident Juncture 2018 (Единый трезубец) в Норвегии
"Быстро стягивают войска": что происходит в Норвегии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:28Дегтярев обратился к представителям политических партий
04:10Врач назвал тех, кто не получит вакцину от COVID-19
04:05Эксперт рассказал о новых функциях в операционных системах iOS и Android
04:00Стало известно, на что рассчитывают жители Мали после мятежа военных
03:43Рэйчел Вайс снимется в ремейке триллера "Связанные насмерть", пишут СМИ
03:33В концерне "Калашников" раскрыли заказ новейшего оружия от Минобороны
03:18В России предложили ужесточить наказание для шумных мотоциклистов
03:09Эксперт объяснил, как узнать, где вы находитесь, если смартфон выключен
03:08Одной группе автомобилей могут разрешить ездить по "выделенке"
03:04Реку в Комсомольске-на-Амуре загрязнили нефтепродуктами
02:56В Калифорнии разбился вертолет
02:15Описана взаимосвязь денег и счастья
02:15Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
02:10Эксперт рассказал, на звонки с каких номеров нельзя отвечать
02:07Израильские танки ударили по военным постам в секторе Газа
02:01Пушков обвинил Литву в желании свергнуть Лукашенко
01:41Помпео пригрозил России ответом за несогласие с санкциями против Ирана
01:26Госдеп объявил о скором возврате санкций США против Ирана
01:24Каракас нашел сходство в атаках на Белоруссию и Венесуэлу
01:07На Украине сообщили о новых участках для разведения сил в Донбассе
Лента новостейМолния