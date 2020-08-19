https://ria.ru/20200819/1575996270.html

Названы отличия коронавируса от гриппа и ОРВИ

Главными отличиями коронавируса от сезонных ОРВИ и гриппов являются симптомы и время болезни, заявила врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T17:07

2020-08-19T17:07

2020-08-19T18:09

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Главными отличиями <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> от сезонных ОРВИ и гриппов являются симптомы и время болезни, заявила врач-терапевт высшей категории Татьяна Романенко в комментарии <a href="https://www.ridus.ru/news/334522" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Ридусу"</a>.Она пояснила, что в первые дни признаки ОРВИ и COVID-19 могут быть схожими — невысокая температура и ощущение слабости."На начальном этапе ковидная инфекция может иметь какое-то сходство с банальной вирусной инфекцией, а потом начинаются отличия. Обычная простуда или ОРВИ богата катаральными явлениями: температура может быть невысокой, но при этом есть насморк, першение в горле, ломота в мышцах", — рассказала медик.Однако при COVID-19 чаще всего вскоре наблюдается потеря вкуса и обоняния. Кроме того, многие пациенты жалуются на апатию, сообщила она.Обычная ОРВИ, по ее словам, длится от трех до семи дней, в то время как при коронавирусной инфекции болезнь может продлиться до трех недель.В то же время от гриппа коронавирус отличить несколько проще. Медик напомнила, что это заболевание сопровождается резким ухудшением состояния, высокой температурой в первые дни и выраженной болью в голове и мышцах. Кроме того, при гриппе у пациента может не быть кашля.При тяжелой форме COVID-19 человек зачастую чувствует нехватку воздуха, появляется одышка и температура поднимается до 39 градусов. В таком случае врач порекомендовала срочную госпитализацию.Романенко отметила, что при подозрении даже на обычную простуду необходимо самоизолироваться дома, вызвать врача и узнать свой точный диагноз в течение двух-трех дней. Также она напомнила, что заболевшим крайне нежелательно заниматься самолечением.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200819/1575988459.html

https://ria.ru/20200819/1575985860.html

Я В ТАНКЕ Да признайтесь уже, что это разновидность орви, только более "легочная". И что изоляция, была ошибкой, при чем воз, уже об этом сказала 22

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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