Российский источник назвал заявление ЕС по выборам в Белоруссии странным
17:05 19.08.2020 (обновлено: 17:10 19.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва считает странным заявление Европейского совета о необходимости проведения новых выборов в Белоруссии, давать оценки выборам в Белоруссии правомочны те, кто за ними наблюдал, а представителей ЕС в числе наблюдателей не было, заявил РИА Новости российский информированный источник.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после завершения чрезвычайного саммита ЕС сообщил, что весь Европейский совет заявил, что выборы в Белоруссии не могут считаться демократичными и должны быть повторены.
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"Это (заявление Евросовета) очень странно слышать, потому что европейцы отказались наблюдать за выборами в Белоруссии, а давать объективные оценки могут только те, кто наблюдал за выборами. Они за выборами не наблюдали", - сказал источник.
По мнению собеседника агентства, это заявление в Евросоюзе является "еще одним элементом внешнего давления и попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии". "Правомочны высказывать свои суждения о выборах те, кто за ними наблюдал", - подчеркнул он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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