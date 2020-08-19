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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200819/1575996059.html
Российский источник назвал заявление ЕС по выборам в Белоруссии странным
Москва считает странным заявление Европейского совета о необходимости проведения новых выборов в Белоруссии, давать оценки выборам в Белоруссии правомочны те,... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T17:05
2020-08-19T17:10
протесты в белоруссии
матеуш моравецкий
александр лукашенко
евросоюз
польша
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> считает странным заявление Европейского совета о необходимости проведения новых выборов в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, давать оценки выборам в Белоруссии правомочны те, кто за ними наблюдал, а представителей ЕС в числе наблюдателей не было, заявил РИА Новости российский информированный источник.Ранее премьер-министр <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a> после завершения чрезвычайного саммита ЕС сообщил, что весь Европейский совет заявил, что выборы в Белоруссии не могут считаться демократичными и должны быть повторены."Это (заявление <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a>) очень странно слышать, потому что европейцы отказались наблюдать за выборами в Белоруссии, а давать объективные оценки могут только те, кто наблюдал за выборами. Они за выборами не наблюдали", - сказал источник.По мнению собеседника агентства, это заявление в <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзе</a> является "еще одним элементом внешнего давления и попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии". "Правомочны высказывать свои суждения о выборах те, кто за ними наблюдал", - подчеркнул он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200818/1575885102.html
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матеуш моравецкий, александр лукашенко, евросоюз, польша, белоруссия, в мире

Российский источник назвал заявление ЕС по выборам в Белоруссии странным

17:05 19.08.2020 (обновлено: 17:10 19.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПодсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
Подсчёт голосов на выборах президента Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва считает странным заявление Европейского совета о необходимости проведения новых выборов в Белоруссии, давать оценки выборам в Белоруссии правомочны те, кто за ними наблюдал, а представителей ЕС в числе наблюдателей не было, заявил РИА Новости российский информированный источник.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий после завершения чрезвычайного саммита ЕС сообщил, что весь Европейский совет заявил, что выборы в Белоруссии не могут считаться демократичными и должны быть повторены.
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"Это (заявление Евросовета) очень странно слышать, потому что европейцы отказались наблюдать за выборами в Белоруссии, а давать объективные оценки могут только те, кто наблюдал за выборами. Они за выборами не наблюдали", - сказал источник.
По мнению собеседника агентства, это заявление в Евросоюзе является "еще одним элементом внешнего давления и попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии". "Правомочны высказывать свои суждения о выборах те, кто за ними наблюдал", - подчеркнул он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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