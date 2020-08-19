https://ria.ru/20200819/1575995606.html
Польша призвала помочь сократить зависимость Минска от российского сырья
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил после завершения чрезвычайного саммита ЕС, что Евросоюз мог бы помочь Белоруссии отойти от энергетической... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:56
2020-08-19T16:56
2020-08-19T16:56
матеуш моравецкий
евросоюз
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Премьер-министр Польши <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a> заявил после завершения чрезвычайного саммита ЕС, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> мог бы помочь <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> отойти от энергетической зависимости от России."Это значительные потери для Белоруссии, но одновременно и возможность проведения акции помощи со стороны Европейского союза, которая для ЕС в целом не означает очень серьезных расходов, а одновременно могла бы быть очень важным фактором стабилизации для Белоруссии". – продолжил он.По мнению Моравецкого, ЕС мог бы "выработать соответствующие механизмы, с помощью которых зависимость Белоруссии от России будет меньшей". "Это в интересах Белоруссии, это в интересах Польши и Европейского союза", - заключил он.
https://ria.ru/20200819/1575967943.html
Козьма ПРУТКОВ.
"Бред сивой польской кобылы".
50
Alex Smolov
"Это в интересах Белоруссии" :)
30
20
польша
белоруссия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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матеуш моравецкий, евросоюз, польша, белоруссия, в мире