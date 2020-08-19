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Польша призвала помочь сократить зависимость Минска от российского сырья
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил после завершения чрезвычайного саммита ЕС, что Евросоюз мог бы помочь Белоруссии отойти от энергетической... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:56
2020-08-19T16:56
матеуш моравецкий
евросоюз
польша
белоруссия
в мире
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<strong>ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Премьер-министр Польши <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a> заявил после завершения чрезвычайного саммита ЕС, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> мог бы помочь <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> отойти от энергетической зависимости от России."Это значительные потери для Белоруссии, но одновременно и возможность проведения акции помощи со стороны Европейского союза, которая для ЕС в целом не означает очень серьезных расходов, а одновременно могла бы быть очень важным фактором стабилизации для Белоруссии". – продолжил он.По мнению Моравецкого, ЕС мог бы "выработать соответствующие механизмы, с помощью которых зависимость Белоруссии от России будет меньшей". "Это в интересах Белоруссии, это в интересах Польши и Европейского союза", - заключил он.
https://ria.ru/20200819/1575967943.html
"Бред сивой польской кобылы".
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"Это в интересах Белоруссии" :)
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20
польша
белоруссия
РИА Новости
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матеуш моравецкий, евросоюз, польша, белоруссия, в мире

Польша призвала помочь сократить зависимость Минска от российского сырья

16:56 19.08.2020
1688
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПремьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки. Архивное фото
ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил после завершения чрезвычайного саммита ЕС, что Евросоюз мог бы помочь Белоруссии отойти от энергетической зависимости от России.
"В большой степени экономика Белоруссии опирается на покупку сырья у России по ценам, можно сказать, льготным. По крайней мере, так было до недавнего времени. И постепенное изменение этой модели экономики в значительной степени привело к экономическому ослаблению Белоруссии", – сказал Моравецкий.
"Это значительные потери для Белоруссии, но одновременно и возможность проведения акции помощи со стороны Европейского союза, которая для ЕС в целом не означает очень серьезных расходов, а одновременно могла бы быть очень важным фактором стабилизации для Белоруссии". – продолжил он.
По мнению Моравецкого, ЕС мог бы "выработать соответствующие механизмы, с помощью которых зависимость Белоруссии от России будет меньшей". "Это в интересах Белоруссии, это в интересах Польши и Европейского союза", - заключил он.
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994201966
Обсудить 20
Матеуш МоравецкийЕвросоюзПольшаБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
"Бред сивой польской кобылы".
19 августа, 17:01
Козьма ПРУТКОВ.
4800002
"Это в интересах Белоруссии" :)
19 августа, 16:57
ASAlex Smolov
2252001
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