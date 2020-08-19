https://ria.ru/20200819/1575995606.html

Польша призвала помочь сократить зависимость Минска от российского сырья

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил после завершения чрезвычайного саммита ЕС, что Евросоюз мог бы помочь Белоруссии отойти от энергетической... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:56

2020-08-19T16:56

2020-08-19T16:56

матеуш моравецкий

евросоюз

польша

белоруссия

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 19 авг – РИА Новости.</strong> Премьер-министр Польши <a href="http://ria.ru/person_Mateush_Moraveckijj/" target="_blank" data-auto="true">Матеуш Моравецкий</a> заявил после завершения чрезвычайного саммита ЕС, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> мог бы помочь <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> отойти от энергетической зависимости от России."Это значительные потери для Белоруссии, но одновременно и возможность проведения акции помощи со стороны Европейского союза, которая для ЕС в целом не означает очень серьезных расходов, а одновременно могла бы быть очень важным фактором стабилизации для Белоруссии". – продолжил он.По мнению Моравецкого, ЕС мог бы "выработать соответствующие механизмы, с помощью которых зависимость Белоруссии от России будет меньшей". "Это в интересах Белоруссии, это в интересах Польши и Европейского союза", - заключил он.

https://ria.ru/20200819/1575967943.html

Козьма ПРУТКОВ. "Бред сивой польской кобылы". 50

Alex Smolov "Это в интересах Белоруссии" :) 30

20

польша

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

матеуш моравецкий, евросоюз, польша, белоруссия, в мире