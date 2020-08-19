https://ria.ru/20200819/1575995440.html

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной,... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:55

2020-08-19T16:55

2020-08-19T16:55

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

пресненский суд г. москвы

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Защита актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.Об этих недостатках адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил в отзыве, который представил столичному Пресненскому суду."Не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея, нет статистики неисправностей автомобиля", — зачитал он документ.По его словам, не исследована и электроника машины. <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП с участием Ефремова</a> произошло на Смоленской площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Тот получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.Изначально Ефремов признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.

https://ria.ru/20200818/1575960964.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200818/1575959933.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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