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Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной,... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:55
2020-08-19T16:55
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
пресненский суд г. москвы
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Защита актера <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.Об этих недостатках адвокат <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> заявил в отзыве, который представил столичному Пресненскому суду."Не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея, нет статистики неисправностей автомобиля", — зачитал он документ.По его словам, не исследована и электроника машины. <a href="https://ria.ru/category_dtp-s-uchastiem-mikhaila-efremova/" target="_blank">ДТП с участием Ефремова</a> произошло на Смоленской площади в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Тот получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.Изначально Ефремов признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
https://ria.ru/20200818/1575960964.html
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эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, пресненский суд г. москвы, москва, происшествия

Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры

16:55 19.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАдвокаты актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская у здания Пресненского суда
Адвокаты актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская у здания Пресненского суда
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Адвокаты актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская у здания Пресненского суда. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
Об этих недостатках адвокат Эльман Пашаев заявил в отзыве, который представил столичному Пресненскому суду.
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"Не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея, нет статистики неисправностей автомобиля", — зачитал он документ.
По его словам, не исследована и электроника машины.
"Не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. В сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем", — сказал Пашаев.
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Тот получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Изначально Ефремов признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовПресненский суд г. МосквыМоскваПроисшествия
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