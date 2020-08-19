Адвокат Ефремова допустил, что ДТП могли устроить хакеры
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкАдвокаты актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская у здания Пресненского суда
Адвокаты актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская у здания Пресненского суда. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Защита актера Михаила Ефремова считает, что в автотехнической экспертизе ДТП незаслуженно были обойдены стороной версии перехвата хакерами управления машиной, ослепления лазером и попадания отравляющих веществ через систему кондиционирования.
Об этих недостатках адвокат Эльман Пашаев заявил в отзыве, который представил столичному Пресненскому суду.
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"Не исследовано, когда залит асфальт, какой коэффициент сцепления, какими реагентами дорога обработана, есть ли колея, нет статистики неисправностей автомобиля", — зачитал он документ.
По его словам, не исследована и электроника машины.
"Не раскрыт вопрос влияния через спутник на систему управления, ослепления лазером, неожиданный звонок, вброс отравляющих веществ через систему кондиционирования. В сети все чаще появляется информация, что хакеры влияют на управление автомобилем", — сказал Пашаев.
ДТП с участием Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Тот получил черепно-мозговую травму и умер в больнице.
Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Изначально Ефремов признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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