https://ria.ru/20200819/1575995354.html
"Гарри Поттер и философский камень" преодолел отметку в миллиард долларов
Благодаря перевыпуску фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2001 год) в Китае лента заработала в мировом прокате более одного миллиарда долларов, сообщает РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:42
2020-08-19T18:42
2020-08-19T18:45
кино и сериалы
новости культуры
гарри поттер
эмма уотсон
дэниел рэдклифф
джоан роулинг (джоан мюррэй)
китай
культура
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Благодаря перевыпуску фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2001 год) в Китае лента заработала в мировом прокате более одного миллиарда долларов, <a href="https://variety.com/2020/film/news/harry-potter-sorcerers-stone-billion-dollar-box-office-milestone-1234738904/" target="_blank">сообщает</a> Variety. В минувшие выходные картина, основанная на серии книг писательницы Джоан Роулинг, заняла первое место в чартах кассовых сборов Китая и принесла ее создателям дополнительные 13,6 миллиона долларов с 16 тысяч кинозалов.В итоге общие сборы фильма "Гарри Поттера и философский камень" составили 1,001 миллиарда долларов, что сделало его второй лентой во франшизе, состоящей из восьми фильмов, преодолевшим отметку в миллиард.Примерно такого же результата в 2011-м году удалось достичь последней главе саги —<strong> "</strong>Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2". Тогда этот фильм заработал во всем мире 1,34 миллиарда долларов.В Variety подчеркивают, что кассовые сборы всех частей о "Гарри Поттере "с Дэниэлом Рэдклиффом, Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон в главных ролях в общей сложности составили 7,74 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20191023/1560125122.html
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер, эмма уотсон, дэниел рэдклифф, джоан роулинг (джоан мюррэй), китай
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.
Благодаря перевыпуску фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2001 год) в Китае лента заработала в мировом прокате более одного миллиарда долларов, сообщает
Variety.
В минувшие выходные картина, основанная на серии книг писательницы Джоан Роулинг, заняла первое место в чартах кассовых сборов Китая и принесла ее создателям дополнительные 13,6 миллиона долларов с 16 тысяч кинозалов.
В итоге общие сборы фильма "Гарри Поттера и философский камень" составили 1,001 миллиарда долларов, что сделало его второй лентой во франшизе, состоящей из восьми фильмов, преодолевшим отметку в миллиард.
Примерно такого же результата в 2011-м году удалось достичь последней главе саги — "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2". Тогда этот фильм заработал во всем мире 1,34 миллиарда долларов.
В Variety подчеркивают, что кассовые сборы всех частей о "Гарри Поттере "с Дэниэлом Рэдклиффом, Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон в главных ролях в общей сложности составили 7,74 миллиарда долларов.