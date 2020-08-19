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https://ria.ru/20200819/1575995354.html
"Гарри Поттер и философский камень" преодолел отметку в миллиард долларов
Благодаря перевыпуску фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2001 год) в Китае лента заработала в мировом прокате более одного миллиарда долларов, сообщает РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T18:42
2020-08-19T18:45
кино и сериалы
новости культуры
гарри поттер
эмма уотсон
дэниел рэдклифф
джоан роулинг (джоан мюррэй)
китай
культура
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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Благодаря перевыпуску фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2001 год) в Китае лента заработала в мировом прокате более одного миллиарда долларов, <a href="https://variety.com/2020/film/news/harry-potter-sorcerers-stone-billion-dollar-box-office-milestone-1234738904/" target="_blank">сообщает</a> Variety. В минувшие выходные картина, основанная на серии книг писательницы Джоан Роулинг, заняла первое место в чартах кассовых сборов Китая и принесла ее создателям дополнительные 13,6 миллиона долларов с 16 тысяч кинозалов.В итоге общие сборы фильма "Гарри Поттера и философский камень" составили 1,001 миллиарда долларов, что сделало его второй лентой во франшизе, состоящей из восьми фильмов, преодолевшим отметку в миллиард.Примерно такого же результата в 2011-м году удалось достичь последней главе саги —<strong> "</strong>Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2". Тогда этот фильм заработал во всем мире 1,34 миллиарда долларов.В Variety подчеркивают, что кассовые сборы всех частей о "Гарри Поттере "с Дэниэлом Рэдклиффом, Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон в главных ролях в общей сложности составили 7,74 миллиарда долларов.
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кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер, эмма уотсон, дэниел рэдклифф, джоан роулинг (джоан мюррэй), китай

"Гарри Поттер и философский камень" преодолел отметку в миллиард долларов

18:42 19.08.2020 (обновлено: 18:45 19.08.2020)
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© 1492 Pictures (2001)Кадр из фильма "Гарри Поттер и философский камень"
Кадр из фильма Гарри Поттер и философский камень
© 1492 Pictures (2001)
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Благодаря перевыпуску фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2001 год) в Китае лента заработала в мировом прокате более одного миллиарда долларов, сообщает Variety.
В минувшие выходные картина, основанная на серии книг писательницы Джоан Роулинг, заняла первое место в чартах кассовых сборов Китая и принесла ее создателям дополнительные 13,6 миллиона долларов с 16 тысяч кинозалов.
В итоге общие сборы фильма "Гарри Поттера и философский камень" составили 1,001 миллиарда долларов, что сделало его второй лентой во франшизе, состоящей из восьми фильмов, преодолевшим отметку в миллиард.
Примерно такого же результата в 2011-м году удалось достичь последней главе саги — "Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2". Тогда этот фильм заработал во всем мире 1,34 миллиарда долларов.
В Variety подчеркивают, что кассовые сборы всех частей о "Гарри Поттере "с Дэниэлом Рэдклиффом, Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон в главных ролях в общей сложности составили 7,74 миллиарда долларов.
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КультураКино и сериалыНовости культурыГарри ПоттерЭмма УотсонДэниел РэдклиффДжоан Роулинг (Джоан Мюррэй)Китай
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