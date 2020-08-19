https://ria.ru/20200819/1575995354.html

"Гарри Поттер и философский камень" преодолел отметку в миллиард долларов

Благодаря перевыпуску фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2001 год) в Китае лента заработала в мировом прокате более одного миллиарда долларов, сообщает РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T18:42

2020-08-19T18:42

2020-08-19T18:45

кино и сериалы

новости культуры

гарри поттер

эмма уотсон

дэниел рэдклифф

джоан роулинг (джоан мюррэй)

китай

культура

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости.</strong> Благодаря перевыпуску фильма "Гарри Поттер и философский камень" (2001 год) в Китае лента заработала в мировом прокате более одного миллиарда долларов, <a href="https://variety.com/2020/film/news/harry-potter-sorcerers-stone-billion-dollar-box-office-milestone-1234738904/" target="_blank">сообщает</a> Variety. В минувшие выходные картина, основанная на серии книг писательницы Джоан Роулинг, заняла первое место в чартах кассовых сборов Китая и принесла ее создателям дополнительные 13,6 миллиона долларов с 16 тысяч кинозалов.В итоге общие сборы фильма "Гарри Поттера и философский камень" составили 1,001 миллиарда долларов, что сделало его второй лентой во франшизе, состоящей из восьми фильмов, преодолевшим отметку в миллиард.Примерно такого же результата в 2011-м году удалось достичь последней главе саги —<strong> "</strong>Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2". Тогда этот фильм заработал во всем мире 1,34 миллиарда долларов.В Variety подчеркивают, что кассовые сборы всех частей о "Гарри Поттере "с Дэниэлом Рэдклиффом, Рупертом Гринтом и Эммой Уотсон в главных ролях в общей сложности составили 7,74 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20191023/1560125122.html

китай

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, гарри поттер, эмма уотсон, дэниел рэдклифф, джоан роулинг (джоан мюррэй), китай