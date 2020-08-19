https://ria.ru/20200819/1575995148.html

Собака взяла в заложники нижегородскую семью

В Нижегородской области стаффордширский терьер обозлился на хозяев и взял семью в заложники, сообщил РЕН ТВ. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:48

2020-08-19T16:48

2020-08-19T16:48

нижегородская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. </strong>В <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> стаффордширский терьер обозлился на хозяев и взял семью в заложники, сообщил <a href="https://ren.tv/news/v-rossii/737685-sobaka-vziala-v-zalozhniki-semiu" target="_blank">РЕН ТВ.</a>Как отмечает телеканал, всего за час до происшествия собака вела себя очень игриво, однако по неизвестным причинам ее поведение резко изменилось. Пес стал бросаться на членов семьи, сбежать из квартиры удалось лишь хозяйке собаки, внутри остались муж и сын. На них стаффорд начинает рычать при первой же попытки выйти из комнаты.Для спасения остальных членов семьи пришлось вызывать полицейских и сотрудников <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Спасатели приставили к дому пожарную лестницу, чтобы заложники могли выбраться через окно. Для этого полицейским пришлось отвлечь внимание на себя.При этом отца семейства собака успела укусить за руку. Его сыну удалось выбраться невредимым.Хозяева признали, что приступы агрессии бывали у собаки и раньше, однако до такой степени это дошло впервые.Животное порекомендовали усыпить, однако в семье пока не решились на такой поступок.

https://ria.ru/20200804/1575331614.html

https://ria.ru/20200803/1575319957.html

Vadim Rumyantsev Надо правильно строить отношения доминирования в стае (семье), а не убивать собаку за то, что ей пришлось взять на себя руководство бестолковыми людьми. 88

Фома Фомич Пока собака не загрызет этих любителей животных они будут её защищать. Люди утратили инстинкт самосохранения, базовый инстинкт. Это плохой признак, говорящий о их психическом расстройстве. 86

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нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижегородская область, происшествия