https://ria.ru/20200819/1575994874.html
В Екатеринбурге полицейские спасли заложницу
Полицейские в Екатеринбурге спасли взятую в заложники женщину, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:45
2020-08-19T16:45
2020-08-19T16:45
домашнее насилие
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_76da7043f0fb6f46b48a94c0edaa6d0a.jpg
<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Полицейские в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> спасли взятую в заложники женщину, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>.Утром в полицию сообщили, что в квартире в Екатеринбурге муж избивает жену. На место выехали сотрудники полиции. В дверях правоохранители увидели перепуганную женщину, а за ее спиной стоял человек с кухонным ножом и зажигалкой. В прихожей ощущался запах горючей жидкости.Полицейские вступили в переговоры со злоумышленником, в конце концов уговорив его отпустить женщину и взять вместо нее одного из сотрудников полиции."В этот момент гражданин немного отвел нож от шеи жертвы. Лейтенанту полиции Руслану Шабалдину хватило доли секунды, чтобы перехватить руку с орудием преступления. Тут же подключился его напарник – старший сержант полиции Владислав Претц. Вместе они обезоружили и зафиксировали сопротивляющегося мужчину, применив к нему наручники", - говорится в сообщении.У мужчины изъяли еще один нож и похожий на пистолет предмет. Мужчина задержан.
https://rsport.ria.ru/20191123/1561513466.html
свердловская область
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_109:0:1776:1250_1400x0_80_0_0_5c59cda3ad1c97641a33a04161389bb4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
домашнее насилие, министерство внутренних дел рф (мвд россии), свердловская область, екатеринбург, происшествия
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.
Полицейские в Екатеринбурге
спасли взятую в заложники женщину, сообщили в пресс-службе ГУМВД
по Свердловской области
.
Утром в полицию сообщили, что в квартире в Екатеринбурге муж избивает жену. На место выехали сотрудники полиции. В дверях правоохранители увидели перепуганную женщину, а за ее спиной стоял человек с кухонным ножом и зажигалкой. В прихожей ощущался запах горючей жидкости.
Полицейские вступили в переговоры со злоумышленником, в конце концов уговорив его отпустить женщину и взять вместо нее одного из сотрудников полиции.
"В этот момент гражданин немного отвел нож от шеи жертвы. Лейтенанту полиции Руслану Шабалдину хватило доли секунды, чтобы перехватить руку с орудием преступления. Тут же подключился его напарник – старший сержант полиции Владислав Претц. Вместе они обезоружили и зафиксировали сопротивляющегося мужчину, применив к нему наручники", - говорится в сообщении.
У мужчины изъяли еще один нож и похожий на пистолет предмет. Мужчина задержан.