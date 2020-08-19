https://ria.ru/20200819/1575994874.html

В Екатеринбурге полицейские спасли заложницу

Полицейские в Екатеринбурге спасли взятую в заложники женщину, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области. РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T16:45

2020-08-19T16:45

2020-08-19T16:45

домашнее насилие

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

свердловская область

екатеринбург

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/150141/01/1501410141_0:95:1887:1156_1400x0_80_0_0_76da7043f0fb6f46b48a94c0edaa6d0a.jpg

<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Полицейские в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> спасли взятую в заложники женщину, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>.Утром в полицию сообщили, что в квартире в Екатеринбурге муж избивает жену. На место выехали сотрудники полиции. В дверях правоохранители увидели перепуганную женщину, а за ее спиной стоял человек с кухонным ножом и зажигалкой. В прихожей ощущался запах горючей жидкости.Полицейские вступили в переговоры со злоумышленником, в конце концов уговорив его отпустить женщину и взять вместо нее одного из сотрудников полиции."В этот момент гражданин немного отвел нож от шеи жертвы. Лейтенанту полиции Руслану Шабалдину хватило доли секунды, чтобы перехватить руку с орудием преступления. Тут же подключился его напарник – старший сержант полиции Владислав Претц. Вместе они обезоружили и зафиксировали сопротивляющегося мужчину, применив к нему наручники", - говорится в сообщении.У мужчины изъяли еще один нож и похожий на пистолет предмет. Мужчина задержан.

https://rsport.ria.ru/20191123/1561513466.html

свердловская область

екатеринбург

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

домашнее насилие, министерство внутренних дел рф (мвд россии), свердловская область, екатеринбург, происшествия