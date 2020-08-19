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В Екатеринбурге полицейские спасли заложницу
Полицейские в Екатеринбурге спасли взятую в заложники женщину, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области. РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T16:45
2020-08-19T16:45
домашнее насилие
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
свердловская область
екатеринбург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Полицейские в <a href="http://ria.ru/location_Ekaterinburg/" target="_blank" data-auto="true">Екатеринбурге</a> спасли взятую в заложники женщину, сообщили в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a> по <a href="http://ria.ru/location_Sverdlovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Свердловской области</a>.Утром в полицию сообщили, что в квартире в Екатеринбурге муж избивает жену. На место выехали сотрудники полиции. В дверях правоохранители увидели перепуганную женщину, а за ее спиной стоял человек с кухонным ножом и зажигалкой. В прихожей ощущался запах горючей жидкости.Полицейские вступили в переговоры со злоумышленником, в конце концов уговорив его отпустить женщину и взять вместо нее одного из сотрудников полиции."В этот момент гражданин немного отвел нож от шеи жертвы. Лейтенанту полиции Руслану Шабалдину хватило доли секунды, чтобы перехватить руку с орудием преступления. Тут же подключился его напарник – старший сержант полиции Владислав Претц. Вместе они обезоружили и зафиксировали сопротивляющегося мужчину, применив к нему наручники", - говорится в сообщении.У мужчины изъяли еще один нож и похожий на пистолет предмет. Мужчина задержан.
https://rsport.ria.ru/20191123/1561513466.html
свердловская область
екатеринбург
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домашнее насилие, министерство внутренних дел рф (мвд россии), свердловская область, екатеринбург, происшествия

В Екатеринбурге полицейские спасли заложницу

16:45 19.08.2020
0
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Полицейские в Екатеринбурге спасли взятую в заложники женщину, сообщили в пресс-службе ГУМВД по Свердловской области.
Утром в полицию сообщили, что в квартире в Екатеринбурге муж избивает жену. На место выехали сотрудники полиции. В дверях правоохранители увидели перепуганную женщину, а за ее спиной стоял человек с кухонным ножом и зажигалкой. В прихожей ощущался запах горючей жидкости.
Полицейские вступили в переговоры со злоумышленником, в конце концов уговорив его отпустить женщину и взять вместо нее одного из сотрудников полиции.
"В этот момент гражданин немного отвел нож от шеи жертвы. Лейтенанту полиции Руслану Шабалдину хватило доли секунды, чтобы перехватить руку с орудием преступления. Тут же подключился его напарник – старший сержант полиции Владислав Претц. Вместе они обезоружили и зафиксировали сопротивляющегося мужчину, применив к нему наручники", - говорится в сообщении.
У мужчины изъяли еще один нож и похожий на пистолет предмет. Мужчина задержан.
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домашнее насилиеМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Свердловская областьЕкатеринбургПроисшествия
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